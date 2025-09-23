Geral
Pecuária do Acre cresce 20% e movimenta R$ 181 milhões com ações do governo que impulsionam a economia rural
A pecuária acreana vive um dos seus melhores momentos. É o que aponta a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada no último dia 18 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que no passado o setor cresceu 20% em valor de produção, movimentando R$ 181 milhões e se consolidando como uma das principais forças da economia rural do estado. O avanço é resultado direto de políticas públicas que vêm criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do campo.
Nos últimos anos, o governo do Acre tem adotado medidas estratégicas para fortalecer a produção rural, como o incentivo à agricultura familiar, melhorias na infraestrutura de escoamento, ampliação do acesso ao crédito e capacitação técnica dos produtores. Essas ações têm permitido que pequenos e médios criadores aumentem sua produtividade e alcancem novos mercados.
Além disso, programas de apoio à sanidade animal, manejo sustentável e parcerias com instituições de pesquisa têm ajudado a elevar a qualidade dos produtos e a eficiência das propriedades rurais.
Aumento da produtividade
Na quarta-feira, 17, o governador do Acre, Gladson Camelí, entregou mais de 20 mil sacos de calcário e quatro mil sacos de adubo a produtores rurais de Acrelândia e Plácido de Castro. A ação integra o projeto Pecuária + Eficiente e representa um exemplo concreto de como políticas públicas podem impulsionar a produtividade e promover práticas sustentáveis no campo.
O governador, na ocasião, destacou que o investimento de mais de R$ 2 milhões possui dois impactos fundamentais: a recuperação de pastagens, que eleva a produtividade do rebanho, e a diminuição do desmatamento, ao reduzir a pressão sobre novas áreas de floresta. “Essas ações contribuem diretamente para o crescimento sustentável da produção agropecuária no estado”, afirmou.
Camelí agradeceu aos parceiros envolvidos e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento rural. “Vamos em frente, melhorando cada vez mais a qualidade da pecuária acreana, aumentando a produtividade do nosso agronegócio e gerando novos caminhos de prosperidade para aqueles que escolheram o Acre para viver”, incentivou.
Darcir Pereira, proprietário de uma área de 75 hectares, trabalha com gado leiteiro, além de criar ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Segundo Darcir, os incentivos do atual governo têm feito a diferença na vida dos pequenos produtores. “A diferença é grande. O incentivo agora é totalmente diferente, principalmente para a gente que é pequeno lá do interior”, afirmou.
Ele ressaltou que o apoio recebido estimula os produtores a investirem mais em suas propriedades. “Faz diferença, com certeza. A gente é grato ao governo e à Secretaria de Agricultura”, disse. Para Darcir, receber o calcário de forma gratuita representa um alívio. “É uma grande ajuda. Não é fácil adquirir esse material, e agora a gente recebe com gratidão, sabendo a importância.”
Abate bovino cresceu 21%
Segundo os dados da PPM 2024, os produtos de origem animal somaram R$ 143 milhões, com crescimento de 22,7% em relação a 2023. A aquicultura também teve bom desempenho, com R$ 38 milhões em valor de produção, alta de 10%.
O rebanho bovino cresceu 5,7%, chegando a 5,1 milhões de cabeças. Rio Branco lidera o ranking estadual, seguido por Sena Madureira, Senador Guiomard, Brasileia e Bujari. O aumento no número de animais também se refletiu no abate. Foram 563 mil cabeças abatidas em 2024, 21% a mais que no ano anterior.
A produção de leite teve alta de 4%, totalizando 37,1 milhões de litros. Acrelândia se manteve como o maior produtor do estado. Já a produção de ovos de galinha foi destaque absoluto, crescendo 34% e chegando a dez milhões de dúzias. Senador Guiomard lidera com 66% da produção estadual, seguido por Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O crescimento expressivo é atribuído à expansão das granjas e ao aumento da produtividade, resultado direto dos investimentos em tecnologia e manejo.
O número de galináceos aumentou 2%, chegando a 2,7 milhões de cabeças. O rebanho de caprinos cresceu 8% e o de ovinos, 2,4%. Já os suínos mantiveram estabilidade, com leve queda de 0,3%. Apesar da retração na produção de peixes (queda de 7%) e mel (queda de 4%), os dois segmentos continuam relevantes, especialmente em municípios como Brasileia e Senador Guiomard.
