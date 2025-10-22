Pastora é assassinada a facadas pelo próprio filho de 19 anos em Manaus

Nádia Regina Andrade, 45 anos, dedicava sua vida a orar pela libertação espiritual do filho; caso expõe histórico de violência doméstica na família

Uma tragédia familiar chocou a zona Leste de Manaus nesta quarta-feira (22): a pastora Nádia Regina Andrade, de 45 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio filho de 19 anos. O crime revelou uma rotina antiga de violência doméstica que a vítima tentava superar através da fé e das orações.

Nádia era pastora da Igreja Pentecostal do Amor de Deus e dedicava sua vida à oração pela libertação espiritual do filho. De acordo com relatos de uma amiga da família, ela era uma mulher conhecida por sua força e dedicação religiosa: “jejuava e orava todas as madrugadas pela libertação espiritual de toda a sua família”.

A vítima mantinha a esperança de que o filho, por ser jovem, pudesse ter um futuro promissor pela frente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas como feminicídio, e o suspeito foi preso em flagrante. O crime chama atenção para a complexidade da violência doméstica, onde a vítima muitas vezes busca ajuda através da fé enquanto convive com o agressor.

O agressor, João Vitor, de 19 anos, apresentava problemas psicológicos e demonstrava comportamento agressivo desde a infância. Ele era violento com os irmãos e, com o passar do tempo, passou a agredir também a mãe. Apesar disso, dona Nádia sempre o perdoava e mantinha a esperança de sua recuperação.

“Todo mundo sabia que ele batia nela. Tentamos avisar várias vezes, mas mãe é assim, perdoa. Eu conheço ele desde pequeno, ele sempre foi agressivo”, contou um vizinho.

Esse morador relatou ainda que foi ameaçado por João Vitor pouco antes do assassinato. “Ele veio para cima de mim com a faca na mão. Quando vi que ele estava descontrolado, recuei. Minutos depois, fez o que fez com a própria mãe.”

Testemunhas informaram que Nádia acabara de chegar do trabalho, onde atuava como auxiliar de serviços gerais, quando foi atacada dentro de casa. “Ela mal abriu a porta e ele já a esfaqueava”, comentou outro vizinho.

Familiares confirmaram que João Vitor já havia sido denunciado pela própria irmã por agressões e que todos viviam amedrontados com suas crises de fúria.

Poucas horas após o assassinato, o jovem foi capturado pelo tribunal do crime e executado em um ramal da comunidade Coração de Mãe. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde pela polícia.

