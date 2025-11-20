Acre
Passageiro baleado em corrida de Uber é preso ao dar entrada no hospital em Brasileia
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto e foi atingido por disparos após veículo ser interceptado no Marcos Galvão.
Um passageiro de Uber foi baleado e acabou preso após dar entrada no Hospital de Brasileia na noite desta quarta-feira (19). O caso começou quando o motorista do aplicativo seguia para o bairro Marcos Galvão, onde o carro foi interceptado por outro veículo. Ocupantes do automóvel rival efetuaram vários disparos em direção ao Uber.
Assustado, o motorista conseguiu fugir correndo, buscando ajuda na sede da Polícia Militar. Já o passageiro, atingido de forma superficial nas costas, deixou o local utilizando o próprio veículo para procurar socorro.
Minutos depois, a equipe da Radiopatrulha localizou no Hospital de Brasileia um homem sendo atendido por ferimento de arma de fogo. Ao consultar a identidade dele, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto.
O suspeito recebeu atendimento médico e, após a alta, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido. O veículo utilizado também foi apreendido.
Jovem é esfaqueado pela companheira após discussão em Rio Branco
Vítima de 18 anos foi atacada dentro de casa e socorrida em área de mata; caso não será investigado pela Polícia Civil.
O jovem Gabriel Barros Ribeiro, de 18 anos, foi ferido com um golpe de faca desferido pela própria companheira na tarde desta quinta-feira (20), dentro da residência do casal, localizada na Rua Gomes Machado, na Baixada da Cadeia Velha, em Rio Branco.
Segundo relatos de moradores, o casal estava bebendo na casa de amigos quando iniciou uma discussão. A mulher decidiu voltar para casa, enquanto Gabriel permaneceu consumindo bebida alcoólica. Horas depois, ao retornar à residência, o desentendimento recomeçou de forma mais intensa. Durante a briga, a mulher — que ainda não teve o nome divulgado — se armou com uma faca e atingiu o jovem no punho esquerdo, causando forte sangramento.
Ferido, Gabriel saiu da residência e se escondeu em uma área de mata próxima à parada final de ônibus do bairro. Populares, ao perceberem que ele precisava de ajuda, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Quando a equipe chegou ao local, encontrou a mulher segurando o companheiro e pedindo socorro. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, contiveram o sangramento e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele passou por avaliação para verificar possível lesão arterial.
A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência, e o caso não deverá ser investigado pela Polícia Civil.
Prefeitura de Rio Branco divulga Nota Informativa sobre a captação de água do Rio Acre
Nos últimos dias, a captação de água do Rio Acre tem enfrentado sérios desafios devido às intensas chuvas iniciais do período do inverno. Desde o dia 11 de outubro, a turbidez da água, somada à presença de balseiros, tem aumentado significativamente, prejudicando tanto o processo de captação quanto o tratamento da água.
Em condições normais, com turbidez inferior a 800 NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II do SAERB têm capacidade para tratar até 1.600 litros por segundo. A turbidez, medida em NTU, indica o grau de turvação da água, causadas pela presença de partículas em suspensão.
Contudo, desde outubro, os níveis de turbidez têm alcançado índices alarmantes, com picos de até 3.850 NTU em 14 de novembro – o maior registrado desde 2022. Essa situação prolongada tem levado à necessidade de redução da produção de água para garantir a qualidade do abastecimento, chegando, em alguns dias, a cortes de até 30% da produção. Em 18 dos últimos 40 dias, a produção foi reduzida em 20%, passando de 1.600 para 1.280 litros por segundo.
Os gráficos abaixo mostram a série histórica da turbidez no ponto de captação das ETAs I e II, evidenciando a gravidade desta situação atípica.
A alta turbidez tem um impacto direto na distribuição de água, pois a produção precisa ser ajustada para atender aos padrões de qualidade. Em consequência, o sistema de abastecimento tem apresentado intermitência, com rodízios mais frequentes e tempo de fornecimento reduzido. Embora situações de turbidez elevada sejam comuns nesta época do ano, o que ocorre este ano é completamente fora do normal, com níveis de turbidez nunca observados em anos anteriores. Para se ter uma ideia, em outubro, a turbidez ultrapassou 1.000 NTU por 11 dias consecutivos, e já em novembro, estamos no 7º dia com turbidez superior a 1.320 NTU.
Outro fator agravante são os balseiros, que têm se repetido com frequência desde o dia 11 de outubro, em volumes históricos e sem precedentes.
Apesar dessas condições adversas, que resultam de fenômenos naturais, a Prefeitura por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), tem trabalhado incansavelmente para manter o sistema de abastecimento em operação. A produção de água tem sido ajustada dentro dos limites possíveis, para garantir a qualidade da água distribuída aos nossos usuários.
Atualmente, o Sae está operando com capacidade de 87,8%, produzindo 1.405 litros por segundo. Não é possível aumentar a vazão de tratamento devido às atuais condições de turbidez, pois isso comprometeria a qualidade da água. Contudo, o monitoramento do sistema é contínuo, e, caso as condições melhorem, a produção será ajustada de forma a atender à demanda.
A turbidez da água é medida em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), que indica o grau de clareza da água. Quanto mais alta a turbidez, maior a presença de partículas em suspensão, tornando a água turva ou suja.
Agradecemos a compreensão da população e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a qualidade do abastecimento de água em nossa cidade.
Xapuri inaugura nesta sexta-feira (21) Ponte da Sibéria após décadas de espera por obra de R$ 40 milhões
Com 363 metros de extensão, estrutura promete revolucionar mobilidade e impulsionar economia local; governador Gladson Cameli destaca obra como “resposta aos críticos”
Xapuri vive um marco histórico nesta sexta-feira (21) com a inauguração oficial da Ponte da Sibéria, obra aguardada há décadas pela população. Com 363 metros de extensão e investimento superior a R$ 40 milhões, a ponte conectará definitivamente o centro urbano ao tradicional bairro da Sibéria, transformando a mobilidade e impulsionando o desenvolvimento econômico do município.
O governador Gladson Cameli, durante vistorias recentes, afirmou que a inauguração simboliza uma resposta aos críticos que duvidaram da entrega do projeto. “Estamos cumprindo o que está na Constituição: garantindo o direito de ir e vir”, declarou. O investimento contou com R$ 15 milhões de emenda do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões do Governo do Estado.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a construção mobilizou aproximadamente 70 trabalhadores na fase final. A presidente do órgão, Sula Ximenes, destacou o caráter histórico da obra: “O Deracre está cumprindo sua missão e entregando uma obra histórica para Xapuri e para o bairro da Sibéria”.
A expectativa é que a nova ligação beneficie diretamente mais de 5 mil moradores, que durante anos dependiam exclusivamente de balsa ou trânsito limitado para atravessar o rio. A ponte também deve fortalecer o agronegócio local, facilitando o escoamento da produção rural e reduzindo significativamente o tempo de acesso a serviços essenciais.
