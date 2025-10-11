Brasil
Passageiro é preso pela PF com 15,7 kg de maconha skunk em mala no aeroporto de Manaus
Homem tentava embarcar para Guarulhos quando foi flagrado em fiscalização de rotina; droga estava escondida na bagagem e suspeito admitiu receber pagamento pelo transporte
A Polícia Federal prendeu em flagrante, um homem que tentava embarcar em um voo doméstico do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), com destino a Guarulhos (SP), transportando 15,7 quilos de maconha tipo skunk escondidos dentro de uma mala. A prisão ocorreu durante fiscalização de rotina quando os agentes notaram o nervosismo do passageiro e sua aparente falta de familiaridade com os procedimentos de despacho de bagagem.
Durante a inspeção da mala, os policiais localizaram diversos tabletes da substância, que totalizaram 15,720 quilos após pesagem. De acordo com a PF, o suspeito admitiu que receberia valores em dinheiro pelo transporte da droga e colaborou com os agentes durante a abordagem. O homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.
Governo apreende ouro avaliado em R$ 8 milhões em ação de combate ao garimpo ilegal
Em mais uma ação do Governo Federal no combate ao garimpo ilegal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (10/10), 11,6 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 8 milhões, durante fiscalização na BR-174, em Boa Vista (RR). A operação foi coordenada pela Casa de Governo em Roraima e integra o conjunto de medidas voltadas a enfraquecer a logística do garimpo que afeta a Terra Indígena Yanomami.
O material estava dividido em 20 barras e escondido dentro de um veículo modelo HB20, conduzido por um homem de 48 anos. Ele foi preso após tentar acessar a vicinal Água Boa, na zona rural da capital. Segundo a PRF, o motorista afirmou não saber o conteúdo do pacote que transportava, alegando ter recebido o material em Campos Novos, no município de Mucajaí (RR), para entrega em Boa Vista. O suspeito foi encaminhado à sede da PRF, onde permanece à disposição da Justiça.
A apreensão faz parte das ações integradas de fiscalização no estado, que utilizam informações de inteligência para identificar veículos suspeitos e rotas usadas por grupos criminosos.
Histórico recente de apreensões de ouro em Roraima
Nos últimos dois anos, as forças federais vêm registrando grandes apreensões de ouro em Roraima, resultado do fortalecimento das ações coordenadas de combate ao garimpo ilegal. Em agosto de 2025, a PRF apreendeu, na capital, 103 quilos de ouro na BR-401, avaliados em mais de R$ 61 milhões — o maior volume já interceptado pela corporação.
Meses antes, em novembro de 2024, a PRF havia apreendido 21 quilos de ouro, divididos em 33 barras e avaliados em cerca de R$ 10 milhões, no município de Rorainópolis. No mesmo período, a Polícia Federal realizou outra operação significativa no Aeroporto Internacional de Boa Vista, onde apreendeu 11,7 quilos de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 8,1 milhões, todos sem comprovação de origem legal.
Com a nova apreensão, as forças federais já retiraram de circulação 150,4 quilos de ouro de origem ilegal em Roraima, o equivalente a mais de R$ 104 milhões. O resultado reforça o avanço das ações do Governo Federal e o fortalecimento da presença do Estado nas rotas utilizadas pelo garimpo ilegal.
Casa de Governo
As estratégias da Casa de Governo envolvem a participação de mais de 20 ministérios e órgãos federais. Desde março de 2024, mais de 7,4 mil ações integradas de fiscalização e controle já foram realizadas.
Dentre alguns resultados até o momento, destacam-se: 504 pistas de pouso inspecionadas, 47 áreas embargadas e mais de R$ 11,9 milhões em multas aplicadas, resultando em mais de R$ 500 milhões de prejuízo total ao garimpo.
Agência Gov
Carteira de motorista: veja o que pode mudar com nova proposta do governo para a CNH
O governo está propondo um novo modelo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que poderá eliminar a obrigatoriedade de frequentar autoescolas. A proposta está em consulta pública na plataforma Participa + Brasil desde o início de outubro e tem mobilizado a sociedade. Segundo o Ministério dos Transportes, o objetivo é modernizar, simplificar e reduzir os custos da formação de condutores.
Atualmente, o processo para tirar a carteira pode custar até R$ 4.200 e durar cerca de um ano, de acordo com a pasta. Além disso, dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) indicam que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação.
Em 2024, mais de 900 mil infrações por conduzir sem CNH foram registradas. Somente até setembro deste ano, já foram quase 800 mil, segundo o ministério.
Veja os principais pontos da proposta
Requisitos básicos
Não há mudanças nas exigências para obter a CNH. É preciso ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Para quem optar pelo curso teórico on-line, a confirmação da identidade será feita por meio da conta gov.br.
Abertura do processo
A solicitação para iniciar o processo poderá ser feita de forma digital — pelo site ou aplicativo do Detran de cada estado — ou presencialmente. Todo o andamento poderá ser acompanhado on-line, por meio do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).
Curso teórico
O curso teórico deixará de ser exclusivo das autoescolas, e os candidatos não precisarão mais cumprir as 45 horas-aula obrigatórias. O candidato irá decidir como e onde aprender, seja presencialmente, on-line ou em um formato híbrido, podendo escolher entre:
- Curso on-line do Ministério dos Transportes;
- Autoescolas tradicionais, presencialmente ou a distância;
- Escolas públicas de trânsito (como o Detran) ou outras instituições credenciadas
Coleta biométrica
Concluído o curso teórico, o candidato deverá realizar a coleta biométrica (foto, digitais e assinatura) no Detran. Sem esse registro, o processo não avança. A biometria será exigida nas etapas seguintes, incluindo as provas.
Exames médicos
A avaliação psicológica e o exame de aptidão física continuam obrigatórios e devem ser agendados no Detran, com realização em clínicas credenciadas.
Aulas práticas passam a ser opcionais
A proposta também muda as regras das aulas práticas, que deixam de ter carga horária mínima de 20 horas-aula, como acontece hoje.
Além disso, o candidato poderá escolher entre fazer as aulas em autoescolas ou contratar um instrutor particular credenciado pelo Detran. O veículo usado pode ser fornecido pelo instrutor ou pelo próprio aluno.
Exame teórico
A prova teórica segue obrigatória e deve ser agendada no Detran. Poderá ser realizada presencialmente ou on-line, dependendo da estrutura do órgão.
Para ser aprovado, o candidato precisa acertar pelo menos 70% das questões. Em caso de reprovação, é possível refazer a prova quantas vezes forem necessárias.
Prova prática
A avaliação prática de direção também continua obrigatória e deve ser marcada diretamente com o Detran. O exame será aplicado pelo próprio órgão.
O sistema de pontuação segue o mesmo: o candidato começa com 100 pontos e perde conforme os erros. Para passar, é necessário manter pelo menos 90 pontos. Quem for reprovado pode remarcar o teste.
Permissão e CNH definitiva
Aprovado no exame prático, o condutor recebe a Permissão para Dirigir (PPD), válida por um ano. Nesse período, o motorista não pode cometer infrações graves ou gravíssimas, nem reincidir em infrações médias. Se cumprir as exigências, a CNH definitiva é emitida automaticamente, sem novo pedido.
Custos e taxas
As taxas continuarão sendo definidas por cada Detran. No entanto, com mais liberdade de escolha, especialmente nas etapas teórica e prática, o custo total deve cair. O Ministério dos Transportes estima uma redução de até 80% no valor para obtenção da carteira.
EUA X China: por que Trump anunciou nova tarifa de 100% que abalou os mercados?
Os mercados globais reagiram com forte queda depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (10) uma nova tarifa de 100% sobre produtos chineses, que se somará aos 30% já em vigor. A medida deve começar a valer em 1º de novembro e representa a volta de uma guerra comercial que havia esfriado desde maio, quando Washington e Pequim reduziram suas tarifas e indicaram disposição para diálogo.
O anúncio veio em resposta às restrições impostas pela China à exportação de terras raras, minerais essenciais para a indústria de tecnologia e defesa. Irritado com o movimento, Trump também cancelou um encontro com o presidente Xi Jinping, que estava previsto para este mês na Coreia do Sul, e prometeu impor novos controles de exportação sobre softwares críticos.
A decisão elevou o clima de incerteza nos mercados. Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda: o Dow Jones recuou 1,9%, o S&P 500 caiu 2,7% e o Nasdaq perdeu 3,5%. O dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano também caíram, com investidores buscando proteção em ativos considerados mais seguros, como o ouro e a prata.
Como chegamos até aqui
A disputa comercial entre Estados Unidos e China vem se arrastando desde 2018, quando Trump iniciou uma série de tarifas para pressionar Pequim a reduzir subsídios e abrir seu mercado. Após anos de escalada, ambos os países chegaram a um entendimento parcial em 2024, reduzindo as tarifas e retomando conversas. Mas, neste ano, a situação voltou a se deteriorar.
O estopim recente foi a decisão de Pequim de limitar as exportações de terras raras. O governo chinês alegou razões de segurança nacional, mas em Washington a medida foi interpretada como retaliação às restrições tecnológicas impostas pelos EUA sobre empresas chinesas de semicondutores e inteligência artificial. A partir daí, a tensão se agravou.
O New York Times destacou que a origem do conflito está na diferença de visão entre os dois países. Para os Estados Unidos, trata-se de garantir equilíbrio comercial e proteger a indústria local. Já a China enxerga o conjunto de medidas americanas como parte de um esforço para conter seu avanço tecnológico e político.
O que dizem os especialistas
Para o JPMorgan, a nova rodada de tarifas provocou uma forte correção em ativos de risco e interrompeu as esperanças do mercado de uma nova trégua comercial. O banco também chamou atenção para o contexto doméstico dos EUA, onde o governo enfrenta um shutdown parcial e impasses orçamentários, o que amplia a incerteza e limita a capacidade de resposta política.
O Goldman Sachs avaliou que o episódio quebrou o período de calmaria que vinha dominando os mercados de juros e que uma renovação das preocupações tarifárias pode aumentar a volatilidade e afetar estratégias baseadas em estabilidade e diferencial de juros. Para a instituição, investidores devem considerar posições de proteção no médio prazo, sobretudo diante da falta de dados econômicos oficiais durante a paralisação do governo americano.
Já o Morgan Stanley classificou a reação de Trump como um choque súbito após semanas de tranquilidade relativa. Segundo Stephen Byrd, da mesa de estratégias temáticas, o episódio é um lembrete de que o tema da segurança nacional continuará no centro da política econômica americana, influenciando decisões sobre tecnologia, comércio e investimentos ao longo do próximo ano.
Por que isso importa?
As novas tarifas reforçam o risco de uma reversão no comércio global e podem afetar cadeias produtivas de diversos setores, especialmente o de tecnologia, que ainda depende de insumos e componentes chineses. Custos mais altos para empresas americanas podem pressionar preços ao consumidor e dificultar o controle da inflação nos Estados Unidos, enquanto uma eventual retaliação de Pequim pode atingir exportadores agrícolas e industriais americanos.
Para os investidores, a mensagem que fica é que a disputa entre EUA e China segue sendo um dos principais fatores de risco para a economia mundial – e que reverberam no Brasil.
(Com Reuters e The New York Times)
