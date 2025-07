Peão de Feijó vence rodeio da Expoacre Juruá e ganha caminhonete

Por Sandra Assunção

O público lotou a arena para ver a semifinal e a final do rodeio da Expoacre Juruá em Cruzeiro do Sul neste sábado,5. O governador Gladson Cameli e a vice, Mailza Assis, participaram do início das provas.

“Vocês, guerreiros, não desistam. Vocês me representam, e à minha vice-governadora Mailza e nós estamos juntos. Valeu, pessoal”, citou o governador no início do evento.

Depois dos fogos, desfiles e orações, as montarias emocionantes se seguiram na busca pelos 8 segundos em cima dos touros. E foi o peão de Feijó, Janásio dos Santos, 28 anos, que monta há 10, o vencedor do rodeio da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele já ganhou duas motos em rodeios no Acre e São Paulo, mas é campeão pela primeira. Recebeu a chave do veículo do secretário de Estado da Agricultura, José Luis Tchê.

“A emoção é grande, né? Que a gente vem de longe, em busca de um sonho. A gente se prepara bastante, treina. Isso aí é uma recompensa que Deus dá pra gente, dá saúde, dá força pra gente estar montando esse touro aí. E essa premiação aqui, agradecer ao governador, que tá dando um respaldo bom pra peonada, dando uma premiação digna, que a gente merece.

Janasio elogiou o nível da competição e diz que agora vai buscar também a caminhonete da Expoacre de Rio Branco. “ A estrutura é muito boa e não é à toa que é a segunda maior do Acre. Eu comecei bem, fazendo uma boa montaria. Na cena final, peguei um boi que deu uma nota fraca, fui no repete, foi uma nota boa, entrei em segundo, na final foi uma boa montaria e ganhei o campeão. Agora é preparar para buscar outro carro na Expoacre”, relatou o campeão, que não descartou a possibilidade de vender a caminhonete. “ Vamos ver”, disse ele.

Tchê enalteceu a grandiosidade do rodeio de Cruzeiro do Sul

“Agradecer a Deus que não houve problema com nenhum peão. Agradecer ao governador Gladson e a Mailza porque nos deram a liberdade de fazer um dos melhores rodeios do Acre aqui em Cruzeiro do Sul, com uma premiação que nenhum lugar do Brasil existe, dando uma picape aqui e outra depois em Rio Branco. E com certeza, quem esteve aqui, quem assistiu ao rodeio, viu a coragem desses peões, o trabalho do salva-vida, enfim, deu tudo certo naquilo que nós planejamos. Quem vem acompanhando esses últimos três anos aqui, a gente vem avançando ano a ano. E só para vocês terem uma noção, de público, os nossos rodeios são o segundo maior do Brasil. A gente só perde para Barretos. As arquibancadas lotadas, um trabalho fantástico que foi feito. Eu quero aqui fazer justiça ao Marquinhos, que é o nosso chefe da agricultura aqui, que cuidou disso com muito carinho para dar o conforto para a nossa população”, concluiu o secretário.

Foto: Marcos Santos

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários