PCC: olheiro do caso Gritzbach recebia dinheiro de empresas suspeitas

Kauê do Amaral Coelho, suspeito de atuar como olheiro no assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, recebia dinheiro das empresas investigadas na Operação Falso Mercúrio, deflagrada na manhã desta quinta-feira (4/12), segundo a Polícia Civil de São Paulo.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Ronaldo Sayeg afirmou que duas empresas investigadas efetuavam depósitos para outro suspeito que, na sequência, repassava o dinheiro para Kauê. O responsável por realizar os depósitos para Kauê é Matheus Soares Brito, preso e também acusado de envolvimento no assassinato de Gritzbach.

O nome das empresas não foi divulgado.

“Nós visualizamos as movimentações financeiras, especificamente de duas empresas, que efetuaram depósitos para o Mateus que, por sua vez, efetuava depósitos para o Kauê”, explicou Sayeg.

O olheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) não fazia parte do esquema, mas as transferências comprovaram o envolvimento da organização criminosa com a facção.

A Operação Falso Mercúrio foi deflagrada nesta manhã contra uma organização criminosa acusada de lavar dinheiro para o PCC. Investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), identificaram “uma complexa” estrutura destinada a movimentar dinheiro proveniente de diversos crimes, como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

Essa rede operava com três núcleos principais: coletores, responsáveis por arrecadar os valores ilícitos; intermediários, encarregados de movimentar e ocultar os recursos; e beneficiários finais, que recebiam o dinheiro já legitimado. Cada um deles tinha funções distintas e estruturadas para fazer com que o esquema funcionasse, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos que estão em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas.

A apuração aponta que a organização prestava um verdadeiro “serviço financeiro” ao PCC, permitindo a ocultação e a dissimulação de valores em larga escala.

Além disso, os investigados utilizavam mecanismos para driblar controles automatizados dos órgãos de fiscalização, criando um circuito financeiro paralelo que dificultava o rastreamento dos valores.

Caso Gritzbach

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, era jurado de morte pelo PCC por supostamente ter mandado matar dois integrantes da facção. Ele foi morto em um ataque a tiros ocorrido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana do estado, em 8 de novembro.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, Gritzbach teria mandado matar Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo. Na denúncia, o MPSP diz que o empresário mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas.

O duplo homicídio ocorreu em 27 de dezembro de 2021 e teria sido cometido em parceria com o agente penitenciário David Moreira da Silva. Noé Alves Schaum, denunciado por ser o executor dos membros do PCC, foi assassinado em 16 de janeiro do ano passado.

Gritzbach esteve preso até 7 de junho de 2023, quando ganhou liberdade condicional e passou a usar tornozeleira eletrônica.

Entre os suspeitos da morte do empresário está Emílio Carlos Gongorra Castilho, também conhecido como Bill ou João Cigarreiro. Ele é suspeito de ter participado de um sequestro de Gritzbach, em 2022, por integrantes da facção e policiais civis que atuavam junto aos criminosos.

Castilho é integrante do crime organizado do Rio de Janeiro e teria emprestado dinheiro a Gritzbach. A polícia não confirmou se este seria o motivo da suposta ordem de assassinato.