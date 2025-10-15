Conecte-se conosco

Brasil

Pastora e professora da Ufac participa de uma agenda de fé e clima na Europa

Publicado

1 hora atrás

em

A pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Andréa Alechandre, juntamente com Andressa Dutra, jovem moradora da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ativista ambiental e de religião de matriz africana foram as duas brasileiras convidadas a participar, pelo Greenfaith, em Paris/França, de 24 a 29 de setembro, de uma extensa agenda de atividades com grupos religiosos em prol da justiça climática e cuidado com o planeta.
A principal ação foi a marcha pelo “clima, justiça e liberdade” que reuniu mais de 250 organizações. Pela primeira vez, representantes de várias religiões estiveram presentes e tiveram direito a fala durante o evento. Nas atividades também participaram coordenadores do Greenfaith Brasil, Julia Rossi, e do Greenfaith França, Martin Kopp.
A outra agenda aconteceu de 01 a 03 de outubro em Castel Gandolfo, na Itália, residência de verão do Papa, com duas programações voltadas à comemoração dos 10 anos da Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum e a COP 30.
Dia 01 ocorreu o Balanço Ético Global Multirreligioso, em que
ministros, ativistas e líderes inter-religiosos reuniram-se na Itália, antes da COP30, para exigir que a liderança moral acompanhe a urgência científica.
Um total de 35 líderes de diferentes religiões e continentes reuniram-se em 01 de outubro de 2025, no Borgo Laudato Si’, em Castel Gandolfo para o Balanço Ético Global Multirreligioso (GES), em uma contribuição autônoma ao processo da COP30, organizada pelo Movimento Laudato Si’, pela GreenFaith e pela Rede Mulheres, Fé e Clima (WFCN).
Entre os presentes estavam Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, e Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda, além de representantes de tradições indígenas, movimentos juvenis e organizações religiosas voltadas ao clima.
A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que a ação climática só será eficaz se tiver um componente ético. Líderes religiosos, defensores do clima e praticantes espirituais do mundo foram convidados para a reunião, dentre eles, Andréa Alechandre e a Rayana Burgos, de Recife-PE, uma jovem ativista ambiental e integrante de religião de matriz africana.
O GreenFaith: movimento inter-religioso pela justiça climática global, originado nos Estados Unidos, que no Brasil criou raízes em 2023 em Magé (RJ).
O GreenFaith tem como objetivo reunir pessoas religiosas pelo mundo, com diferentes crenças em prol da justiça climática. Esse movimento pelo clima está em 10 países, trabalhando com campanhas e ações para impedir o avanço de projetos de combustíveis fósseis.
No Brasil, as ações são desencadeadas a partir de parcerias com grupos locais, para construir ações de sensibilização e reivindicações capazes de levar as comunidades a um futuro melhor. Todas as religiões e espiritualidades contribuem para ensinar a proteger a Terra e a respeitar a dignidade de todas as pessoas, para que juntos gerem transformações.

Durante as duas semanas de articulações internacionais foram realizados encontros com pessoas de religiões, como mulçumanos, católicos, protestantes, budistas, judeus e da Bahrais. Essa agenda em Paris, a convite da Green Faith dos Estados Unidos foi motivada pelo fato de que, em 2024 o GreenFaith Brasil começou uma ação Aliança Sagrada Pelo Clima, em que a pastora Andrea faz parte.
“Como faço parte do projeto, fui uma das convidadas representando pastores evangélicos, mais a Andressa Dutra, uma jovem militante das causas climáticas, mais uma representante de Umbanda, formamos um grupo de três representando o Brasil’, explicou Alechandre, acrescentando que o representante do GreenFaith na França foi quem montou a agenda.
A professora da Ufac esclareceu, que a agenda do movimento inter-religioso contou com vários representantes, lideranças religiosas, com a mídia local e a última programação foi justamente a marcha. Em Roma foi realizado um evento, que contou também com a participação de uma representante de matriz africana.
“Foi elaborado um documento que norteia várias atividades, principalmente uma crítica a que tipo de modelo econômico estamos vivendo, com destaque para a crise ética e de valores, que é uma crise mais profunda, pois leva a uma crise espiritual, que começa espiritual, vai para éticas e valores, e se mostra em atitudes e ações”, analisou a pastora, acrescentando que esse documento vai para a COP30.
Também foi realizado trabalho de grupo, sendo o primeiro com 37 pessoas, o segundo grupo contendo centenas de pessoas. E esse encontro em Castel Gandolfo, que é a residência de Verão do Papa, aberto para visitação pelo Papa Francisco, é um lugar que pode ser visitado por todo o mundo, com jardins lindíssimos e a ideia dele era transformar esse local no Centro de Educação Ambiental, esclarece a Andrea Alechandre.
Pastora e professora da Ufac participa de uma agenda de fé e clima na Europa
A pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular e professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Andréa Alechandre, juntamente com Andressa Dutra, jovem moradora da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ativista ambiental e de religião de matriz africana foram as duas brasileiras convidadas a participar, pelo Greenfaith, em Paris/França, de 24 a 29 de setembro, de uma extensa agenda de atividades com grupos religiosos em prol da justiça climática e cuidado com o planeta.
A principal ação foi a marcha pelo “clima, justiça e liberdade” que reuniu mais de 250 organizações. Pela primeira vez, representantes de várias religiões estiveram presentes e tiveram direito a fala durante o evento. Nas atividades também participaram coordenadores do Greenfaith Brasil, Julia Rossi, e do Greenfaith França, Martin Kopp.
A outra agenda aconteceu de 01 a 03 de outubro em Castel Gandolfo, na Itália, residência de verão do Papa, com duas programações voltadas à comemoração dos 10 anos da Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum e a COP 30.

