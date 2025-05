Peão de 20 anos é arrastado por touro durante rodeio em Hortolândia (SP) e fica inconsciente

Em alusão à campanha Maio Laranja e Caminhos Seguros, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Acrelândia, promoveu nos dias 15 e 16 de maio uma série de ações em parceria com o Conselho Tutelar e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com foco no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

No dia 15, a delegada Jade Dene, da PCAC, e representantes do Ministério Público estiveram na Escola Estadual Marcílio Pontes, onde realizaram palestras para alunos do ensino médio. As falas abordaram os impactos da violência doméstica e sexual, orientando os adolescentes sobre como identificar, denunciar e se proteger de situações de abuso. A ação teve como objetivo principal divulgar a campanha Maio Laranja e ampliar a conscientização sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio.

Já no dia 16, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar promoveram uma passeata pelas ruas de Acrelândia, com faixas, cartazes e palavras de ordem, chamando a atenção da sociedade para a importância de proteger o público infantojuvenil e denunciar casos de abuso.

A delegada Jade Dene destacou a importância do envolvimento de toda a sociedade na luta contra esse tipo de crime. “A proteção das nossas crianças e adolescentes é um dever coletivo. A campanha Maio Laranja é uma oportunidade fundamental para educar, conscientizar e mobilizar a população para a prevenção e o enfrentamento da violência sexual infantojuvenil. A Polícia Civil seguirá firme nesse compromisso”, afirmou a delegada.

As ações fazem parte de um esforço conjunto entre instituições para fortalecer a rede de proteção à infância e adolescência, promovendo a informação e a denúncia como formas efetivas de enfrentamento da violência.

Fonte: PCAC

