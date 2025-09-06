Pastor perde parte da orelha ao ser atingido por árvore durante trabalho em seringal no Acre

Vítima foi socorrida por moradores e levada de barco para hospital em Sena Madureira; estado de saúde exigiu transferência para Rio Branco

Um pastor ficou gravemente ferido na manhã de quinta-feira (4) após ser atingido por uma ingazeira de grande porte durante um trabalho de derrubada no Seringal Cachoeirinha, às margens do rio Purus, a horas de distância do porto de Sena Madureira. Rubis Bezerra da Silva realizava uma broca para outro pastor quando a árvore caiu sobre sua cabeça, prendendo-o no chão e causando perda parcial de uma orelha, além de ferimentos no rosto e nas costas.

Moradores da comunidade resgataram a vítima minutos após o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou suporte no transporte de barco até o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após os primeiros socorros, o pastor foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em atendimento especializado.

O caso alerta para os riscos de atividades extrativistas em áreas remotas da Amazônia, onde o acesso a serviços de emergência é limitado. A vítima atuava em uma região de difícil acesso, dependendo de deslocamento fluvial para chegar a unidades de saúde municipal.

