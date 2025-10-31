Brasil
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 8ª parcela
O Ministério da Educação (MEC) paga nesta sexta-feira (31) a oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários aos nascidos nos meses de setembro e outubro.
Os beneficiados pelo programa federal são os estudantes entre 14 e 24 anos do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e que tenham a renda por pessoa mensal até meio salário-mínimo.
De acordo com o MEC, para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.
Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200.
Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (3), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino, seguindo o calendário:
Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 27 de outubro;
Nascidos em março e abril, em 28 de outubro;
Nascidos em maio e junho, em de 29 de outubro;
Nascidos em julho e agosto, em 30 de outubro;
Nascidos em setembro e outubro recebem em de 31 outubro;
Nascidos em novembro e dezembro, em 3 de novembro.
Depósitos
A oitava parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.
No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.
O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.
Incentivos
A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:
Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.
Dessa forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.
Pé-de-Meia
Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.
O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.
Brasil
Governo federal lança plano para rastrear todo rebanho bovino do país até 2033, mas há desafios para o Acre
Projeto de identificação individual de 238 milhões de animais gera dúvidas sobre custos para pequenos e médios produtores; Brasil tem maior rebanho comercial do mund
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) colocou em marcha um ambicioso plano para revolucionar o controle sanitário e comercial da pecuária brasileira: o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que pretende rastrear individualmente todo o rebanho nacional até 2033. O Brasil, detentor do maior rebanho comercial do mundo com mais de 238 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE, enfrenta o desafio de implementar o sistema principalmente entre pequenos e médios produtores, que concentram a maior parte dos animais.
A implantação do programa, lançado em 2023, representa um desafio complexo e de alto custo, gerando questionamentos sobre quem arcará com os investimentos necessários para a rastreabilidade individual de todo o rebanho nacional, uma inovação que promete transformar a pecuária brasileira.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) avalia que a inclusão desses criadores é um dos principais obstáculos para o sucesso do plano. O investimento necessário em brincos eletrônicos, equipamentos de leitura e registro de dados pode pesar no orçamento de quem trabalha com margens apertadas, especialmente nas regiões mais distantes dos grandes centros.
Apesar das dificuldades, especialistas afirmam que a rastreabilidade é inevitável e representa um avanço importante para a competitividade da carne brasileira. O sistema permitirá acompanhar a origem e o histórico sanitário dos animais, fortalecendo a imagem do país nos mercados internacionais e atendendo às exigências de países importadores que priorizam produtos com garantia de procedência e sustentabilidade.
Além dos ganhos comerciais, o PNIB também deve aprimorar o controle de doenças e a gestão do rebanho, facilitando o trabalho de vigilância sanitária e a adoção de práticas mais sustentáveis. Ainda assim, o ritmo de adesão tende a ser lento, especialmente entre pequenos pecuaristas que dependem de apoio técnico e financeiro para se adequar às novas regras.
O governo federal promete oferecer ferramentas digitais e incentivos para facilitar a transição, mas o setor ainda cobra definições claras sobre o custeio e sobre a integração das bases de dados entre estados e instituições.
Se bem executado, o plano pode colocar o Brasil na vanguarda da rastreabilidade global. Porém, até lá, o desafio será equilibrar inovação, custo e inclusão, garantindo que o avanço tecnológico alcance também os produtores que estão na base da pecuária nacional.
O ambicioso plano do governo federal para rastrear todo o rebanho bovino do país até 2033 enfrenta obstáculos críticos no Acre, onde a falta de regularização fundiária e ambiental pode comprometer a implementação da medida e até mesmo travar a atividade pecuária na região. A maioria dos produtores acreanos trabalha com pequenos rebanhos de até 100 cabeças em propriedades ainda não reconhecidas formalmente, praticando principalmente a pecuária de cria.
A rastreabilidade, concebida como instrumento de exigência mercadológica, fica comprometida no estado devido ao lento ritmo de avanço das políticas fundiária e ambiental. Especialistas alertam que, caso seja aplicada no mesmo ritmo atual dessas regularizações, a medida pode inviabilizar economicamente a pecuária local, afetando principalmente os pequenos produtores que formam a base da atividade no Acre.
Brasil
PF realiza operação contra invasões e danos ambientais na Terra Indígena Latundê, em Rondônia
As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa
A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA e a FUNAI, deflagrou a Operação Acesso Difícil para combater ocupações irregulares e crimes ambientais na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia.
A ação resultou na desmobilização de seis acampamentos ilegais e na apreensão de duas motocicletas utilizadas para o ingresso irregular na área protegida. Todo o material apreendido foi encaminhado para procedimentos de polícia judiciária e responsabilização administrativa ambiental.
As diligências tiveram como objetivo proteger bens e territórios de domínio da União, respeitando a legislação que assegura a proteção das terras indígenas e do meio ambiente. As infrações investigadas podem incluir degradação ambiental em área protegida, invasão de terras públicas e outros delitos correlatos, sem prejuízo da responsabilização cível e administrativa.
A Polícia Federal reafirmou seu compromisso com a defesa dos povos indígenas, a proteção ambiental e a preservação do patrimônio da União, atuando de forma coordenada para impedir ocupações ilegais e a degradação de áreas especialmente protegidas.
Brasil
Bolívia reforça fronteira com o Acre após operação contra facção no Rio de Janeiro
A tensão gerada pela megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, provocou uma reação em cadeia nos países vizinhos ao Brasil. Após Argentina e Paraguai, o governo da Bolívia também anunciou o reforço da vigilância nas fronteiras, especialmente nas regiões que fazem limite com os estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso.
De acordo com comunicado divulgado pelo governo boliviano nesta quinta-feira (30), as ações visam impedir a entrada de possíveis integrantes do Comando Vermelho, que poderiam tentar cruzar a fronteira após a operação “Contenção”, deflagrada no Rio. O alerta foi emitido pelo Conselho de Defesa Nacional do Paraguai (Codena) e rapidamente repercutiu entre as autoridades bolivianas.
Os departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz, que fazem fronteira direta com o Acre, passaram a ter controle policial reforçado, com aumento de patrulhamento, fiscalização de estradas e monitoramento de áreas fluviais e rurais. As forças de segurança bolivianas informaram que estão em contato com as autoridades brasileiras e argentinas para troca de informações sobre possíveis movimentações de criminosos.
