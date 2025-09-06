Geral
Pastor perde parte da orelha ao ser atingido por árvore durante trabalho em seringal no Acre
Vítima foi socorrida por moradores e levada de barco para hospital em Sena Madureira; estado de saúde exigiu transferência para Rio Branco
Um pastor ficou gravemente ferido na manhã de quinta-feira (4) após ser atingido por uma ingazeira de grande porte durante um trabalho de derrubada no Seringal Cachoeirinha, às margens do rio Purus, a horas de distância do porto de Sena Madureira. Rubis Bezerra da Silva realizava uma broca para outro pastor quando a árvore caiu sobre sua cabeça, prendendo-o no chão e causando perda parcial de uma orelha, além de ferimentos no rosto e nas costas.
Moradores da comunidade resgataram a vítima minutos após o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou suporte no transporte de barco até o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após os primeiros socorros, o pastor foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em atendimento especializado.
O caso alerta para os riscos de atividades extrativistas em áreas remotas da Amazônia, onde o acesso a serviços de emergência é limitado. A vítima atuava em uma região de difícil acesso, dependendo de deslocamento fluvial para chegar a unidades de saúde municipal.
Homem em situação de rua é agredido a pauladas e fica em estado grave
Um homem em situação de rua, identificado como Marcelo, foi agredido com ripadas na cabeça na madrugada deste sábado, 6, na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia Militar, o vigilante do estabelecimento relatou que encontrou o homem caído no chão e com sangramento intenso na cabeça. Ele acionou os números de emergência 190 e 192. Segundo o vigilante, Marcelo dormia há cerca de duas semanas em frente ao estacionamento da loja.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi deslocada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Marcelo, que apresentava perda massa encefálica e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.
A guarnição permaneceu no local até a remoção da vítima para o hospital e registrou a ocorrência para os devidos encaminhamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Dois acidentes de trânsito marcam o sábado no centro de Cruzeiro do Sul
Colisões entre carros e motocicletas deixaram uma mulher ferida e mobilizaram equipes de socorro
Dois acidentes de trânsito foram registrados neste sábado (6) na região central de Cruzeiro do Sul, envolvendo carros e motocicletas.
O primeiro ocorreu próximo à Praça de Táxi, onde uma mulher que conduzia uma moto ficou ferida após colidir com um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima. Testemunhas afirmaram que um cachorro atravessou a via e teria causado a colisão.
Já o segundo acidente aconteceu na rotatória próxima ao Ecoponto, envolvendo um carro e uma motocicleta que puxava uma carretinha. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.
Réu por homicídio de indígena é executado antes do julgamento
Corpo de Izaqueu Souza foi encontrado em cova rasa em Feijó; polícia investiga possível “queima de arquivo”
O assassinato de Izaqueu Souza Oliveira, um dos réus denunciados pela morte do indígena Ribamar Kaxinawá, transformou-se em mistério para a Polícia Civil de Feijó. O acusado, que respondia ao processo em liberdade, deveria participar por videoconferência do júri popular, realizado nos dias 1º e 2 de setembro, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, após pedido de desaforamento.
No entanto, Izaqueu não compareceu à sessão. Ele havia desaparecido na noite de domingo (31), véspera do julgamento, e seu corpo foi localizado 24 horas depois, em uma cova rasa próxima a um igarapé no bairro Vitória, em Feijó. A vítima apresentava diversas perfurações por faca e sinais de decapitação.
Segundo a denúncia, Izaqueu era apontado como um dos executores diretos do crime contra o indígena. Seu interrogatório poderia esclarecer pontos-chave da investigação, incluindo o possível envolvimento de outros suspeitos.
Mesmo já morto, o réu acabou sendo condenado a 34 anos de prisão pelos crimes de homicídio, integração a organização criminosa e corrupção de menores. No julgamento, onze acusados foram sentenciados: cinco por homicídio, corrupção de menores e participação em organização criminosa; os demais, por corrupção de menores e integrar facção.
A Polícia Civil de Feijó investiga se a execução de Izaqueu foi uma ação de “queima de arquivo” para impedir revelações durante o júri.
