Geral
PCAC identifica e apreende menor suspeito de participar de execução motivada por facção em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), em Cruzeiro do Sul, apreendeu na última quarta-feira, 5, um adolescente com as iniciais F.M.L., suspeito de participação no homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorrido na madrugada do dia 4 de novembro de 2025, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com as investigações, a vítima, usuária de drogas, foi atraída nas proximidades da Ponte da União e levada à força levado em uma embarcação para uma área de difícil acesso na Comunidade Olivença, às margens do Rio Juruá. O local é descrito como ermo, sem residências e com difícil mobilidade, o que facilitou a ação criminosa. O corpo foi localizado em uma cova profunda.
No ponto onde foi deixada, a vítima foi brutalmente assassinada com golpes de facão. A Polícia Civil apurou que aproximadamente seis pessoas teriam participado do crime. O homicídio teria sido motivado por um “julgamento” imposto por integrantes de uma organização criminosa, que acusavam a vítima de envolvimento em furtos e outros crimes patrimoniais cometidos na região nos dias que antecederam o fato.
A Perícia Criminal esteve no local, realizou os procedimentos técnicos de praxe e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. O adolescente apreendido foi encaminhado ao Instituto Socioeducativo (ISE), onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos na execução do crime.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Caso Thiago Tavares: Mais três réus serão ouvidos após condenação em abril
Justiça avança em nova fase do processo da execução brutal do jovem jogador. Próxima audiência terá testemunhas de defesa e interrogatório de ‘Abacate’ e Pablo Rodrigo.
Rio Branco, AC – O caso do assassinato do jogador de futebol de base Thiago Oseas Tavares segue em andamento na Justiça do Acre, com novos desdobramentos. Enquanto três réus já foram condenados em abril e tiveram suas sentenças mantidas em agosto (Andrey Borges, Darcifran Eduíno Júnior e Kauã Cristian), outros três acusados agora enfrentam o processo.
Foram denunciados pelo crime Francivaldo Barrozo Chaves, o “Abacate”, Pablo Rodrigo Farias de Souza e Isaias da Costa, este último foragido.
Nesta semana, Francivaldo e Pablo Rodrigo acompanharam a audiência de instrução e julgamento por videoconferência, direto do presídio. As testemunhas de acusação foram ouvidas na 1ª Vara do Tribunal do Júri, mas o processo não pôde ser finalizado.
A próxima sessão, ainda sem data definida, será crucial. Nela, serão ouvidas as testemunhas de defesa e, na sequência, ocorrerá o interrogatório dos réus.
O Assassinato
Thiago Tavares foi executado com pelo menos seis tiros na madrugada de 31 de março do ano passado. Ele e outro jogador foram sequestrados após participarem de uma festa na região do Santa Inês.
Levados a uma área de mata, a execução teria sido motivada por um mal-entendido trágico: os criminosos encontraram no celular da vítima uma fotografia em que ele fazia um símbolo de vitória, o que foi erroneamente interpretado pelos assassinos como um sinal de facção rival.
A Justiça continua trabalhando para sentenciar todos os envolvidos nesse crime que chocou a capital.
Comentários
Geral
MPF vai investigar irregularidades em internato de estudantes estrangeiros na Santa Casa
O Ministério Público Federal (MPF) no Acre instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades na realização de internato de estudantes de medicina oriundos de instituições estrangeiras na Santa Casa de Misericórdia do Acre, vinculada ao Instituto Nacional de Bases e Ensino Superior (INBASES).
A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 16/MPF/PRAC/GABPR4, assinada pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, na segunda-feira (3). A investigação teve início a partir de um ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que relatou possíveis irregularidades na atuação dos estudantes estrangeiros dentro da unidade hospitalar.
O inquérito, que terá duração inicial de um ano, tem como objetivo apurar se o internato médico está sendo realizado em desacordo com as normas legais e com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Segundo o MPF, há vedação expressa à realização de estágios ou internatos por alunos de cursos de medicina de instituições estrangeiras que não possuem reconhecimento ou convênio formal com o MEC.
Como diligência inicial, o procurador determinou a expedição de recomendação ao INBASES/Santa Casa de Misericórdia do Acre para que a entidade se abstenha de permitir a realização de internatos ou estágios por estudantes de medicina vindos do exterior.
O MPF também requisitou informações ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) sobre o cumprimento da Recomendação CRM/AC nº 01/2025, que trata do mesmo tema. Caso haja descumprimento, o conselho deverá identificar os responsáveis.
O procedimento tramitará sob o número 1.10.000.000997/2025-62 e será acompanhado pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, responsável pela área de defesa do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos.
Você precisa fazer login para comentar.