Pé-de-Meia: pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda-feira
O Ministério da Educação (MEC) inicia, nesta segunda-feira (29), o pagamento da sétima parcela aos participantes do programa Pé-de-Meia de 2025.
Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).
Nesta etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira (6).
Os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro são os primeiros a receber o valor de R$ 200 correspondente ao incentivo-frequência às aulas. Para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.
Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem até o dia 6 de outubro, conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.
Confira o calendário:
- nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 29 de setembro
- nascidos em março e abril, em 30 de setembro
- nascidos em maio e junho, em de 1º outubro
- nascidos em julho e agosto, em 2 de outubro
- nascidos em setembro e outubro recebem em de 3 outubro
- nascidos em novembro e dezembro, em 6 de outubro
Depósitos
As parcelas da chamada poupança do ensino médio de 2025 são depositadas em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome dos estudantes.
Se o estudante tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação imediata do valor recebido pelo incentivo à frequência escolar. O banco público avisa que é possível solicitar de forma gratuita o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem, o que permite o uso dos recursos financeiros em compras e pagamentos.
Se o participante desejar, o valor também pode ser sacado nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, apenas com o uso da identificação biométrica previamente cadastrada.
No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.
O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante do MEC informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados).
As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.
Incentivos
A chamada Poupança do Ensino Médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:
- incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
- incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200.
- incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
- incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.
Desta forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do 3º ano do ensino médio.
Pé-de-Meia
Criado em 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.
Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.
O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição. Todo aluno que se encaixa nos critérios do programa é incluído automaticamente na iniciativa do governo federal.
O que sabemos sobre mulher morta em assalto forjado pelo marido no PR
Provas de áudio, vulto em reflexo de vidro e histórico de B.O. falso são evidências da polícia em caso de feminicídio em São Miguel do Iguaçu
A morte suspeita de Jaqueline Rodrigues Pereira, classificada como mais um caso de feminicídio, envolve a prisão de Adriano Forgiarini, marido da vítima e apontado como autor do crime, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime ocorreu em 13 de setembro.
Em declaração à CNN, o delegado Walcely de Almeida disse que o suspeito acionou um familiar e a polícia, alegando que indivíduos teriam entrado no imóvel para furtar objetos, e que ele próprio havia sido atingido por um tiro.
Na cena do crime, a polícia identificou que os cômodos estavam revirados, com portas de armários e guarda-roupas abertas, simulando o roubo.
Investigação e chegada ao suspeito
A investigação, liderada pelo delegado Walcely de Almeida, concentrou-se em métodos de análise técnica e comportamento para apurar a simulação.
A investigação dependeu da recuperação de áudio e imagem de uma câmera de segurança, cujo software original precisou ser decodificado para converter o vídeo com áudio.
A principal quebra do álibi veio da recuperação do áudio de uma câmera de segurança, que registrou um primeiro tiro abafado às 5h22 da manhã. Cerca de dez minutos depois, às 5h32, foi enviada uma mensagem “muito estranha”, segundo o delegado, do celular da vítima para um grupo de família, sugerindo que ela ainda estaria viva.
Aproximadamente uma hora depois do primeiro tiro, por volta das 6h29, foi ouvido um segundo disparo, descrito como “muito bem mais alto”, de acordo com a polícia.
Um elemento inusitado na gravação foi crucial para vincular o marido à arma do crime. Ao melhorar a imagem das câmeras de segurança, investigadores identificaram um “vulto de gente” passando rapidamente, carregando o que se suspeita ser a espingarda usada no crime. A imagem do vulto ajudou a identificar Adriano.
Trump diz que vai impor tarifa de 100% sobre filmes feitos fora dos EUA
Presidente ameaçou inicialmente impor a mesma alíquota sobre filmes produzidos no exterior em maio
O presidenteDonald Trump disse em uma publicação no Truth Social nesta segunda-feira (29) que vai impor uma tarifa de 100% “sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos”.
Trump não especificou quando ou como a tarifa poderia ser promulgada.
Se Trump cumprir sua ameaça, será a primeira vez que ele essencialmente impõe uma tarifa sobre um serviço em vez de um produto bruto.
O presidente ameaçou inicialmente impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior em maio, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para o exterior.
Em sua publicação nesta segunda-feira, ele destacou a Califórnia, dizendo que o estado “foi particularmente afetado”.
Hollywood foi pega de surpresa quando Trump apresentou a tarifa pela primeira vez em maio.
“À primeira vista, é chocante e representaria uma paralisação virtualmente completa da produção”, disse uma fonte do setor à CNN na época . “Mas, na realidade, ele não tem jurisdição para fazer isso e é muito complexo de aplicar.”
Atores e diretores americanos geralmente preferem trabalhar perto de casa. Mas “o fato é que é mais barato para os estúdios de Hollywood pagar para todos embarcarem em aviões e hotéis, porque o custo da mão de obra, a falta de descontos e a possibilidade de produzir no exterior são infinitamente mais baratos”, disse Jay Sures, vice-presidente da United Talent Agency, à CNN em maio.
Ex-líder russo alerta Europa sobre risco de destruição em caso de guerra
Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou ainda que europeus “não podem se dar ao luxo” de iniciar conflito
O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, declarou nesta segunda-feira (29) que a Europa não podia se dar ao luxo de iniciar uma guerra contra a Rússia, mas que, se seus líderes cometessem o erro de desencadear uma, a guerra poderia se transformar em um conflito com armas de destruição em massa.
Moscou, disse Medvedev no aplicativo de mensagens Telegram, não precisa de tal guerra, inclusive com a “velha e fria Europa”.
“Eles simplesmente não podem se dar ao luxo de uma guerra com a Rússia”, afirmou o ex-presidente sobre as potências europeias, acrescentando que “a possibilidade de um acidente fatal sempre existe”.
Segundo ele, “Tal conflito tem um risco absolutamente real de se transformar em uma guerra com armas de destruição em massa.”
