Geral
PCC pode estar por trás de falsificação de bebidas com metanol, diz associação
Dez episódios de intoxicação pelo produto químico já foram registrados no Estado de São Paulo
Oeste
Casos recentes de intoxicação por bebidas adulteradas reacenderam o alerta para o uso ilegal de metanol em São Paulo. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) suspeita que o produto químico, antes usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para adulterar combustíveis, esteja agora sendo desviado para destilarias clandestinas.
Dez episódios já foram registrados, com duas mortes confirmadas em São Paulo e São Bernardo do Campo. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado ligou os óbitos ao consumo de bebidas com metanol.
O Ministério da Justiça emitiu orientação urgente a bares, restaurantes, mercados, hotéis e plataformas de delivery para reforçar a checagem de procedência, com atenção a sinais como preços baixos, lacres irregulares e odor de solvente.
O metanol é altamente tóxico: pequenas doses podem causar náusea, tontura, cegueira e até a morte. Em operação há um mês, a Agência Nacional de Petróleo flagrou postos vendendo combustíveis com até 90% da substância — quando o limite legal é de 0,5%.
Falsificação de bebidas com metanol já gerou perdas de R$ 88 bilhões ao setor
Segundo a ABCF, depois do fechamento de distribuidoras ligadas ao PCC, parte desse produto teria migrado para o mercado clandestino de bebidas, ampliando riscos à saúde e multiplicando lucros do crime.
A associação calcula que a falsificação gerou perdas de R$ 88 bilhões ao setor em 2024, sendo R$ 29 bilhões em sonegação e R$ 59 bilhões em faturamento ilegal. As investigações apontam que o metanol chegava ao Brasil pelo Porto de Paranaguá (PR), com documentação falsa, colocando em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente.
O que fazer em suspeita de intoxicação
Em caso de suspeita de intoxicação, a recomendação é suspender a venda do lote, isolar os produtos, acionar a Vigilância Sanitária e preservar provas para análise.
Consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa e rebaixamento da consciência devem procurar atendimento médico imediato e contatar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001). A venda de bebidas adulteradas é crime sujeito a prisão e multa.
Comentários
Geral
Senado envia parecer que admite possibilidade de impeachment no STF
Informações foram enviadas ao Supremo para instruir duas ações que tratam da interpretação constitucional de lei de 1950
O Senado encaminhou nesta semana, ao Supremo Tribunal Federal (STF), um parecer em que considera constitucional a Lei do Impeachment de ministros da corte. O texto defende que a legislação de 1950 cumpre a determinação da Constituição ao prever os crimes de responsabilidade e estabelecer o rito processual, segundo a Agência Senado.
A Casa, por meio da Advocacia do Senado Federal (Advosf), ainda ressalta que a possibilidade de afastamento provisório e de redução temporária de salários não representa afronta às garantias da magistratura, pois têm caráter transitório. O relatório também destaca que a permissão para qualquer cidadão apresentar denúncia fortalece o princípio republicano e reforça o controle social sobre autoridades.
“O processo de impeachment não se destina a rever ou punir decisões judiciais, mas sim condutas graves de desvio de função ou abuso, caracterizadas na lei como crime de responsabilidade”, relata o documento, em sua parte final.
“Nesse sentido, o controle político não sobrepuja a independência judicial. Ao contrário, a responsabilidade política é compatível com as garantias da magistratura.”
Outro ponto levantado no parecer é que a exigência de maioria simples para a aceitação da denúncia inicial está em consonância com a Carta Magna, reservando-se o quórum de dois terços apenas para o julgamento.
Entre outras explicações, a Advosf declarou:
‘É importante pontuar que não cabe fazer analogia com o quórum
de dois terços para a Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo
de impeachment contra Presidente da República”, ressalta em um trecho.
“São duas situações diferentes em razão dos diferentes cargos ocupados, diferentes formas de ingresso e regime jurídico aplicável, e a própria Constituição estabelece ritos diferentes, assim como o faz para governadores e outras autoridades, em manifestação também clara e inequívoca da necessidade de distinção.”
Informações sobre quando vale o impeachment no STF
A Advosf acrescentou ainda que a avaliação preliminar de pedidos de impeachment é atribuição exclusiva dos presidentes das casas legislativas: no caso do chefe do Executivo, ao presidente da Câmara dos Deputados; no caso de ministros do STF, ao presidente do Senado. Só depois dessa etapa os plenários podem decidir se o processo deve ou não prosseguir.
As informações foram enviadas ao Supremo para instruir duas ações que tratam da interpretação constitucional desta lei de 1950. Ambas estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Leia mais: “Em ato político contra a direita, Gilmar diz que STF não vai aceitar impeachment de ministros”
Essas ações estão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), apresentada pelo partido Solidariedade, e na ADFP protocolada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que contestam pontos específicos da norma.
