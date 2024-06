Passarela Joaquim Macedo é interditada nesta sexta-feira para manutenção em sua estrutura

O prefeito Zequinha Lima foi homenageado nesta quarta-feira, dia 26, pela Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE). O gestor recebeu uma moção de honra pelos relevantes serviços prestados ao esporte escolar acreano. A cerimônia de entrega ocorreu na sede do Poder Executivo Municipal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Acometido por uma gripe, Zequinha Lima não pôde receber a placa, e foi representado pelo vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, a quem destacou para representá-lo e receber a honraria. Estudantes-Atletas da cidade que viajaram para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), categoria Sub-18, em Aracaju, no Estado de Sergipe, neste ano, também participaram do ato de homenagem.

“É preciso registrar na história da Federação o apoio da gestão Zequinha Lima e Henrique Afonso ao esporte escolar. Não apenas na promoção da maior edição anual dos Jogos Escolares da cidade, onde a FADE foi parceira na realização em 2023, mas também na realização do Open de Desporto Escolar, desde a cessão de praças esportivas, até o suporte técnico e operacional. Ninguém chega sozinho, e nós chegamos até aqui, neste patamar, porque a prefeitura acreditou nesse projeto e embarcou com a gente para gerar mais oportunidades à juventude dessa cidade. Juntos estamos descobrindo talentos”, frisou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, lembrou que o projeto da gestão começou ainda em 2020, quando ele e Zequinha foram eleitos. Desde lá os investimentos no setor esportivo só aumentaram, fazendo desta “a gestão que mais investiu em esporte, desde a base, até o profissional, como é o caso do futebol”. Henrique disse que as ideias da gestão tem sinergia com a bandeira de inclusão e equidade de gênero da FADE, fomentando e incluindo o público feminino nas atividades esportivas.

A primeira edição do Open de Desporto Escolar alcançou quase 7 mil estudantes-atletas, e teve eventos realizados em cinco municípios acreanos. Agora em 2024 o megaevento incluiu outras modalidades, como é o caso do Taekwondo, Jiu-Jitsu, Badminton e Ginástica Rítmica. A ideia é realizar 37 competições esportivas e alcançar 10 mil estudantes-atletas com idades entre 12 e 18 anos, até o mês de novembro.