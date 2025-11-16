Brasil
PC desmantela depósito de skunk na capital e apreende mais de 100 kg da droga
O material, segundo apuração da Polícia Civil, era redistribuído em Porto Velho e poderia abastecer outros estados…
Uma ação articulada do Departamento de Narcóticos (Denarc) resultou, nesta quinta-feira (13), na apreensão de mais de 100 quilos de skunk em Porto Velho. A ofensiva fez parte das Operações Narke e Protetor de Divisas e Fronteiras, conduzidas em parceria com o Ministério da Justiça, e também culminou na prisão de um suspeito.
Conforme os investigadores, a ofensiva mirava um esquema ligado a uma facção que atua a partir de Guajará-Mirim, utilizando a cidade fronteiriça como ponto de entrada de grandes carregamentos de drogas destinados à Capital. O material, segundo apuração da Polícia Civil, era redistribuído em Porto Velho e poderia abastecer outros estados.
O trabalho policial avançou após a identificação de Rafael S. L., fugitivo do sistema prisional e apontado como operador logístico da quadrilha na Capital. Ele seria o responsável por receber e movimentar os entorpecentes, utilizando imóveis de fachada para armazenar as cargas.
Com base nas informações levantadas, dois endereços associados ao investigado foram mapeados. Em um deles — uma residência no bairro Monte Sinai, zona sul — os policiais localizaram um verdadeiro depósito clandestino. No local havia seis caixas de papelão contendo 100 tabletes de droga com características de skunk, totalizando cerca de 101 quilos. José P. N. da S., que guardava o material no momento da abordagem, foi detido em flagrante.
O entorpecente e o preso foram conduzidos à sede do Denarc, onde os procedimentos legais estão sendo formalizados. A Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento para identificar todos os integrantes do esquema e aprofundar as conexões da facção com outras regiões.
O órgão reafirmou ainda que mantém ações contínuas de enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas que atuam no Estado, reforçando o compromisso com a segurança pública de Rondônia.
Quatro jovens são presos e confessam participação em homicídio brutal em Rondônia
Quatro jovens foram presos neste sábado (15) pela Polícia Civil de Rolim de Moura (RO) e confessaram envolvimento no assassinato de Moacir Alves Pereira, de 51 anos. De acordo com os depoimentos, o crime teria sido motivado pela acusação de que a vítima teria estuprado a própria sobrinha, uma das envolvidas no homicídio. Um adolescente também foi identificado como participante.
Durante o interrogatório, E. S., de 20 anos, e T. E., de 18 anos, que são namorados e já estavam com mandados de prisão decretados, relataram que decidiram matar Moacir após a jovem afirmar ter sido abusada sexualmente por ele.
Segundo a versão apresentada à Polícia Civil, T. contou o suposto estupro aos demais investigados, F. G., 19 anos; H. G., 18 anos; E. S., 20 anos; além de um menor já identificado. Todos teriam aceitado participar da execução do crime.
A Polícia Civil, porém, ressalta que a motivação ainda está sob investigação, e que serão realizadas diligências técnicas para confirmar ou descartar a acusação de abuso sexual mencionada pelos suspeitos.
Com base nas investigações, Moacir foi morto dentro de uma residência na Rua Rio Madeira, subsquina da Avenida São Paulo, no bairro Boa Esperança.
A Perícia Criminal encontrou grande quantidade de sangue em vários cômodos da casa e também no porta-malas de um VW/Fox branco, reforçando a brutalidade da agressão e indicando que o corpo foi movimentado dentro do imóvel antes de ser transportado.
O corpo de Moacir foi encontrado na madrugada de sexta-feira (14), na Linha 180, lado Norte, km 2,5, com sinais severos de violência.
Os suspeitos confirmaram ainda que o adolescente envolvido participou tanto das agressões quanto do deslocamento do corpo. O menor não está foragido, mas não foi encontrado no momento da operação.
A Polícia Militar isolou os locais do assassinato e da desova, enquanto a Perícia Criminal realizou os procedimentos técnicos oficiais.
O caso está sendo tratado como homicídio qualificado, devido à extrema crueldade empregada no crime. A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer completamente a dinâmica dos fatos e apurar a veracidade da acusação de estupro que teria motivado o assassinato.
