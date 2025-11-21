Flash
Passageiro baleado durante ataque a Uber em Brasiléia é transferido para Rio Branco
Homem ferido tinha mandado de prisão em aberto e foi detido após atendimento médico
Na manhã desta sexta-feira, 21, Edivaldo da Silva, de 28 anos, foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em avaliação médica. Ele foi baleado e acabou preso após dar entrada no Hospital de Brasiléia na tarde de quinta-feira, 20.
O caso ocorreu quando o motorista de aplicativo seguia para o bairro Marcos Galvão, em Brasiléia. Durante o trajeto, o veículo foi interceptado por outro automóvel, de onde os ocupantes efetuaram vários disparos contra o Uber.
Assustado, o condutor abandonou o carro e correu para pedir ajuda da Polícia Militar. Já o passageiro, atingido por um tiro nas costas, deixou o local dirigindo o próprio veículo para buscar socorro.
Por volta das 17h45, uma equipe da Radiopatrulha encontrou Edivaldo no Hospital de Brasiléia recebendo atendimento por ferimento de arma de fogo. Após consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual foi detido.
De acordo com informações médicas, o disparo — único — atingiu a região torácica e o projétil ficou alojado próximo da área cervical. O veículo utilizado por ele para fugir também foi apreendido.
Após receber alta, Edivaldo permanecerá à disposição da Justiça.
Comentários
Flash
Prêmio MPT na Escola reconhece melhores trabalhos da etapa estadual
Alunos foram reconhecidos pelas melhores produções sobre o combate ao trabalho infantil
Em uma ação conjunta entre o Sebrae no Acre, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), foram divulgados os vencedores da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2025.
A iniciativa é voltada para alunos da rede pública de ensino e premia as melhores produções sobre os temas: combate ao trabalho infantil, profissionalização do adolescente e saúde e segurança na escola. Os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais foram reconhecidos nos dias 11 e 21 de novembro, em Marechal Thaumaturgo e em Brasiléia, respectivamente.
A parceria entre as instituições integra o programa Educação que Transforma, do Sebrae, que visa tornar a educação empreendedora acessível, desenvolvendo habilidades e competências acerca do empreendedorismo junto a estudantes, educadores e gestores.
Para a gestora do programa, Joelma Mourão, a educação e o empreendedorismo caminham juntos na construção de um estado mais inovador e desenvolvido. “Participar desta iniciativa ao lado do MPT e da SEE fortalece nosso compromisso em desenvolver competências que ampliam a visão de mundo dos estudantes, tornando-os agentes de transformação na sociedade”, disse.
Conheça os vencedores:
Grupo 1 – Combate ao trabalho infantil
Categoria Conto
Alunos: Francisco de Assis Silva Furtado e Izadora da Silva Lima (Escola Estadual Zilda Vasconcelos, de Marechal Thaumaturgo)
Categoria Poesia
Aluna: Bruna Júlia Bezerra Firmino (Escola Estadual João Alves Bezerra, de Marechal Thaumaturgo))
Grupo 2 – Profissionalização do(a) adolescente/aprendizagem profissional
Categoria Música
Alunas: Vitória Silva da Cunha e Viviane Martins de Souza (Escola Estadual Zilda Vasconcelos, de Marechal Thaumaturgo)
Grupo 3 – Saúde e segurança nas escolas
Categoria Conto
Aluna: Andreia de Matos Marque (Escola Estadual Marnizia Cruz, de Marechal Thaumaturgo)
Categoria Poesia
Aluna: Ellyza Maria Soriano Barroso (Instituto Odilon Pratagi, de Brasiléia)
Comentários
Flash
Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao dia da consciência negra com participação das escolas municipais
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma grande ação educativa em alusão ao Dia da Consiência Negra, reunindo as escolas Edilsa Maria Batista, Simon Bolívar, Maria Ferreira da Silva e Vicente Bessa em um único espaço para promover atividades de valorização da cultura afro-brasileira.
O evento contou com apresentações culturais, exposição de maquetes, pinturas temáticas e diversos trabalhos produzidos pelos alunos. Cada escola contribuiu com expressões artísticas que reforçaram a importância da ancestralidade, da identidade e da luta pela igualdade racial.
A iniciativa proporcionou um momento de integração entre estudantes, professores e equipes pedagógicas, fortalecendo o diálogo sobre respeito, diversidade e inclusão.
