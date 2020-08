Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo, 16, após um capotamento no km 18, da Rodovia AC-10, mais conhecida como estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco. Segundo a polícia, as vítimas foram: Roque Silva da Costa, 21 anos, Pamela Oliveira de Araújo, de 19 anos, Raissa Cristina Oliveira, 20 anos e Fabíola Santos de Castro, de 19 anos.

De acordo com a polícia, eles trafegavam num veículo modelo Uno, de cor prata, sentido Rio Branco-Porto Acre, quando o motorista, ao desviar um motociclista, passou em um buraco, perdeu o controle da direção, capotou o carro várias vezes e foi parar em uma área de mata as margens da rodovia. Com o capotamento Pamela, Raissa e Fabíola foram arremessadas para fora do veículo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Quando os paramédicos chegaram ao local, prestaram os primeiros atendimentos e conduziram as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Pamela, que foi arremessada aproximadamente 15 metros do veículo, sofreu um traumatismo craniano moderado e fraturou o fêmur esquerdo.

Raissa apresentou um corte na cabeça, e Fabíola fraturou o braço direito. Já o motorista pode ter fraturado o braço. O estado de saúde de Raissa, Fabíola e Roque são estáveis. Já o de Pamela apresenta maior gravidade.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no e isolaram a área para o trabalho Perito. O carro foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

