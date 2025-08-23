fbpx
Peão acreano avança na competição da Festa de Barretos

Publicado

4 horas atrás

em

O acreano Israel da Silva, natural de Cruzeiro do Sul, garantiu vaga na segunda fase da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, o maior evento de rodeio da América Latina. Ele compete na categoria Bareback, prova em que os atletas montam cavalos sem sela, exigindo alto nível de técnica e resistência.

Na primeira etapa, Israel conquistou 60 pontos, alcançando a terceira colocação geral. A liderança ficou com Tiago Alcântara, que somou 68 pontos. Já Matheus Ramalho, com os mesmos 60 pontos de Israel, ficou em segundo lugar pelos critérios de desempate.

A competição reúne alguns dos principais nomes do rodeio nacional, e o desempenho do peão acreano reforça sua determinação e talento no esporte. A modalidade Bareback, marcada pela intensidade e força física, vem ganhando cada vez mais destaque no cenário brasileiro.

Com informações do Juruá em Tempo

 

Assista ao vídeo:

Galvez vence o Andirá e segue invicto no Campeonato Estadual

Publicado

5 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Galvez marcou forte e manteve os 100% de aproveitamento

O Galvez venceu o Andirá por 3 a 1 nesta sexta, 22, no Florestinha, e chegou aos 9 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Atual bicampeão da categoria, o Imperador segue invicto no torneio.

4ª rodada

A 4ª rodada do Estadual começa na segunda, 25, às 15 horas, com o jogo entre Plácido de Castro e Rio Branco. As duas equipes estão na parte debaixo da tabela.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 9 Pts

2º Galvez 9 Pts

3º São Francisco 9 Pts

4º Sena Madureira 6 Pts

5º Assermurb 4 Pts

6º Vasco 1 Pt

7º Plácido de Castro 1 Pt

8º Rio Branco 1 Pt

9º Andirá 1 Pt

10º Independência 1 Pt

11º Adesg 0 Pt

Galvez vai enfrentar Atlético Goianiense e Coritiba na 1ª fase da Supercopa Capital

Publicado

5 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Galvez vai jogar a competição pela segunda vez

A coordenação da 3ª Supercopa Capital Sub-17 definiu nesta sexta, 22, em Brasília, no Distrito Federal, os grupos do torneio. O Galvez, representante acreano na competição, ficou no grupo G e terá como adversários o Atlético Goianiense, Coritiba e Canaã, do Distrito Federal.

“Vamos para mais um grande desafio na Copa Capital. Além dos nossos adversários, teremos na competição Botafogo, Goiás, Fortaleza, Santos e Vitória. É um torneio de altíssimo nível”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Sem parar

O Galvez disputa o Campeonato Estadual Sub-17 e após a competição o elenco seguirá com os treinamentos visando a Copa Capital. Esse será o último torneio do Imperador na temporada de 2025.

Vai reforçar

Segundo Igor Oliveira, o Galvez vai reforçar o elenco para jogar a Copa Capital.

“Temos onze equipes na disputa do Estadual e estamos avaliando os atletas. A ideia é trazer os reforços das outras equipes acreanas para a Copa”, explicou Igor Oliveira.

Campeonato Estadual da Série B terá seis partidas no Sesc

Publicado

5 horas atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Campeonato Estadual da Série B terá seis partidas no Sesc

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá seis partidas neste sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.

Epitaciolândia e Xapuri, no grupo A, Adesg e Montenegro, na chave B, entram em quadra com a possibilidade de confirmar as classificações para a segunda fase da competição.

Partidas da 3ª rodada

Xapuri x PSC

Capixaba x Bujari

Rio Branco x Epitaciolândia

Adesg x Villa City

Café com Leite x Amigos do Gerson

Montenegro x Borussia

Classificação do Estadual

Grupo A

1º Epitaciolândia 6 Pts

2º Xapuri 6 Pts

3º Rio Branco 3 Pts

4º PSC 3 Pts

5º Café com Leite 0 Pt

6º Amigos do Gerson 0 Pt

Grupo B

1º Adesg 9 Pts

2º Montenegro 6 Pts

3º Villa City 3 Pts

4º Capixaba 3 Pts

5º Bujari 3 Pts

6º Borussia 0 Pt