Apartamentos na praia, fazendas, conta bancária: os bens de quem morre sem herdeiros e ficam com o governo federal e as prefeituras
Levantamento do g1 encontrou pelo menos 179 imóveis incorporados ao patrimônio público da União e de municípios de 14 estados entre 2020 e 2025. Juntos, os bens somam cerca de R$ 219 milhões e incluem apartamentos a poucos metros das praias de Copacabana (RJ), Ipanema (RJ) e do Pina (PE)
Apartamentos a poucos metros da praia, fazendas e residências de várias regiões do país passaram a fazer parte do patrimônio público depois que seus donos morreram sem deixar herdeiros. Levantamento do g1 mostra que, entre 2020 e 2025, ao menos 179 imóveis nessa situação passaram à administração da União ou de prefeituras de cidades em 14 estados. Juntos, os bens identificados pelo g1 somam cerca de R$ 219 milhões.
A herança é chamada de “vacante” quando não há herdeiros até o quarto grau de parentesco — pais, filhos, tios, sobrinhos e primos de primeiro grau — e, após esgotadas as buscas, o patrimônio é transferido para o poder público.
Os imóveis foram identificados pela reportagem a partir de pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação (LAI) à União e às 27 capitais das unidades federativas. As respostas permitiram mapear bens localizados em 14 estados: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Segundo a procuradora e advogada Priscilla Paoliello de Sarti, autora do livro “A Herança Jacente e Vacante”, o fenômeno deve se tornar mais comum.
“A gente verifica um aumento desses casos decorrentes do envelhecimento da população, da queda na taxa de natalidade e das famílias unipessoais, de uma pessoa só, que não deixam herdeiros. É um contexto que tende a aumentar essas hipóteses de herança vacante”, afirma.
Dois apartamentos em Copacabana e R$ 431 mil no banco
A aposentada Yvonne Martins Gurjão, funcionária pública da Caixa Econômica Federal, morreu em setembro de 2016, aos 93 anos, sem deixar herdeiros nem testamento. O inventário revelou dois apartamentos em Copacabana, ambos a cerca de 600 metros da praia — um na Rua Barata Ribeiro e outro na Rua Cinco de Julho — e R$ 431 mil em conta bancária.
O processo judicial se arrastou por quase nove anos. A disputa começou quando Juliana Ribeiro do Nascimento, filha da ex-empregada doméstica da família, alegou ter sido criada por Yvonne “como se fosse neta”. Nos autos, disse ter recebido da idosa apoio financeiro e afetivo por toda a vida.
Outra mulher, Léa Espíndola de Almeida, identificada como prima distante, também se manifestou no processo, mas, segundo a Justiça, não comprovou vínculo familiar. Em 2020, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi nomeada curadora dos bens, e, após a publicação de editais, a Justiça declarou a herança vacante em outubro de 2024.
A Prefeitura do Rio informou que os dois apartamentos — localizados na Rua Barata Ribeiro e na Rua Cinco de Julho, em Copacabana — estão em fase de avaliação para licitação de alienação, ou seja, serão leiloados. Não há informações sobre o uso atual dos imóveis. O g1 não localizou Léa e tentou contato com Juliana, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.
Disputa por imóveis de polonesa termina com bens incorporados ao Rio
A polonesa Grazyna Rokicka, falecida em 1998, deixou quatro imóveis em Copacabana — três na Rua Barata Ribeiro e um na Rua República do Peru. Após a morte, o locatário Eliseu Bandeira Sobrinho permaneceu nos endereços e, anos depois, entrou na Justiça alegando posse dos bens desde 2008, em tentativa de usucapião. A Justiça, porém, rejeitou o pedido, reconheceu que ele não era herdeiro legítimo e determinou a transferência dos imóveis ao município em 2022. A reportagem não localizou a defesa de Sobrinho.
Fazenda visitada por Dom Pedro II é incorporada à União no Paraná
Em Palmeira (PR), a Fazenda Baronesa, com 17 km², foi incorporada ao patrimônio da União após a morte de Moisés Erichsen. Avaliada em R$ 17,2 milhões, a área passou à administração da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Suprimento (2ª Cia Sup/5º B Sup), unidade do Exército sediada na cidade. Em 1880, a fazenda recebeu a visita do imperador Dom Pedro II durante uma viagem oficial pelo Paraná, conforme descrito pelo Exército em seus acervos históricos.
Casarão centenário no Recife
No Recife, dois imóveis da professora aposentada Maria da Conceição Guedes Pereira, morta aos 102 anos em 2013, foram incorporados ao patrimônio da cidade e da União. Um deles, na Avenida Rosa e Silva, está sendo reformado pela prefeitura para se tornar um Centro de Convivência para Idosos.
Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Maria da Conceição havia manifestado em vida o desejo de que o local fosse usado para acolhimento de idosos.
“Ela confidenciou o desejo de que o imóvel fosse transformado em ambiente para o acolhimento e assistência de idosos”, afirmou a promotora Luciana Dantas, da 30ª Promotoria de Justiça da Capital.
As obras começaram em maio de 2025, e a entrega está prevista até o fim do ano. O outro imóvel, a 260 metros da Praia de Pina, está incorporado ao patrimônio da União.
O ‘Castelinho’ da Rua Apa, em São Paulo
Em São Paulo (SP), o histórico Castelinho da Rua Apa, avaliado em cerca de R$ 3 milhões, também foi incorporado ao patrimônio público. Construído em 1912 por arquitetos franceses, o imóvel ficou marcado pelo assassinato de mãe e dois filhos em 1937.
Abandonado por décadas, o prédio foi cedido à ONG Clube de Mães do Brasil, que oferece assistência a moradores em situação de rua e pessoas em vulnerabilidade social.
Quem fica com o patrimônio e o que é feito dele?
Quando alguém morre sem deixar testamento nem herdeiros, a Justiça abre um processo de herança jacente. Um curador é nomeado para administrar os bens e buscar possíveis familiares.
“Esse curador vai até o local, conversa com vizinhos, consulta bancos e até redes sociais, para tentar identificar possíveis herdeiros”, explica a professora Déborah Lambach, da PUC-SP
Se em um ano ninguém se habilitar, a herança é declarada vacante. Cinco anos após a morte, os bens são incorporados definitivamente ao poder público — à União, ao Distrito Federal ou ao município, conforme o local onde estão
Nos municípios, a administração é feita por procuradorias ou secretarias de patrimônio, que decidem o destino dos bens: podem ser usados em programas públicos, cedidos, alugados ou vendidos em leilão.
Acre terá 832 detentos fazendo Enem PPL em dezembro, maior número da história
Número representa aumento de 69% em relação a 2024; presos recebem preparação com aulas duas vezes por semana e material didático do Iapen e Secretaria de Educação
O sistema prisional do Acre registrou um recorde histórico de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL): 832 detentos farão as provas nos dias 16 e 17 de dezembro. O número representa um aumento significativo de 69% em relação à edição de 2024, que teve 491 participantes, e de 55% sobre 2023, quando 535 custodiados realizaram o exame.
De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), os inscritos recebem preparação especializada que inclui material didático, vídeos educativos e aulas presenciais duas vezes por semana, com apoio da Secretaria de Estado de Educação. A chefe da divisão de Educação do Iapen, Margarete Frota, destacou que o trabalho abrange desde a organização documental até o acompanhamento pós-aprovação, garantindo o acesso ao ensino superior ou certificação do ensino médio.
Segundo ela, cada unidade prisional segue um cronograma próprio, mas, em média, os materiais de estudo, como apostilas e livros, são disponibilizados cerca de dois meses antes da prova.
As aulas são ministradas aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro das unidades. “Professores e educadores atuam em conjunto para que os candidatos estejam preparados”, explicou Margarete.
Após o exame, os reeducandos que alcançam bons resultados recebem acompanhamento da equipe do Iapen e das famílias para fazer as inscrições no Sisu e no Prouni, quando conseguem ingressar em universidades públicas ou privadas.
Detento do Acre é primeiro do sistema prisional a ganhar bolsa integral em ciências contábeis via Enem
Um detento de 47 anos que cumpre pena no Núcleo de Custódia Especial de Rio Branco tornou-se o primeiro interno do sistema prisional acreano a conquistar uma bolsa integral em ciências contábeis pelo Prouni, graças ao seu desempenho no Enem PPL 2024. O caso, considerado uma ação-piloto no estado, demonstra o potencial da educação como ferramenta de ressocialização.
“Foi muito bom saber que eu tinha passado. Para quem gosta de estudar, pelo menos aqui dentro tem tempo”, relatou o reeducando.
De acordo com Margarete Frota, chefe da divisão de Educação do Iapen, o projeto foi estruturado com tablets configurados exclusivamente com conteúdos acadêmicos, sem acesso à internet, garantindo segurança e monitoramento.
“Os caminhos e rotinas estão sendo construídos para que o aluno cumpra todas as etapas exigidas pela universidade”, explicou.
