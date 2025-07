Patrulha Maria da Penha reforça segurança em área rural e combate violência doméstica no Ramal do 12

O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP do Acre, destacou a importância da cooperação interestadual para o enfrentamento ao crime organizado

Em uma ação coordenada entre as polícias civis do Acre e de Mato Grosso do Sul, foi capturado na manhã desta sexta-feira, 4, um dos criminosos mais procurados do estado acreano. Identificado como “Smyth”, o foragido foi localizado e preso por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Mato Grosso do Sul.

“Smyth” era alvo de três mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Acre. O primeiro diz respeito à sua participação no homicídio de Luke Paulo de Aguiar Rosa, de 27 anos, considerado um dos líderes de uma facção criminosa atuante na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Luke foi baleado no dia 13 de março de 2023, durante um tiroteio com membros de uma facção rival na rua Eldorado, no bairro Plácido de Castro, vindo a falecer dias depois, em 17 de março, na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro da capital.

O segundo mandado é referente ao assassinato de Pedro Silva de Souza, ocorrido em novembro de 2022. A vítima foi atraída para uma emboscada no bairro Cabreúva, também em Rio Branco, onde acabou executada a mando da facção da qual Smyth fazia parte.

O terceiro mandado é relacionado à sua atuação como executor de homicídios em prol de uma organização criminosa que, entre o fim de 2022 e o início de 2023, expandiu seu domínio sobre diversos bairros da capital acreana, especialmente na região da Baixada da Sobral, que concentra cerca de 18 bairros.

Além dos mandados já cumpridos, Smyth é investigado em pelo menos outras quatro ocorrências de homicídios, cujas apurações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Acre.

A prisão foi possível graças ao trabalho de inteligência da DHPP do Acre, que repassou informações estratégicas à equipe da DHPP do Mato Grosso do Sul, possibilitando a localização e a detenção do suspeito.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP do Acre, destacou a importância da cooperação interestadual para o enfrentamento ao crime organizado. “A prisão de Smyth representa um duro golpe contra a criminalidade violenta no estado do Acre. É resultado de um trabalho conjunto e coordenado entre as polícias civis, demonstrando que o crime não tem fronteiras, mas tampouco a investigação criminal. Seguiremos firmes no propósito de identificar, localizar e capturar todos os envolvidos em homicídios e ações criminosas em nosso estado”, afirmou o delegado.

Smyth deve ser transferido para o Acre nos próximos dias, onde responderá pelos crimes cometidos e pelas investigações em curso. A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da população e a responsabilização de todos os envolvidos em atos de violência.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários