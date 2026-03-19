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Parte de estrutura de churrascaria desaba e mobiliza equipes no Segundo Distrito de Rio Branco
Área foi isolada por segurança; não há registro de feridos e causas do incidente ainda serão apuradas
Uma ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira (19) mobilizou equipes de emergência no Segundo Distrito de Rio Branco, após parte da estrutura de um estabelecimento comercial ceder na região da Gameleira.
O incidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Matos e Vinte e Quatro de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, onde funciona a Churrascaria Rio Branco. Segundo testemunhas, o local já estava em processo de encerramento das atividades quando um forte estrondo chamou a atenção de funcionários e moradores.
Logo após o barulho, a parte frontal do prédio desabou, atingindo a calçada. Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas até o momento.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e realizaram uma vistoria preliminar na estrutura. Como medida preventiva, a área foi isolada para impedir a circulação de pessoas, enquanto técnicos avaliam possíveis riscos no restante do imóvel.
Uma das hipóteses levantadas por testemunhas é de que uma rajada de vento possa ter provocado o desabamento. A localização do prédio, próxima a uma curva do rio, pode favorecer a formação de correntes de ar mais intensas.
O imóvel está situado em uma área considerada patrimônio histórico, sob responsabilidade da Fundação Elias Mansur (FEM). O caso segue sob análise dos órgãos competentes, que irão investigar as causas e as condições estruturais do prédio.
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Prazo final para adesão ao Refis termina em 30 de março no Acre
O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do governo do Estado do Acre encerra-se no próximo dia 30 de março de 2026, conforme prorrogação feita pelo Executivo estadual por meio do Decreto nº 11.808.
A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes regularizem débitos tributários junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), incluindo dívidas já inscritas em dívida ativa ou em discussão administrativa e judicial.
O Refis contempla débitos vencidos e permite a negociação com descontos significativos em juros e multas, além de opções facilitadas de parcelamento, incentivando a regularização fiscal e a retomada da capacidade de investimento por parte de empresas e cidadãos.
Esta é a última oportunidade para que contribuintes fiquem em dia com o fisco estadual, contribuindo para o fortalecimento da economia e o equilíbrio das contas públicas.
Os interessados devem formalizar a adesão ao programa na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em Rio Branco (sede da Sefaz e OCA) ou nas agências do interior do estado. Em caso de débito inscrito em dívida ativa, os contribuintes devem procurar a sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ou o guichê da instituição na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco, ou as agências da Sefaz no interior do estado.
A PGE reforça a importância de que os interessados aproveitem o prazo final para aderir ao programa, evitando a continuidade de medidas de cobrança e garantindo o acesso aos benefícios previstos.
“Esta é uma oportunidade ímpar para que empresas e cidadãos regularizem seus débitos de ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, com benefícios que podem chegar a 95% de redução nas multas e juros para o regime normal, para empresas do Simples Nacional, produtores rurais e MEIs. Aproveitem esta última oportunidade para ficar em dia com o fisco estadual”, reforça o procurador-chefe da Procuradoria Fiscal, Thiago Torres.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Criança fica ferida após queda enquanto brincava de pipa em Rio Branco
Menino sofreu corte profundo na cabeça e foi socorrido em estado estável pelo Samu
Uma criança de 12 anos ficou ferida após sofrer uma queda na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Montanhês, na Rua Mário Maia, em Rio Branco.
Segundo informações, o menino tentava recuperar uma pipa que havia ficado presa nas proximidades de uma casa em construção. Ao subir na estrutura, ele acabou se desequilibrando e caiu, sofrendo um corte profundo na cabeça, de aproximadamente 10 centímetros, além de um traumatismo cranioencefálico leve.
Após o acidente, a criança saiu correndo e pedindo ajuda até chegar a uma distribuidora de gás da região. Um entregador que presenciou a situação acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Devido à indisponibilidade de ambulâncias de suporte avançado no momento, a equipe improvisou uma estrutura de atendimento mais completo na viatura de suporte básico. Após os primeiros socorros e estabilização, o menino foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
O caso reforça o alerta para os riscos de brincadeiras com pipa em locais inadequados, como áreas de construção, destacando a importância de supervisão e cuidados para evitar acidentes.
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Polícia Civil do Acre, Gefron e PM do Amazonas desarticulam célula criminosa em Guajará
Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou na prisão de cinco integrantes de uma organização criminosa, na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no Amazonas. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 19, e contou com a atuação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.
A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações indicavam ainda que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia membros com funções relevantes dentro da organização criminosa, o que reforçou a necessidade de uma ação coordenada e precisa por parte das forças de segurança.
Durante a operação, os policiais realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. No interior da residência, foram apreendidas duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e um rifle adaptado para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o potencial bélico do grupo.
As equipes também localizaram aparelhos celulares que podem conter informações importantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos investigados tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.
De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a operação representa mais um duro golpe contra o crime organizado na região de fronteira. “Essa ação integrada demonstra a força do trabalho conjunto entre as instituições de segurança. Conseguimos retirar de circulação indivíduos perigosos, inclusive foragidos da Justiça, além de apreender armas e materiais que fortaleciam a atuação criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular completamente esse grupo”, destacou.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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