Passageiro baleado durante ataque a Uber em Brasiléia é transferido para Rio Branco

Homem ferido tinha mandado de prisão em aberto e foi detido após atendimento médico

Na manhã desta sexta-feira, 21, Edivaldo da Silva, de 28 anos, foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em avaliação médica. Ele foi baleado e acabou preso após dar entrada no Hospital de Brasiléia na tarde de quinta-feira, 20.

O caso ocorreu quando o motorista de aplicativo seguia para o bairro Marcos Galvão, em Brasiléia. Durante o trajeto, o veículo foi interceptado por outro automóvel, de onde os ocupantes efetuaram vários disparos contra o Uber.

Assustado, o condutor abandonou o carro e correu para pedir ajuda da Polícia Militar. Já o passageiro, atingido por um tiro nas costas, deixou o local dirigindo o próprio veículo para buscar socorro.

Por volta das 17h45, uma equipe da Radiopatrulha encontrou Edivaldo no Hospital de Brasiléia recebendo atendimento por ferimento de arma de fogo. Após consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi detido.

De acordo com informações médicas, o disparo — único — atingiu a região torácica e o projétil ficou alojado próximo da área cervical. O veículo utilizado por ele para fugir também foi apreendido.

Após receber alta, Edivaldo permanecerá à disposição da Justiça.

