Parte dos ganhadores da Mega da Virada ainda não sacou prêmio

Polícia também trabalha com a possibilidade de que Antônio tenha sido vítima de um tribunal do crime e investiga o caso

Um homem, identificado como Antônio Ferreira, foi encontrado com diversos ferimentos em uma área de mata em Guarulhos, na Grande São Paulo, no último fim de semana. A polícia suspeita que ele tenha sido linchado até a morte depois de matar a esposa a marretadas na quarta-feira (28).

Antônio ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia trabalha com duas hipóteses: que a população tenha feito justiça com as próprias mãos para vingar a mulher ou que ele tenha sido vítima de um tribunal do crime.

O homem era suspeito de ter matado a mulher, Tatiane Lima dos Santos, de 28 anos, com diversos golpes de marreta após saber de uma possível traição. Ela foi encontrada no chão da casa com cortes profundos no rosto e na cabeça, além de marcas superficiais na barriga.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na casa onde a vítima morava com o marido e os filhos, um de 1 ano e o outro de apenas 1 mês. Um familiar afirmou aos agentes que Antônio teria ido a sua casa com diversas sacolas, confessado o crime e, na sequência, fugido.

Ele ficou foragido até ser encontrado morto em Guarulhos. A polícia do município investiga o caso.