Com esses resultados, a pecuária se firma como um dos pilares da economia acreana. O crescimento do setor gera empregos, movimenta o comércio local e fortalece a renda de milhares de famílias no campo. A expectativa é que, com a continuidade dos investimentos e do apoio técnico, o Acre siga avançando rumo a uma produção rural cada vez mais moderna, sustentável e competitiva.
Sobre a pesquisa
A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada pelo IBGE, apresenta os resultados do efetivo de rebanhos, produção de origem animal e aquicultura em nível municipal. Para o efetivo de rebanho, a estimativa refere-se ao levantamento de 31 de dezembro. Para a produção de origem animal e aquicultura, a estimativa de produção refere-se ao ano de referência, janeiro a dezembro de 2024. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da Federação, mesorregiões, microrregiões e municípios.
Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Cruzeiro do Sul
Crime foi presenciado por quatro filhos da vítima; agressor já havia sido denunciado por violência e tinha medida protetiva
A dona de casa Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido a golpes de faca na manhã desta terça-feira (23), na Rua Alita, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
Segundo testemunhas, quatro dos 16 filhos da vítima presenciaram o crime, que gerou comoção e revolta na comunidade. O autor, Raimundo Prudêncio da Silva, de 61 anos, foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.
Maria José já possuía medida protetiva contra o agressor, considerado violento pelas autoridades. Raimundo Prudêncio foi encaminhado à Delegacia da Mulher e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (24).
Iapen define lotação de 170 novos agentes penais no Acre
Maior parte dos convocados atuará em Rio Branco, que receberá 129 servidores; demais municípios também serão contemplados
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) publicou, nesta terça-feira (23), a Portaria nº 1.287, que estabelece a distribuição das vagas para o cargo de Agente Policial Penal, referentes ao concurso público realizado em 2023.
Ao todo, 170 novos servidores reforçarão o sistema penitenciário do estado, sendo 137 homens e 33 mulheres. A capital, Rio Branco, concentrará o maior número de convocações, com 96 agentes masculinos e 33 femininos, totalizando 129 novos profissionais.
Além da capital, outros municípios também receberão reforço no efetivo. Senador Guiomard e Sena Madureira terão, cada um, 10 novos agentes do sexo masculino. Já Tarauacá contará com 5 servidores, enquanto Cruzeiro do Sul terá 16, todos homens.
De acordo com a administração pública, a data em que os convocados poderão escolher a unidade de lotação será divulgada posteriormente. O ato integra o cronograma iniciado em setembro, que prevê inspeção médica, entrega de documentos e posse dos aprovados.
Passarela da ponte metálica segue oferecendo risco a pedestres
A passarela de madeira da ponte metálica, em Rio Branco, segue apresentando risco para os pedestres que precisam atravessar diariamente entre o centro e o segundo distrito da capital. Estudantes, trabalhadores e moradores relatam dificuldade e medo ao utilizar o espaço.
No local, o repórter, David Medeiros, conversou na manhã desta terça-feira, 23, com Benedito Nonato da Silva, que disse depender da travessia mesmo com os riscos. “Eu passo aqui sempre, eu passo direto aqui. Às vezes eu vou pegar meu benefício aqui no banco, aqui no Bradesco, aí eu tenho que passar por aqui. Mas está meio difícil agora. Mas é obrigatório, a situação não está boa não. O negócio está perigoso. Até parei quando eu vi isso aqui, está feio, está ruim o negócio”, pontuou.
Outro morador, Raimundo Nonato, também criticou as condições da passarela e defendeu uma solução definitiva: “Sempre eu passo por aqui. Rapaz, eu creio que essa situação, em caso que foi construída pelo PT, é o seguinte, é madeira. A madeira com o tempo, ela estraga. Para resolver esse problema, creio eu, o governo tinha condições de fazer, no caso, alvenaria. Provavelmente ficaria melhor. Com certeza. Esse aí sempre está dando problema. Para lá, até que está arrumado. Mas para cá, está essa situação que a gente está vendo. Nós estamos vendo aqui a situação, a pessoa quebrar uma perna, cair. É complicado. E tem condições de fazer melhor”, ressaltou.
Mesmo reconhecendo o perigo, Raimundo afirma não ter alternativa. “Eu moro aqui no segundo distrito. Deixa o carro desse lado, porque não tem vaga no centro”, acrescentou.
No começo de setembro, a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Acre (Seop) informou que a área não está sob a gestão direta do órgão. Entretanto, a secretaria informou que o local será incluído em um projeto de revitalização da região da Gameleira. A intervenção prevê a reforma de fachadas e adequações para a instalação de permissionários, incluindo comerciantes da área.
