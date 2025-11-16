PC desmantela depósito de skunk na capital e apreende mais de 100 kg da droga

O material, segundo apuração da Polícia Civil, era redistribuído em Porto Velho e poderia abastecer outros estados…

Uma ação articulada do Departamento de Narcóticos (Denarc) resultou, nesta quinta-feira (13), na apreensão de mais de 100 quilos de skunk em Porto Velho. A ofensiva fez parte das Operações Narke e Protetor de Divisas e Fronteiras, conduzidas em parceria com o Ministério da Justiça, e também culminou na prisão de um suspeito.

Conforme os investigadores, a ofensiva mirava um esquema ligado a uma facção que atua a partir de Guajará-Mirim, utilizando a cidade fronteiriça como ponto de entrada de grandes carregamentos de drogas destinados à Capital. O material, segundo apuração da Polícia Civil, era redistribuído em Porto Velho e poderia abastecer outros estados.

O trabalho policial avançou após a identificação de Rafael S. L., fugitivo do sistema prisional e apontado como operador logístico da quadrilha na Capital. Ele seria o responsável por receber e movimentar os entorpecentes, utilizando imóveis de fachada para armazenar as cargas.

Com base nas informações levantadas, dois endereços associados ao investigado foram mapeados. Em um deles — uma residência no bairro Monte Sinai, zona sul — os policiais localizaram um verdadeiro depósito clandestino. No local havia seis caixas de papelão contendo 100 tabletes de droga com características de skunk, totalizando cerca de 101 quilos. José P. N. da S., que guardava o material no momento da abordagem, foi detido em flagrante.

O entorpecente e o preso foram conduzidos à sede do Denarc, onde os procedimentos legais estão sendo formalizados. A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento para identificar todos os integrantes do esquema e aprofundar as conexões da facção com outras regiões.

O órgão reafirmou ainda que mantém ações contínuas de enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas que atuam no Estado, reforçando o compromisso com a segurança pública de Rondônia.

