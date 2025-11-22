Parlamentares chamam prisão de Bolsonaro de “absurda”; veja repercussão

A PF (Polícia Federal) prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua casa, em Brasília, neste sábado (22). Em nota, a PF informou que cumpriu mandado de prisão preventiva autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Viaturas descaracterizadas chegaram à residência do ex-mandatário, localizada em um condomínio do Jardim Botânico, por volta das 06h. Em seguida, Bolsonaro foi levado à superintendência da PF na capital federal.

Nas redes sociais, parlamentares se pronunciaram sobre a prisão de Bolsonaro. O deputado federal e líder do PL na Câmara Sóstenes Cavalcante (RJ) publicou na rede social X uma sequência de posts dizendo que o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de estado, “sempre será inocente”.

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, publicou um vídeo no Instagram chamando a prisão preventiva de injusta e afirmou ter sido uma “vingança”.

“Aquele que lutou contra o sistema, hoje está sendo refém dele”, pontuou na gravação.

Já a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) disse que “a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela “justiça brasileira”.

Fonte: CNN