A Prefeitura de Assis Brasil e a Secretaria Municipal de Educação agradecem o empenho de todos os envolvidos na organização e participação do evento. A gestão segue trabalhando para incentivar ações que promovam conhecimento, cultura e formação cidadã.
Comentários
Flash
Acre e Bolívia fortalecem diálogo bilateral sobre clima e REDD+ Jurisdicional em reunião estratégica na COP30
Em reunião bilateral e técnica realizada nesta quarta-feira, 19, na sala de reuniões, no Pavilhão das Delegações (Blue Zone) da COP30, em Belém (PA), o governo do Acre apresentou ao alto escalão da Bolívia sua experiência pioneira em governança climática, do REDD+ Jurisdicional do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).
A presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo, foi convidada pela Fundación Natura Bolívia a compartilhar o modelo acreano com o vice-presidente da Bolívia, Edman Lara, e com o ministro do Meio Ambiente, Oscar Justiniano, que buscam recolocar o país andino no centro das discussões internacionais sobre clima e floresta.
Além das autoridades bolivianas, participaram do encontro: Frances Seymour, consultora sênior de políticas da Woodwell Climate Researc; Diana Romero, deputada da Bolívia; diretora da Fundación Natura Bolívia, María Teresa Vargas e o assessor Juan Torrico; Felipe Guntin, analista técnico de clima e floresta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma); Marília Oliveira, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); além de assessores e especialistas.
Acre apresenta REDD+ Jurisdicional
Na reunião, Jaksilande Araújo apresentou a Lei do Sisa, sua estrutura de governança, o sistema de salvaguardas socioambientais, mecanismos da estratégia de repartição de benefícios e os avanços para certificação de créditos de carbono de alta integridade com a adoção do Padrão Trees — considerados referência internacional.
Ela destacou que o Acre, há 15 anos, criou uma política de Estado robusta, e há 13 anos implementa o primeiro programa de REDD+ Jurisdicional do mundo, o REM Acre, fruto da cooperação com Alemanha e Reino Unido.
“Para nós, é uma honra compartilhar com a Bolívia a experiência construída pelo Acre ao longo de 15 anos de Sisa. Nosso sistema reúne governança participativa, salvaguardas sólidas e transparência, garantindo segurança jurídica e confiança internacional. Com nosso sistema e seu programa de REDD+ Jurisdicional mostramos que é possível reduzir o desmatamento, gerar resultados climáticos e beneficiar quem vive na floresta. Ficamos felizes em contribuir para que mais países avancem nessa agenda essencial para a Amazônia e para o clima.”
Bolívia busca reposicionamento na agenda climática internacional
As autoridades bolivianas demonstraram interesse em compreender como países da Amazônia estão avançando em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e da iniciativa lançada pelo governo brasileiro: Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) para conservação de suas florestas tropicais, combatendo o desmatamento e o desequilíbrio climático.
Os representantes do país destacaram que a Bolívia deseja retomar protagonismo nas negociações climáticas e aprender com experiências bem-sucedidas, especialmente aquelas implementadas em territórios amazônicos.
O representante do Pnuma citou ainda exemplos de países que recebem apoio técnico e têm acessado a mecanismos internacionais de financiamento climático, reforçando a importância de iniciativas multissetoriais e modelos sólidos de governança — características já consolidadas no Acre.
“O Acre oferece um exemplo concreto de como construir uma política climática robusta, alinhada às melhores práticas internacionais. Do ponto de vista técnico, essa troca é fundamental para apoiar países amazônicos, como a Bolívia, a avançarem em mecanismos de REDD+ Jurisdicional e acesso a financiamentos climáticos. O Pnuma seguirá apoiando esse diálogo, conectando conhecimento, países e soluções”, disse o representante do Pnuma, Felipe Guntin.
Acre: referência internacional
Com uma trajetória reconhecida por organismos multilaterais e parceiros internacionais, o Acre se posiciona como uma das experiências mais avançadas do mundo em REDD+ Jurisdicional. A reunião reforça o papel estratégico do estado nas discussões da COP30 e contribui para ampliar a cooperação nas regiões tropicais, fortalecendo iniciativas que unem conservação, desenvolvimento sustentável e enfrentamento da crise climática.
Você precisa fazer login para comentar.