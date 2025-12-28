Brasil
Parecia grão, mas era erva: PM acha 1,3 tonelada de droga em caminhão
Um homem de 59 anos foi preso por tráfico internacional de drogas neste sábado (27/12) após policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderem mais de 1,3 tonelada de maconha no caminhão que ele dirigia na Rodovia Presidente Castello Branco, em Boituva, no interior de São Paulo.
De acordo com a polícia, a ação foi realizada com informações repassadas pelo serviço de inteligência da polícia, que indicava que descobriu que veículo transportava drogas vindas do Paraguai com destino a São Paulo.
Leia também
-
Comissário de voo para Milão passa mal e avião faz pouso de emergência no CE
-
Polícia usa drone para flagrar infrações de trânsito em rodovia de SP
-
Homem atira na esposa no litoral paulista, se mata e mulher sobrevive
-
Preso que fez refém na “saidinha” foi localizado graças à tornozeleira
Durante a fiscalização, os policiais localizaram mais de 1,3 tonelada de maconha escondida junto com a carga. O caminhoneiro afirmou desconhecer a existência do entorpecente e disse que transportava apenas grãos a granel.
A droga, dois celulares e o caminhão foram apreendidos para perícia. O homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Sorocaba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Comentários
Brasil
Vivi Fernandez passa Natal em Nova York durante nevasca histórica
A atriz e influenciadora Vivi Fernandez está em Nova York para as celebrações de Natal e acompanhou de perto a forte tempestade de neve que atingiu a cidade nos últimos dias e ganhou destaque no noticiário internacional.
Durante a estadia, Vivi presenciou os efeitos do fenômeno climático, que transformou a paisagem urbana e criou o cenário característico do inverno nova-iorquino. Em declaração, ela afirmou que a experiência representou a realização de um sonho antigo.
Leia também
“Me senti privilegiada”
“Estar presente na maior tempestade de neve, depois de tantos anos, foi mágico. Me senti privilegiada. Vivi meu sonho de passar o Natal e viver essa magia, com muita neve”, disse.
A artista registrou ruas, parques e pontos turísticos cobertos de branco, além do clima natalino que tomou conta da cidade. As imagens mostram a combinação entre a intensidade do inverno e o encanto típico das festas de fim de ano em Nova York.
10 imagensFechar modal.1 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.2 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.3 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.4 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.5 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.6 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.7 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.8 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.9 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Reprodução/Redes sociais.10 de 10
Vivi Fernandez está em Nova York
Saiba mais
De acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware, ao menos 1,5 mil voos foram cancelados e outros 6.883 sofreram atrasos no nordeste dos Estados Unidos.
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, decretou situação de emergência em razão da tempestade de inverno que atinge a região. O estado de Nova Jersey também enfrenta as mesmas condições climáticas.
Comentários
Brasil
CGU vê “falhas graves” no Mais Médicos e diz que impacto é limitado
Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas estruturais, insuficiência de transparência e fragilidade na comprovação de resultados no Programa Mais Médicos para o Brasil, uma das principais iniciativas federais de provimento de profissionais na atenção básica.
A auditoria, publicada na quarta-feira (24/12), conclui que, apesar da ampliação da presença de médicos em áreas vulneráveis, a política teve efeito apenas parciais na redução das desigualdades regionais em saúde, mesmo após mais de uma década de execução e R$ 25,8 bilhões empenhados entre 2013 e 2024.
Segundo o documento, embora tenha ocorrido aumento da oferta de profissionais em regiões de maior vulnerabilidade, “a desigualdade regional não apresentou redução significativa, e os resultados de saúde continuam inferiores nessas localidades”. Para a CGU, o Ministério da Saúde carece de instrumentos eficazes para demonstrar o impacto real do programa sobre a saúde da população.
Leia também
-
Mais Médicos: estado de São Paulo ganha reforço de 90 profissionais
-
Médicos criam câmera de cristal que faz exames de imagem mais nítidos
-
Cuba, Bolívia, Venezuela: de onde vêm os estrangeiros do Mais Médicos
O relatório também destaca que “o ato normativo que regulamenta os artigos 19-A e 19-B da Lei nº 12.871/2013 está em tramitação” e que, até o momento, “as indenizações previstas ainda não foram pagas administrativamente”. De acordo com a CGU, essa lacuna prejudica a atratividade da iniciativa e expõe a execução a riscos de inconformidades.
A auditoria ressalta ainda que o regulamento necessário para viabilizar os pagamentos permanece pendente, e o próprio Ministério da Saúde reconheceu que nenhuma indenização foi concedida até hoje. Situação semelhante ocorre com o recesso anual dos médicos: embora o afastamento seja concedido na prática, “a regulamentação complementar ainda está em tramitação”, o que, segundo o órgão de controle, compromete a segurança jurídica do programa.
Falta de transparência na coordenação
A CGU também identificou deficiências graves de transparência ativa na Coordenação Nacional do Mais Médicos. Dados essenciais — como a composição do colegiado, duração dos mandatos, existência de vacâncias e agendas de deliberação — não estão disponíveis nos canais oficiais.
Para o órgão de controle, essa ausência de informações viola os princípios da publicidade e da transparência administrativa, além de dificultar o controle social e o acompanhamento das decisões estratégicas da política. O Ministério da Saúde reconheceu a falha, mas não informou prazos para sanar o problema.
Comentários
Brasil
Flamengo perde e PSG é eleito o time do ano pelo Globe Soccer Awards
Campeão do Intercontinental de Clubes contra o Flamengo, o Paris Saint-Germain venceu o time Rubro-Negro de novo e foi eleito o melhor clube do ano, neste domingo (28/12), durante o Globe Soccer Awards.
Além do título de caráter mundial, o time francês conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França na temporada 2024/25. Na atual, a 2025/26, a equipe treinada por Luis Enrique conquistou a Supercopa da Uefa e o Intercontinental.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Dembélé também conquistou a Bola de Ouro e oThe Best
Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images2 de 3
Safanov defendeu quatro pênaltis contra o Flamengo na final do Intercontinental
Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images3 de 3
Flamengo concorria como melhor time do ano
Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
O PSG também dominou os prêmios individuais, com melhor jogador (Ousmane Dembélé), melhor jogador emergente (Désiré Doué), melhor meio-campista (Vitinha) e melhor treinador: Luis Enrique.
Leia também
-
Zico rebate jornalista após polêmica com CFZ e Flamengo
-
Flamengo, PSG, Chelsea e mais: relembre os grandes campeões de 2025
-
Kroos elogia atuação do Flamengo contra o PSG e se diz surpreso
-
PSG campeão e Ancelotti na Seleção: relembre destaques do mês de maio
Veja os principais vencedores da Globe Soccer Awards:
- Melhor clube: PSG
- Melhor clube feminino: Barcelona
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé
- Melhor jogador emergente: Désiré Doué
- Melhor meio-campista: Vitinha
- Melhor atacante: Lamine Yamal
- Melhor treinador: Luis Enrique
- Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
- Melhor jogador de LaLiga: Raphinha
- Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo
- Retorno do ano: Paul Pogba