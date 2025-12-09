Patrulha Maria da Penha reativa ação itinerante e lança o projeto “Vozes da Floresta” para fortalecer proteção às mulheres acreanas

Os municípios de Tarauacá e Feijó, que registram as maiores taxas de feminicídio consumado e tentado no Acre, recebem uma importante mobilização dentro dos 21 das de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa marca a retomada da Patrulha Maria da Penha (PMP) Itinerante e o lançamento da Patrulha Maria da Penha “Vozes da Floresta”, força criada para ampliar o alcance das ações de proteção às mulheres em áreas rurais, ribeirinhas e povos originários, historicamente pouco alcançadas pelas políticas públicas. As atividades ocorrerão entre os dias 7 e 12 de dezembro.

A programação contempla palestras em escolas urbanas e rurais, ações educativas, panfletagem na área comercial e visitas diretamente às comunidades indígenas e ribeirinhas do Acurauá e Gregório. A presença itinerante reforça uma atuação preventiva, humanizada e integrada, aproximando o poder público de quem mais precisa.

Para a senhora Efisa Fernandes, moradora do seringal Tocantins, na comunidade Acurauá, a Polícia Militar levou conhecimento e prevenção às mulheres da região. “A nossa comunidade precisava ouvir essa orientação. Viemos aqui para aprender um pouco sobre a violência doméstica, como se prevenir e onde buscar ajuda. Agora vou ficar mais atenta aos sinais e tomar os cuidados necessários para não me tornar mais uma vítima”, disse.

Com apoio do Gefron/Sejusp, a missão busca levar informação, conscientização, acolhimento e segurança às mulheres e meninas em todos os territórios, reafirmando o compromisso do Estado de garantir que nenhuma acreana fique para trás, independentemente da distância ou das barreiras de acesso.

A “Vozes da Floresta” nasce como um chamado para que cada mulher, onde quer que esteja, saiba que não está sozinha e que a rede de proteção chegará até ela. Para a coordenadora estadual da PMP, tenente-coronel Cristiane Soares, a iniciativa amplia a proteção à mulher acreana. “Essa ação é um chamado para que toda mulher do Acre saiba que não está sozinha. Onde houver uma mulher em situação de vulnerabilidade, lá estaremos, seja na cidade, na zona rural ou no coração da floresta. Nossa missão é garantir proteção, acolhimento e esperança para cada uma delas”, afirmou.

Além da atuação direta nas comunidades do Acre, a ação também contempla panfletagem na área comercial dos municípios, com o objetivo de ampliar a visibilidade do projeto e promove maior alcance de mulheres. Nos dias 10 e 11, o projeto também chegará ao município de Feijó, ofertando palestras nas escolas e também na aldeia indígena Paroá.

