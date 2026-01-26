Peão de fazenda é esfaqueado durante discussão e sofre tentativa de homicídio no Bujari

O peão de fazenda Sebastião Vieira Lima Filho, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (25), durante uma discussão com um colega de trabalho na Fazenda Bela Aliança, localizada no km 65 da BR-364, na zona rural do município de Bujari, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, Sebastião estava na companhia do suspeito e de outros trabalhadores quando um desentendimento evoluiu para agressão. Com os ânimos exaltados, o acusado se armou com uma faca e desferiu quatro golpes contra a vítima, atingindo a lateral do tórax, o braço direito, a mão esquerda e a perna esquerda. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Colegas de trabalho acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou a deslocar uma ambulância de suporte básico. No entanto, devido à distância da fazenda e à dificuldade de acesso ao ramal, agravada pelas fortes chuvas que atingiam a região, a vítima foi colocada em um veículo Fiat Uno, de cor vermelha, e levada por amigos até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Sebastião deu entrada na unidade hospitalar em estado de saúde estável. Policiais militares do destacamento do Bujari estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na tentativa de localizar o suspeito, que até o momento não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Bujari.

