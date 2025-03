Parque de Exposições abriga 57 crianças afetadas pela cheia do Rio Acre

Feira é oportunidade para gerar novos negócios e fortalecer o networking na indústria farmacêutica

O Sebrae no Acre possibilitou a participação de cinco empresários, sendo quatro de microempresa (ME), e um de empresa de pequeno porte (EPP), no maior evento do setor farmacêutico do país, o Conexão Farma 2025, em São Paulo. O encontro aconteceu de 18 a 20 de março e foi promovido pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan).

Durante os três dias de evento, os empresários tiveram a oportunidade de prospectar novos negócios, acompanhar as tendências do mercado e fortalecer o networking. A feira contou com mais de 190 expositores, palestras impactantes e espaços dedicados à inovação visando o fortalecimento de toda a cadeia farmacêutica.

Essa foi a primeira vez que o empresário Daniel Pereira, da Farma Vida, participou do evento. Para ele, o encontro foi uma oportunidade de aprendizado. “Estou há 20 anos no setor farmacêutico como empresário e esta é minha primeira participação na Conexão Farma. Aproveitei esse momento para aprender e aprimorar meus conhecimentos, com o objetivo de melhorar minhas empresas. Também quero compartilhar o que sei para apoiar outros proprietários de farmácias independentes.”, afirmou.

A iniciativa contou com a parceria da Fecomercio/AC por meio do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Acre (SINCOFAC). Para coordenadora de negócios do Sebrae no Acre, Ruama Demir, a feira foi um momento essencial para trocas de experiências e aprendizado. “Acreditamos que eventos como esse são fundamentais para estimular a inovação, fortalecer a rede de contatos e proporcionar aos empreendedores a oportunidade de aprimorar suas estratégias, gerando novos negócios e soluções criativas para o mercado local”, afirma a coordenadora.

CONEXÃO FARMA 2025

A feira promoveu a conexão entre os principais players do mercado, incluindo laboratórios, distribuidores e varejo farmacêutico, proporcionando um ambiente propício para a interação, o networking e a geração de novos negócios.

Além disso, o evento ofereceu uma programação completa de capacitação profissional, com palestras e minicursos ministrados por especialistas renomados. Os temas abordados abrangeram diversas áreas de interesse para o setor, como gestão, tributos, gerenciamento por categorias e atendimento ao cliente, contribuindo para o aprimoramento das habilidades e conhecimentos dos participantes.

