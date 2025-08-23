Peão acreano avança na competição da Festa de Barretos

O acreano Israel da Silva, natural de Cruzeiro do Sul, garantiu vaga na segunda fase da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, o maior evento de rodeio da América Latina. Ele compete na categoria Bareback, prova em que os atletas montam cavalos sem sela, exigindo alto nível de técnica e resistência.

Na primeira etapa, Israel conquistou 60 pontos, alcançando a terceira colocação geral. A liderança ficou com Tiago Alcântara, que somou 68 pontos. Já Matheus Ramalho, com os mesmos 60 pontos de Israel, ficou em segundo lugar pelos critérios de desempate.

A competição reúne alguns dos principais nomes do rodeio nacional, e o desempenho do peão acreano reforça sua determinação e talento no esporte. A modalidade Bareback, marcada pela intensidade e força física, vem ganhando cada vez mais destaque no cenário brasileiro.

Com informações do Juruá em Tempo

Assista ao vídeo:

