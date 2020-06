NOTA PÚBLICA

O Partido Progressistas Acre vem a público expressar irrestrito e total apoio ao trabalho realizado pela Polícia Federal no combate à corrupção e às organizações que tentam lesar o erário público.

Em respeito à operação Off-Label, deflagrada em oito municípios do Acre, na quarta-feira, 3, que cumpriu mandados de busca e apreensão por supostas fraudes na área da saúde, expressamos todo nosso apoio ao combate à corrupção. Ressaltamos, ainda, que a Polícia Federal vem trabalhando de forma isenta, discreta e apartidária nos mais estritos trâmites da lei.

O Partido Progressistas não compactua com condutas delituosas, primando pelos valores da ética e da justiça! Dessa forma, os prefeitos Tião Flores (Epitaciolândia), Ilderlei Cordeiro (Cruzeiro do Sul), Kiefer Roberto Cavalcante de Lima (Feijó) Romualdo Araújo (Bujari) Bené Damasceno (Porto Acre) e todos os órgãos das administrações municipais se dispuseram a colaborar e continuam à disposição dos órgãos de controle, no sentido da prestação de quaisquer esclarecimentos, reiterando o compromisso da atual gestão em sempre demonstrar regularidade e transparência dos seus atos e responsabilidades, Nosso povo merece ser tratado com dignidade em todas as esferas da administração pública!

Senadora Mailza Gomes

Presidente Regional do Progressistas Acre

