“A vítima, no seu depoimento em juízo, foi bem clara em relação ao fato de que o denunciado por diversas vezes teve conjunção carnal com ela, desde que ela tinha sete anos de idade, tendo inclusive a engravidado quando ainda era menor de 14 anos, e ainda praticou os mesmos atos com sua irmã, com o objetivo exclusivo de satisfazer sua lascívia”, destaca parte da sentença.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do pastor. O acusado foi condenado a 33 anos, 11 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. Ele não pode recorrer da sentença em liberdade.

“Ressalte-se que a negativa da vítima perante este juízo se mostrou contraditória e frágil, não tendo condão de afastar as outras provas produzidas nos autos, quais sejam, o depoimento de sua irmã que foi firme e consistente, com riqueza de detalhes, o depoimento das conselheiras tutelares e agentes de polícia e laudos periciais”, frisa.

“Nesses crimes que ocorrem às ocultas, como ele era padrasto das vítimas, há a necessidade de se aferir com credibilidade a palavra da vítima em juízo. Depois de haver essa condenação, o mais importante ainda é conseguir efetivar a prisão. Vemos muitos casos em que há condenação, mas não há prisão”, explica o promotor de Justiça do caso, Júlio César de Medeiros.

A sentença destaca também que o acusado aproveitava os momentos a sós com uma das vítimas para iniciar os abusos. Uma irmã não sabia que a outra era abusada. Em depoimento, uma das adolescentes disse que o pastor pedia para as demais crianças irem brincar para ficar sozinho com ela.

“Dizia que se a gente não ficasse com ele iria mandar matar nós e ia matar minha mãe. Eu, com medo dele fazer alguma coisa com minha mãe, ficava forçada. Minha irmã não via, porque era separado”, diz parte do depoimento da vítima.