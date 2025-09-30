Peão do Bujari, de 19 anos, vence o Rodeio da Tarauacá Rural Show e vai direto para o Barretão 2026

O jovem peão Raylan Souza, de apenas 19 anos, foi o grande campeão do Rodeio da Tarauacá Rural Show 2025. Natural do Bujari, ele somou 250,50 pontos e garantiu não apenas o prêmio em dinheiro, mas também o passaporte direto para disputar a arena mais famosa do país, em Barretos, no ano de 2026, com passagem e estadia incluídas.

Raylan contou ao Portal Acre Mais que a conquista representa a realização de um sonho. “Foi muito difícil chegar até aqui, viemos de quinta-feira, pegando estrada ruim e chegando muito cansados. Mas deixamos o cansaço de lado e focamos na montaria. Não tive estratégia, só agradeço a Deus, aos amigos peões e à recepção que tive aqui. Estou feliz por dedicar essa vitória à minha família e à minha namorada”, disse o campeão.

O pódio também reuniu talentos de diferentes municípios da região. Em segundo lugar ficou Edinaldo Lima, de Brasiléia, com 226,50 pontos. O terceiro foi Kylder Kauãn, de Cruzeiro do Sul, que somou 170 pontos. O quarto lugar foi conquistado por Jardean Façanha, de Boca do Acre, com 164,50 pontos, e em quinto apareceu Antonio Wevilin Oliveira, de Ipixuna.

A vitória de Raylan Souza reforça a força da juventude acreana nos rodeios e já o coloca no caminho de uma das competições mais tradicionais do Brasil. Agora, o peão do Bujari se prepara para representar o Acre em Barretos, levando consigo a garra e a esperança da região.