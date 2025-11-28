PCAC destrói 500 kg de drogas e causa novo baque financeiro de R$ 3,5 milhões a organizações criminosas

Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realizou na manhã desta sexta-feira, 28, a incineração de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes em uma olaria localizada em Rio Branco. A queima do material, fruto de apreensões realizadas pelas forças de segurança, encerra o ciclo de destruição de drogas referente ao ano de 202

O procedimento, previsto na Lei de Drogas, foi acompanhado por representantes do Ministério Público, da Perícia Oficial e da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e transparência de todas as etapas. Os entorpecentes incinerados já haviam sido periciados, e os procedimentos administrativos relacionados às apreensões foram concluídos, com parte dos casos já encaminhados ao Poder Judiciário.

Esta é a terceira incineração realizada pela Polícia Civil neste ciclo de 2025, totalizando uma tonelada e meia de drogas destruídas apenas nestas três ações. Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia, representando um duro golpe na estrutura financeira do narcotráfico no estado.

De acordo com cálculos da Denarc, os 500 quilos destruídos hoje representam um impacto de mais de R$ 3,5 milhões nas finanças das organizações criminosas que atuam na região.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou que ações como essa demonstram o avanço das forças de segurança no combate ao tráfico. “Estamos diante de mais um resultado concreto do trabalho integrado e eficiente realizado pela Polícia Civil. A destruição desse material representa não apenas a retirada de drogas das ruas, mas a interrupção de um fluxo financeiro que alimenta o crime organizado”, destacou.

Já o delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, reforçou a importância da ação. “Cada quilo destruído aqui é um prejuízo direto ao crime organizado e um passo a mais na proteção da sociedade acreana. Trabalhamos de forma técnica, integrada e contínua, e o resultado está aí: toneladas de drogas que deixaram de alimentar a violência, o vício e o financiamento de organizações criminosas. A Denarc segue firme no propósito de enfraquecer essas estruturas e garantir mais segurança para nossa população”, disse.

Relacionado

Comentários