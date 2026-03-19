Parte de estrutura de churrascaria desaba e mobiliza equipes no Segundo Distrito de Rio Branco

Área foi isolada por segurança; não há registro de feridos e causas do incidente ainda serão apuradas

Uma ocorrência registrada na tarde desta quinta-feira (19) mobilizou equipes de emergência no Segundo Distrito de Rio Branco, após parte da estrutura de um estabelecimento comercial ceder na região da Gameleira.

O incidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Matos e Vinte e Quatro de Janeiro, no bairro Seis de Agosto, onde funciona a Churrascaria Rio Branco. Segundo testemunhas, o local já estava em processo de encerramento das atividades quando um forte estrondo chamou a atenção de funcionários e moradores.

Logo após o barulho, a parte frontal do prédio desabou, atingindo a calçada. Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas até o momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e realizaram uma vistoria preliminar na estrutura. Como medida preventiva, a área foi isolada para impedir a circulação de pessoas, enquanto técnicos avaliam possíveis riscos no restante do imóvel.

Uma das hipóteses levantadas por testemunhas é de que uma rajada de vento possa ter provocado o desabamento. A localização do prédio, próxima a uma curva do rio, pode favorecer a formação de correntes de ar mais intensas.

O imóvel está situado em uma área considerada patrimônio histórico, sob responsabilidade da Fundação Elias Mansur (FEM). O caso segue sob análise dos órgãos competentes, que irão investigar as causas e as condições estruturais do prédio.

Relacionado

Comentários