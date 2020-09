Patrocinador do Galvez Esporte Clube desde 2011, ano de fundação do time, a Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) celebra o título inédito da agremiação no Campeonato Acreano. O título veio no domingo, 13, com a vitória por 2 a 0 sobre o Rio Branco durante a última partida do estadual realizada na Arena Acreana, em jogo sem a presença do público devido ao novo coronavírus. Esta é a primeira vez que o time chega ao topo da competição.

Apesar da pandemia e os prejuízos que ela causou, com o comprometimento do aporte financeiro historicamente dado ao clube, o Sicoob Acre produziu 1 mil vestimentas. Desse total, 500 unidades foram entregues ao Galvez e as demais foram disponibilizadas para a compra. Além de garantir o fornecimento do uniforme oficial, a ação realizada no início do ano também ajudou financeiramente o time para que conseguisse arcar com as despesas fixas e eventuais.

José Generoso, presidente do Sicoob Acre, explicou que a fraca movimentação financeira comprometeu todo o cronograma de ajuda planejado para este ano. Para manter o apoio e não prejudicar o time, a ideia das camisas e outras atividades desenvolvidas desde janeiro surgiram a partir do pensamento de envolver os associados da entidade financeira e a população em geral em uma causa comum, a defesa do esporte acreano. Ele considera que a parceria é bastante positiva.

“A história do Sicoob Acre e do Galvez EC, que nasceram a partir da Polícia Militar do Acre, são similares devido a luta e o esforço para que os projetos dessem certo. E hoje a gente sabe que o Galvez deu mais do que certo, é um time que vem representando bem o Acre em competições nacionais e fazendo bonito no nosso estado. Estou muito feliz com mais essa conquista e reafirmo que a nossa parceria continuará firme e forte. Parabenizo ao todo elenco do Galvez pelo título”, disse Generoso.

O presidente ressalta que por meio da parceria com a agremiação, a marca Sicoob Acre ganhou mais visibilidade dentro e fora do estado com o marketing esportivo no uniforme do time e outros meios. Segundo ele, isso tem atraído novos cooperados para a instituição, principalmente os fãs de futebol. “Quando o Galvez participa de competições de nível nacional, como as que virão, mais pessoas conhecem o Sicoob. É uma parceria bastante benéfica para todos nós”, reforça ele.

De acordo com a Federação de Futebol do Acre, o Galvez fechou o Campeonato Acreano 2020 com oito vitórias, um empate e três derrotas. Durante a temporada, foram 37 gols marcados e 11 sofridos. Com a vitória sobre o Rio Branco, o Imperador encerrou a participação com a primeira colocação geral (25 pontos). O time também representará o estado em competições nacionais como a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D ao longo deste ano.



