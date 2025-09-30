fbpx
Peão do Bujari, de 19 anos, vence o Rodeio da Tarauacá Rural Show e vai direto para o Barretão 2026

Publicado

18 minutos atrás

em

Por Wanglézio Braga – ACRE MAIS

O jovem peão Raylan Souza, de apenas 19 anos, foi o grande campeão do Rodeio da Tarauacá Rural Show 2025. Natural do Bujari, ele somou 250,50 pontos e garantiu não apenas o prêmio em dinheiro, mas também o passaporte direto para disputar a arena mais famosa do país, em Barretos, no ano de 2026, com passagem e estadia incluídas.

Raylan contou ao Portal Acre Mais que a conquista representa a realização de um sonho. “Foi muito difícil chegar até aqui, viemos de quinta-feira, pegando estrada ruim e chegando muito cansados. Mas deixamos o cansaço de lado e focamos na montaria. Não tive estratégia, só agradeço a Deus, aos amigos peões e à recepção que tive aqui. Estou feliz por dedicar essa vitória à minha família e à minha namorada”, disse o campeão.

O pódio também reuniu talentos de diferentes municípios da região. Em segundo lugar ficou Edinaldo Lima, de Brasiléia, com 226,50 pontos. O terceiro foi Kylder Kauãn, de Cruzeiro do Sul, que somou 170 pontos. O quarto lugar foi conquistado por Jardean Façanha, de Boca do Acre, com 164,50 pontos, e em quinto apareceu Antonio Wevilin Oliveira, de Ipixuna.

A vitória de Raylan Souza reforça a força da juventude acreana nos rodeios e já o coloca no caminho de uma das competições mais tradicionais do Brasil. Agora, o peão do Bujari se prepara para representar o Acre em Barretos, levando consigo a garra e a esperança da região.

Governo do Acre avança em licitação para estudos ambientais do Ramal do Juazeiro que liga Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano

Publicado

11 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Estrada de 199 km ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano; licitação está em fase de julgamento e deve ser homologada em outubro

O governo do Acre avançou com a licitação dos estudos ambientais para o Ramal do Juazeiro, estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. Foto: captada 

O governo do Acre deu um passo importante para a construção do Ramal do Juazeiro, estrada de 199 km que ligará os municípios de Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. A licitação para contratação dos estudos ambientais e arqueológicos necessários está em fase final de julgamento e deve ser homologada na primeira quinzena de outubro, conforme anunciou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Do total do traçado, 60 km já tiveram o inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares.

“Esse investimento garante que o Ramal do Juazeiro avance respeitando as normas ambientais e preservando os recursos naturais e culturais da região”, afirmou Sula.

Os recursos para esta etapa são provenientes de emendas parlamentares dos deputados Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso. O deputado Tanizío Sá reforçou a urgência dos trabalhos: “É fundamental que os estudos ambientais avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada”.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o processo está em fase de julgamento das propostas e deve entrar na homologação na primeira quinzena de outubro. Foto: capada 

O traçado da estrada possui 199 km, dos quais 60 km já tiveram levantamento do inventário florestal concluído. Os 139 km restantes passarão por levantamentos de campo, prospecção ambiental e estudos preliminares, que comporão o projeto inicial.

O deputado federal Tanizío Sá reforçou a importância da etapa. “É fundamental que os estudos ambientais do Ramal do Juazeiro avancem com celeridade, para que possamos garantir recursos e planejamento adequado para a construção da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano”, afirmou.

Os recursos para esta etapa são provenientes de emendas parlamentares dos deputados Tanizío Sá, Zezinho Barbary e Eduardo Velloso. Foto: captada 

Além do acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Deracre precisa obter documentação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), devido à localização do traçado estar na Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus e próxima à Terra Indígena Kaxinawá Nova Olinda.

Com a homologação da licitação e a contratação da empresa especializada, o Deracre dará início à consulta prévia livre e informada e à fase técnica de estudos ambientais, etapas obrigatórias antes do licenciamento ambiental e da execução da obra.