Dia 01 ocorreu o Balanço Ético Global Multirreligioso, em que
ministros, ativistas e líderes inter-religiosos reuniram-se na Itália, antes da COP30, para exigir que a liderança moral acompanhe a urgência científica.
Um total de 35 líderes de diferentes religiões e continentes reuniram-se em 01 de outubro de 2025, no Borgo Laudato Si’, em Castel Gandolfo para o Balanço Ético Global Multirreligioso (GES), em uma contribuição autônoma ao processo da COP30, organizada pelo Movimento Laudato Si’, pela GreenFaith e pela Rede Mulheres, Fé e Clima (WFCN).
Entre os presentes estavam Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, e Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda, além de representantes de tradições indígenas, movimentos juvenis e organizações religiosas voltadas ao clima.
A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que a ação climática só será eficaz se tiver um componente ético. Líderes religiosos, defensores do clima e praticantes espirituais do mundo foram convidados para a reunião, dentre eles, Andréa Alechandre e a Rayana Burgos, de Recife-PE, uma jovem ativista ambiental e integrante de religião de matriz africana.
O GreenFaith: movimento inter-religioso pela justiça climática global, originado nos Estados Unidos, que no Brasil criou raízes em 2023 em Magé (RJ).
O GreenFaith tem como objetivo reunir pessoas religiosas pelo mundo, com diferentes crenças em prol da justiça climática. Esse movimento pelo clima está em 10 países, trabalhando com campanhas e ações para impedir o avanço de projetos de combustíveis fósseis.
No Brasil, as ações são desencadeadas a partir de parcerias com grupos locais, para construir ações de sensibilização e reivindicações capazes de levar as comunidades a um futuro melhor. Todas as religiões e espiritualidades contribuem para ensinar a proteger a Terra e a respeitar a dignidade de todas as pessoas, para que juntos gerem transformações.
Durante as duas semanas de articulações internacionais foram realizados encontros com pessoas de religiões, como mulçumanos, católicos, protestantes, budistas, judeus e da Bahrais. Essa agenda em Paris, a convite da Green Faith dos Estados Unidos foi motivada pelo fato de que, em 2024 o GreenFaith Brasil começou uma ação Aliança Sagrada Pelo Clima, em que a pastora Andrea faz parte.

“Como faço parte do projeto, fui uma das convidadas representando pastores evangélicos, mais a Andressa Dutra, uma jovem militante das causas climáticas, mais uma representante de Umbanda, formamos um grupo de três representando o Brasil’, explicou Alechandre, acrescentando que o representante do GreenFaith na França foi quem montou a agenda.
A professora da Ufac esclareceu, que a agenda do movimento inter-religioso contou com vários representantes, lideranças religiosas, com a mídia local e a última programação foi justamente a marcha. Em Roma foi realizado um evento, que contou também com a participação de uma representante de matriz africana.
“Foi elaborado um documento que norteia várias atividades, principalmente uma crítica a que tipo de modelo econômico estamos vivendo, com destaque para a crise ética e de valores, que é uma crise mais profunda, pois leva a uma crise espiritual, que começa espiritual, vai para éticas e valores, e se mostra em atitudes e ações”, analisou a pastora, acrescentando que esse documento vai para a COP30.
Também foi realizado trabalho de grupo, sendo o primeiro com 37 pessoas, o segundo grupo contendo centenas de pessoas. E esse encontro em Castel Gandolfo, que é a residência de Verão do Papa, aberto para visitação pelo Papa Francisco, é um lugar que pode ser visitado por todo o mundo, com jardins lindíssimos e a ideia dele era transformar esse local no Centro de Educação Ambiental, esclarece a Andrea Alechandre.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Corpo de menina de 5 anos é encontrado enterrado em casa no interior de SP

Publicado

12 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Mãe e padrasto são os principais suspeitos e estão presos temporariamente

• Reprodução / Redes Sociais

O corpo de uma criança de 5 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma casa na tarde desta terça-feira (14), em Itapetininga, no interior de São Paulo. O padrasto e a mãe são os principais suspeitos, e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itapetininga investiga o padrasto Rodrigo Ribeiro Machado, de 23 anos, e Luiza Aguirre Barbosa da Silva, de 25 anos, como os principais suspeitos pela morte de Maria Clara Aguirre Lisboa. 

corpo da criança foi encontrado enterrado na residência do casal depois de a menina passar quase três meses desaparecida, segundo familiares. 

