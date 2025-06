PCdoB no Acre sinaliza apoio a chapa com Binho Marques e Jorge Viana em 2026

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) confirmou para o próximo dia 18, em Tarauacá, a abertura da temporada de 2025 com o Campeonato Estadual 3×3 nas categorias Sub-18, 23 e Adulto, nos naipes feminino e masculino.

“Vamos realizar o Estadual em três etapas. As primeiras disputas serão em Tarauacá e no dia 19 será a disputa da etapa de Rio Branco. As finais vão ser disputadas em Tarauacá”, explicou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.

Vagas no Regional

Segundo Manieldem Távora, as equipes campeãs e vices serão representantes do Acre na fase Regional do 3×3 em Manaus.

“As equipes de todas as categorias no feminino e no masculino estarão classificadas para a fase regional . Vamos começar a temporada com uma competição importante”, afirmou o dirigente.