A ADPF é uma ação no STF usada para questionar se uma lei ou ato público fere princípios fundamentais da Constituição.
Os questionamentos se concentram na previsão de afastamento automático do cargo, na redução de vencimentos durante o processo e na prerrogativa de qualquer cidadão formalizar denúncia. Segundo as entidades, esses dispositivos violariam garantias da magistratura.
Além disso, as ações pedem que o STF estabeleça interpretação que exija quórum qualificado de dois terços já na fase de recebimento da denúncia, como prevê o artigo 51 da Constituição. Também pediram a impossibilidade de adoção de medidas cautelares contra candidatos em período eleitoral. No entanto, o parecer, como relatado, se mostrou contrário a estas teses.
Comentários
Geral
Saiba o que esperar da presidência de Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal
Ministro assume o comando do STF em meio a tensões internacionais e embates políticos internos
O ministro Edson Fachin tomará posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta segunda-feira (29), sucedendo Luís Roberto Barroso.
A mudança ocorre em um momento de tensões internas e externas: o país enfrenta embates com os Estados Unidos relacionados ao tarifaço e pressões políticas, incluindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fachin chega à presidência com um “perfil acadêmico sólido e histórico de decisões ponderadas”, acreditam especialistas ouvidos pelo R7.
“Perfil discreto”
Segundo o advogado especialista em tribunais superiores Max Telesca, a expectativa é que Fachin mantenha a defesa da soberania brasileira e da independência judicial diante de pressões externas.
“O STF, sob Fachin, deverá reafirmar que leis, decisões e ordens executivas estrangeiras só têm eficácia no Brasil quando incorporadas ou aprovadas por nossas instituições de soberania. Não há automatismo”, afirma.
O comentarista político Gabriel Petter destaca que o perfil discreto de Fachin não significa fragilidade frente a pressões externas.
“Ele já se manifestou contra a aplicação da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes, o que pode colocá-lo em rota de colisão com a administração Trump. Mas, de forma geral, Fachin apresenta um perfil cordial e pacificador, com decisões de impacto social”, observa.
Contextos e desafios diferentes
Durante dois anos, Barroso consolidou mudanças tecnológicas e medidas de comunicação com a sociedade. Entre os destaques, estão a redução do acervo processual, uso de inteligência artificial em processos e o programa “STF + Sustentável”.
No campo decisório, a Corte revisou pontos da reforma da Previdência, políticas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e direitos sociais, além de adotar medidas de inclusão no Judiciário.
Fachin assumirá a presidência em contexto de casos de grande repercussão e tensão política.
Entre os principais desafios estão os desdobramentos da chamada “trama golpista”, com Bolsonaro e aliados tentando reverter condenações da Primeira Turma e levar casos ao plenário, além de outras três ações penais em andamento envolvendo 23 réus.
Além disso, terá sob sua gestão casos emblemáticos, como o inquérito que investiga Bolsonaro e outras 23 pessoas, incluindo ex-auxiliares e parlamentares, pela condução da crise da Covid-19, e cerca de 80 investigações sobre deputados e senadores por suspeita de irregularidades e falta de transparência no uso de emendas parlamentares.
Relação estremecida entre Brasil e EUA
Outro ponto sensível envolve sanções internacionais: Moraes e a esposa foram atingidos pela Lei Magnitsky devido à atuação do magistrado no caso do golpe, e oito ministros tiveram vistos para os EUA cassados, com risco de novas retaliações.
No âmbito legislativo, embora a proposta de anistia total aos envolvidos em atos antidemocráticos tenha perdido força, o Congresso ainda pode aprovar reduções de penas.
Gabriel Petter alerta que a aproximação ou distanciamento em relação aos demais ministros, especialmente Alexandre de Moraes, pode influenciar decisões estratégicas da Corte.
“Devemos observar como o STF reagirá após a reunião entre Lula e Trump, especialmente se houver novas sanções ou tensões diplomáticas”, afirma.
Comentários
Geral
Homem é esfaqueado e sobrevive a tentativa de homicídio no bairro Aeroporto Velho
Juciclei Nascimento, de 38 anos, sofreu três golpes de faca e apresentava sinais de agressões físicas; polícia investiga o caso
A madrugada deste domingo (28) foi marcada por violência em Rio Branco. Juciclei Nascimento, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na Travessa Acre, no bairro Aeroporto Velho. Ele foi atingido por três golpes de faca e apresentava hematomas pelo corpo.
Segundo testemunhas, Juciclei surgiu ensanguentado em frente a uma residência onde ocorria uma confraternização e pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Conforme informações médicas, a vítima sofreu duas perfurações nas costas e uma no peito. Apesar da gravidade, seu estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o agressor não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Você precisa fazer login para comentar.