O traçado da estrada possui 199 km, dos quais 60 km já tiveram levantamento do inventário florestal concluído. Foto: cedida 

Vereador Cleomar Portela visita ramais e cobra melhorias em estradas de comunidades rurais de Epitaciolândia

Publicado

12 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Parlamentar esteve nos ramais São Sebastião e Fortaleza e destacou condições precárias de acesso; durante visita, participou da abertura de campeonato de futebol local

O vereador reforçou que continuará fiscalizando e levando as demandas da população às autoridades competentes. Foto: captada 

O vereador Cleomar Portela (PP) percorreu, durante o final de semana, os ramais São Sebastião e Fortaleza, zona rural do município de Epitaciolândia para verificar in loco a situação das vias e ouvir as demandas das comunidades. Em sua visita, o parlamentar participou da abertura de um campeonato de futebol na residência do morador Marciano e destacou a importância do esporte como forma de integração social.

Segundo vereador Cleomar (PP), a dificuldade de acesso até o local evidenciou a necessidade urgente de ações do poder público. Foto: captada  

No entanto, Cleomar chamou a atenção para as precárias condições dos ramais, que dificultam o acesso das famílias à cidade e a serviços essenciais.

“É inadmissível que essas comunidades estejam praticamente esquecidas. Os ramais precisam de reparos imediatos, principalmente nos pontos críticos, para garantir o direito de ir e vir dos moradores”, afirmou.

O vereador comprometeu-se a levar as reivindicações aos órgãos competentes e a fiscalizar as ações do poder público. A situação afeta moradores de ramais que dependem de estradas em condições mínimas para transporte, escoamento de produção e acesso a saúde e educação.

Foto: assessoria do parlamentar

Câmara de Epitaciolândia aprova projeto que transforma rua em espaço de lazer em horários específicos

Publicado

12 horas atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Fechamento parcial da Rua Madre Paulina em horários específicos cria espaço para esportes e convivência comunitária; proposta de Altamiro Ferreira Bispo (PDT) foi aprovada pela Câmara Municipal

A medida segue uma tendência de cidades que adaptam ruas para múltiplos usos, conciliando mobilidade e qualidade de vida. Foto: captada 

O vereador Altamiro Ferreira Bispo (PDT) teve aprovado pela Câmara Municipal de Epitaciolândia um projeto de lei que autoriza o fechamento parcial da Rua Madre Paulina, bairro Aeroporto em horários determinados, transformando-a em espaço exclusivo para prática de esportes, lazer e convivência comunitária.

A iniciativa tem como objetivo principal estimular hábitos saudáveis e oferecer à população um local seguro para atividades físicas, caminhadas e interação social. O fechamento será organizado em horários específicos, buscando equilibrar a utilização para lazer com a necessária fluidez do trânsito.

Entre os benefícios apontados pelo parlamentar estão a promoção da saúde, a integração social entre moradores e a valorização do espaço público. “Nosso compromisso é pensar em soluções simples, acessíveis e eficazes para melhorar a vida da população. A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias”, afirmou Altamiro.

O fechamento parcial da Rua Madre Paulina, bairro Aeroporto em horários determinados, transformando-a em espaço exclusivo para prática de esportes, lazer e convivência comunitária. Foto: captada 

Objetivos da proposta
  • Promoção da saúde: Incentivo à prática de atividades físicas
  • Integração social: Fortalecimento de vínculos comunitários
  • Valorização de espaços públicos: Uso inteligente da infraestrutura urbana
Funcionamento previsto

  • Fechamento em horários específicos (a definir)

  • Equilíbrio entre lazer comunitário e fluidez do trânsito

  • Espaço para caminhadas, brincadeiras e encontros sociais

Posicionamento do autor

O vereador Altamiro Bispo destacou o compromisso com soluções acessíveis:

“A Rua Madre Paulina será um espaço de todos, dedicado ao bem-estar e à convivência das famílias Epitaciolandenses”

A proposta insere-se em tendência nacional de “ruas completas” que priorizam pessoas em detrimento de veículos em certos horários, replicando experiências bem-sucedidas em outras cidades brasileiras que transformaram vias em espaços de convivência.

A proposta é do vereador Miro Bispo (PDT) e tem como objetivo transformar a via em um espaço de convivência e promoção da saúde em determinados períodos do dia. Foto: captada 

A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo municipal. Caso sancionada, Epitaciolândia passará a contar com mais uma opção de lazer ao ar livre, seguindo tendência já adotada em outras cidades brasileiras.

Veja vídeo assessoria:

