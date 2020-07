O pastor era considerado uma pessoa dedicada à obra cristã desde muito cedo, ainda como líder de jovens e pregador na Assembleia de Deus.

Morreu aos 43 anos na quinta-feira (9) vítima de covid-19, o pastor Nelbson Rocha, da Igreja Assembleia de Deus no Segundo Distrito de Rio Branco.

Ele estava internado no Into em Rio Branco.

Bastante conhecido na comunidade assembleiana, Nelbson pastoreava a congregação do bairro Cidade Nova II, da Assembleia de Deus no Segundo Distrito de Rio Branco.

Em nota, a instituição religiosa da qual Nelbson Rocha fazia parte lamentou a morte do líder espiritual.

“A IEADESD manifesta o mais profundo pesar pela irreparável perda, ao tempo que solidarizamos com a família enlutada, e rogamos ao Santo Consolador que console todos os corações pesarosos neste momento de grande tristeza e dor, com a promessa de Primeira aos Tessalonicesses capítulo 4, versículos 13 a 18.”

A morte de Nelbson gerou enorme comoção entre membros da igreja. O pastor era considerado uma pessoa dedicada à obra cristã desde muito cedo, ainda como líder de jovens e pregador na Assembleia de Deus.

Acre registra mais de 400 óbitos de covid-19

O Departamento de Vigilância em Saúde confirmou no boletim de ontem quinta-feira, 9, mais 298 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados saltou de 15.167 para 15.465.

A Sesacre também registrou mais 7 óbitos, saltando de 404 para 411 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São 5 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 57 e 90 anos. 4 são de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Sena Madureira e 1 de Capixaba.

