Geral
Passarela da ponte metálica segue oferecendo risco a pedestres
A passarela de madeira da ponte metálica, em Rio Branco, segue apresentando risco para os pedestres que precisam atravessar diariamente entre o centro e o segundo distrito da capital. Estudantes, trabalhadores e moradores relatam dificuldade e medo ao utilizar o espaço.
No local, o repórter, David Medeiros, conversou na manhã desta terça-feira, 23, com Benedito Nonato da Silva, que disse depender da travessia mesmo com os riscos. “Eu passo aqui sempre, eu passo direto aqui. Às vezes eu vou pegar meu benefício aqui no banco, aqui no Bradesco, aí eu tenho que passar por aqui. Mas está meio difícil agora. Mas é obrigatório, a situação não está boa não. O negócio está perigoso. Até parei quando eu vi isso aqui, está feio, está ruim o negócio”, pontuou.
Outro morador, Raimundo Nonato, também criticou as condições da passarela e defendeu uma solução definitiva: “Sempre eu passo por aqui. Rapaz, eu creio que essa situação, em caso que foi construída pelo PT, é o seguinte, é madeira. A madeira com o tempo, ela estraga. Para resolver esse problema, creio eu, o governo tinha condições de fazer, no caso, alvenaria. Provavelmente ficaria melhor. Com certeza. Esse aí sempre está dando problema. Para lá, até que está arrumado. Mas para cá, está essa situação que a gente está vendo. Nós estamos vendo aqui a situação, a pessoa quebrar uma perna, cair. É complicado. E tem condições de fazer melhor”, ressaltou.
Mesmo reconhecendo o perigo, Raimundo afirma não ter alternativa. “Eu moro aqui no segundo distrito. Deixa o carro desse lado, porque não tem vaga no centro”, acrescentou.
No começo de setembro, a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Acre (Seop) informou que a área não está sob a gestão direta do órgão. Entretanto, a secretaria informou que o local será incluído em um projeto de revitalização da região da Gameleira. A intervenção prevê a reforma de fachadas e adequações para a instalação de permissionários, incluindo comerciantes da área.
Comentários
Geral
Feminicídio: mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Cruzeiro do Sul
Crime foi presenciado por quatro filhos da vítima; agressor já havia sido denunciado por violência e tinha medida protetiva
A dona de casa Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido a golpes de faca na manhã desta terça-feira (23), na Rua Alita, no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.
Segundo testemunhas, quatro dos 16 filhos da vítima presenciaram o crime, que gerou comoção e revolta na comunidade. O autor, Raimundo Prudêncio da Silva, de 61 anos, foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.
Maria José já possuía medida protetiva contra o agressor, considerado violento pelas autoridades. Raimundo Prudêncio foi encaminhado à Delegacia da Mulher e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (24).
Comentários
Geral
Iapen define lotação de 170 novos agentes penais no Acre
Maior parte dos convocados atuará em Rio Branco, que receberá 129 servidores; demais municípios também serão contemplados
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) publicou, nesta terça-feira (23), a Portaria nº 1.287, que estabelece a distribuição das vagas para o cargo de Agente Policial Penal, referentes ao concurso público realizado em 2023.
Ao todo, 170 novos servidores reforçarão o sistema penitenciário do estado, sendo 137 homens e 33 mulheres. A capital, Rio Branco, concentrará o maior número de convocações, com 96 agentes masculinos e 33 femininos, totalizando 129 novos profissionais.
Além da capital, outros municípios também receberão reforço no efetivo. Senador Guiomard e Sena Madureira terão, cada um, 10 novos agentes do sexo masculino. Já Tarauacá contará com 5 servidores, enquanto Cruzeiro do Sul terá 16, todos homens.
De acordo com a administração pública, a data em que os convocados poderão escolher a unidade de lotação será divulgada posteriormente. O ato integra o cronograma iniciado em setembro, que prevê inspeção médica, entrega de documentos e posse dos aprovados.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende em Cruzeiro do Sul suspeito de liderar facção criminosa
Homem já havia escapado de mandado anterior, mas foi capturado nesta segunda-feira (22) após monitoramento
Um homem apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que atua em Cruzeiro do Sul foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (22). A identidade do acusado não foi revelada.
Segundo o delegado Heverton Carvalho, o suspeito já havia sido alvo de um mandado de prisão anterior, mas conseguiu escapar na ocasião. Após monitoramento contínuo, a polícia conseguiu efetuar a captura.
— “A polícia já havia monitorado esse indivíduo há algum tempo, na época que foi autorizada a ordem judicial, mas ele conseguiu se evadir. As buscas continuaram e ontem foi possível fazer a apreensão desse indivíduo, que tinha um papel de líder, de certa forma ditava algumas regras dentro da organização. A Polícia Civil vem intensificando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas, organização e homicídios aqui no município”, afirmou o delegado.
Você precisa fazer login para comentar.