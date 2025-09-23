Pecuária do Acre cresce 20% e movimenta R$ 181 milhões com ações do governo que impulsionam a economia rural

A pecuária acreana vive um dos seus melhores momentos. É o que aponta a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada no último dia 18 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que no passado o setor cresceu 20% em valor de produção, movimentando R$ 181 milhões e se consolidando como uma das principais forças da economia rural do estado. O avanço é resultado direto de políticas públicas que vêm criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do campo.

Nos últimos anos, o governo do Acre tem adotado medidas estratégicas para fortalecer a produção rural, como o incentivo à agricultura familiar, melhorias na infraestrutura de escoamento, ampliação do acesso ao crédito e capacitação técnica dos produtores. Essas ações têm permitido que pequenos e médios criadores aumentem sua produtividade e alcancem novos mercados.

Além disso, programas de apoio à sanidade animal, manejo sustentável e parcerias com instituições de pesquisa têm ajudado a elevar a qualidade dos produtos e a eficiência das propriedades rurais.

Aumento da produtividade

Na quarta-feira, 17, o governador do Acre, Gladson Camelí, entregou mais de 20 mil sacos de calcário e quatro mil sacos de adubo a produtores rurais de Acrelândia e Plácido de Castro. A ação integra o projeto Pecuária + Eficiente e representa um exemplo concreto de como políticas públicas podem impulsionar a produtividade e promover práticas sustentáveis no campo.

O governador, na ocasião, destacou que o investimento de mais de R$ 2 milhões possui dois impactos fundamentais: a recuperação de pastagens, que eleva a produtividade do rebanho, e a diminuição do desmatamento, ao reduzir a pressão sobre novas áreas de floresta. “Essas ações contribuem diretamente para o crescimento sustentável da produção agropecuária no estado”, afirmou.

Camelí agradeceu aos parceiros envolvidos e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento rural. “Vamos em frente, melhorando cada vez mais a qualidade da pecuária acreana, aumentando a produtividade do nosso agronegócio e gerando novos caminhos de prosperidade para aqueles que escolheram o Acre para viver”, incentivou.

Darcir Pereira, proprietário de uma área de 75 hectares, trabalha com gado leiteiro, além de criar ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Segundo Darcir, os incentivos do atual governo têm feito a diferença na vida dos pequenos produtores. “A diferença é grande. O incentivo agora é totalmente diferente, principalmente para a gente que é pequeno lá do interior”, afirmou.

Ele ressaltou que o apoio recebido estimula os produtores a investirem mais em suas propriedades. “Faz diferença, com certeza. A gente é grato ao governo e à Secretaria de Agricultura”, disse. Para Darcir, receber o calcário de forma gratuita representa um alívio. “É uma grande ajuda. Não é fácil adquirir esse material, e agora a gente recebe com gratidão, sabendo a importância.”

Abate bovino cresceu 21%

Segundo os dados da PPM 2024, os produtos de origem animal somaram R$ 143 milhões, com crescimento de 22,7% em relação a 2023. A aquicultura também teve bom desempenho, com R$ 38 milhões em valor de produção, alta de 10%.

O rebanho bovino cresceu 5,7%, chegando a 5,1 milhões de cabeças. Rio Branco lidera o ranking estadual, seguido por Sena Madureira, Senador Guiomard, Brasileia e Bujari. O aumento no número de animais também se refletiu no abate. Foram 563 mil cabeças abatidas em 2024, 21% a mais que no ano anterior.

A produção de leite teve alta de 4%, totalizando 37,1 milhões de litros. Acrelândia se manteve como o maior produtor do estado. Já a produção de ovos de galinha foi destaque absoluto, crescendo 34% e chegando a dez milhões de dúzias. Senador Guiomard lidera com 66% da produção estadual, seguido por Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O crescimento expressivo é atribuído à expansão das granjas e ao aumento da produtividade, resultado direto dos investimentos em tecnologia e manejo.

O número de galináceos aumentou 2%, chegando a 2,7 milhões de cabeças. O rebanho de caprinos cresceu 8% e o de ovinos, 2,4%. Já os suínos mantiveram estabilidade, com leve queda de 0,3%. Apesar da retração na produção de peixes (queda de 7%) e mel (queda de 4%), os dois segmentos continuam relevantes, especialmente em municípios como Brasileia e Senador Guiomard.

Com esses resultados, a pecuária se firma como um dos pilares da economia acreana. O crescimento do setor gera empregos, movimenta o comércio local e fortalece a renda de milhares de famílias no campo. A expectativa é que, com a continuidade dos investimentos e do apoio técnico, o Acre siga avançando rumo a uma produção rural cada vez mais moderna, sustentável e competitiva.

Sobre a pesquisa

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada pelo IBGE, apresenta os resultados do efetivo de rebanhos, produção de origem animal e aquicultura em nível municipal. Para o efetivo de rebanho, a estimativa refere-se ao levantamento de 31 de dezembro. Para a produção de origem animal e aquicultura, a estimativa de produção refere-se ao ano de referência, janeiro a dezembro de 2024. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da Federação, mesorregiões, microrregiões e municípios.