A polícia requisitou exames detalhados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para apontar a causa da morte da criança. 

A expectativa é que, com os resultados dos exames periciais e a coleta de depoimentos, seja possível compreender totalmente a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte da criança e a descoberta do corpo enterrado.

A CNN entrou em contato com o Conselho Tutelar de Itapetininga, que também atuou nas buscas pela criança, mas não obteve retorno até o momento.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

Hamas ameaça palestinos para que entreguem apoiadores de Israel

Publicado

42 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Confrontos violentos eclodiram entre o grupo palestino e rivais em diferentes regiões da Faixa de Gaza nos últimos dias

O grupo palestino Hamas pediu aos moradores da Faixa de Gaza que entreguem colaboradores e mercenários que trabalham com Israel, ou enfrentarão a “mão rigorosa da justiça”, como parte de sua reafirmação no território palestino após a implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.

A força de segurança Radaa, afiliada ao Hamas, afirmou em um comunicado que estava conduzindo uma “operação de segurança abrangente” em Gaza para atingir “aqueles envolvidos em colaboração com a ocupação e seus mercenários e qualquer pessoa que os abrigue” e para “limpar a retaguarda”.

“Afirmamos que a última oportunidade de corrigir o rumo e fornecer qualquer informação disponível permanece aberta para aqueles que desejam retornar ao abraço da pátria. Depois disso, não haverá escapatória da mão severa da justiça que atingirá todos os traidores e protetores”, afirmou a Radaa.

Confrontos violentos eclodiram entre o Hamas e grupos rivais em diversas áreas de Gaza nos últimos dias, à medida que crescem as preocupações com a situação de segurança após a retirada de Israel de partes do território.

Relatos de violência foram amplamente compartilhados nas redes sociais, com um vídeo compartilhado por canais afiliados ao Hamas mostrando um grupo de combatentes mascarados, alguns dos quais usando faixas verdes do Hamas, matando oito pessoas vendadas em uma praça na Cidade de Gaza.

CNN verificou o local onde o vídeo foi filmado, o bairro de Al Sabra, no oeste da Cidade de Gaza, mas não pode confirmar de forma independente quando o caso ocorreu.

O vídeo veio à tona após dias de relatos de confrontos entre combatentes do Hamas e a família Doghmush, um poderoso clã sediado em al-Sabra. A família Doghmush alegou que 28 membros do clã foram mortos pelo Hamas, apesar de terem recebido garantias de segurança caso se rendessem.

No domingo (12), o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas, anunciou anistia para membros de gangues criminosas “não envolvidas em derramamento de sangue ou assassinatos”, afirmando que o período de anistia duraria até 19 de outubro.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Saiba quanto Ramon Dino faturou com o título no Mr. Olympia 2025

Publicado

45 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Fisiculturista acreano ficou em primeiro lugar na categoria Classic Physique em Las Vegas

Ramon Dino durante as prévias da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2025 • X / @ramondinopro2

O brasileiro Ramon Dino fez história na madrugada deste sábado (12) no Mr. Olympia ao levar o título na Classic Physique em Las Vegas, Estados Unidos.

O acreano de 30 anos, enfim, chegou ao topo do pódio na edição 2025, após ficar com o vice em 2022 e 2023. Em 2024, Ramon Dino ficou em quarto lugar.

Com o feito neste fim de semana, Ramon Dino embolsou a quantia de 100 mil dólares (R$ 545 mil), acumulando um total de 147 mil dólares desde que começou a competir no Mr. Olympia.

Prêmios de Ramon Dino no Mr. Olympia

  • 2021: sem premiação (5º lugar)
  • 2022: 20 mil dólares (2º lugar)
  • 2023: 20 mil dólares (2º lugar)
  • 2024: 7 mil dólares (4º lugar)
  • 2025: 100 mil dólares (1º lugar)
  • Total: 147 mil dólares (R$ 800 mil na cotação atual)

Ramon Dino no Mr. Olympia

O fisiculturista superou nomes de peso como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e coroou uma trajetória marcada por anos de pódios e vice-campeonatos. O Brasil, que já havia vencido em categorias femininas do evento, agora celebra um título inédito entre os homens.

Com o título, Ramon Dino consolida seu nome no fisiculturismo mundial. A vitória encerra uma espera de anos e reforça o país como uma das maiores potências do fisiculturismo atual.

Domínio nas prévias

Com físico extremamente seco e uma apresentação carismática, Ramon Dino ficou no centro do palco nos call-outs, posição reservada aos favoritos dos juízes. Ele arrancou aplausos e gritos da plateia em cada pose, mostrando confiança e domínio.

No confronto decisivo, Ramon dividiu o palco com Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e terminou o último call-out no centro, já dando indícios do resultado que seria confirmado horas depois, nas finais da noite.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo