Parceria liderada pelo Instituto Sapien amplia mobilização contra o Aedes no Acre
A mobilização contra o Aedes aegypti no Acre ganhou força com a atuação conjunta entre escolas, profissionais de saúde e conselhos municipais. A integração desses atores tem sido o diferencial do projeto Todos Contra o Aedes aegypti, que une educação, prevenção e participação social para combater as arboviroses e ampliar o alcance das ações nos territórios.
Desenvolvido pelo Instituto Sapien, com financiamento do Ministério da Saúde e apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) e do Governo do Acre, o projeto foi implementado em escolas públicas de dez municípios acreanos. Desde o início, a proposta apostou na articulação entre setores como eixo central para transformar informação em atitude no cotidiano das comunidades.
Nas escolas, professores incorporaram o tema da prevenção ao mosquito ao currículo escolar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As atividades pedagógicas foram reforçadas com orientações da área da saúde, garantindo que estudantes recebessem informações corretas sobre identificação de criadouros, sintomas das doenças e cuidados simples que fazem a diferença.
A parceria com as equipes municipais de saúde aproximou a educação das estratégias locais de vigilância e prevenção. A troca de conhecimentos e experiências permitiu adaptar as ações à realidade de cada território, valorizando saberes regionais e fortalecendo o trabalho já desenvolvido pelas redes municipais.
Os conselhos municipais de saúde também tiveram papel essencial, principalmente na fase do Concurso Cultural do projeto. Conselheiros participaram das comissões de avaliação das produções inscritas, assegurando um processo participativo e alinhado às políticas públicas de saúde. Essa presença reforçou o controle social e ampliou o compromisso coletivo com a promoção da saúde e da cidadania.
A sinergia entre escola, saúde e conselhos municipais ampliou o impacto do projeto, transformando estudantes em multiplicadores de informação e fortalecendo o vínculo entre instituições públicas e comunidade. O resultado é uma rede de prevenção mais sólida, sustentada pela educação, pela participação social e pela responsabilidade compartilhada.
As etapas do concurso e demais ações estão disponíveis no portal www.todoscontraoaedesaegypti.com.br, que reúne materiais educativos, regulamentos e atualizações. Vídeos e conteúdos informativos também podem ser acompanhados pelo Instagram @todoscontraoaedesaegypti.
O projeto convida toda a população a participar e compartilhar as mensagens de prevenção. A luta contra o Aedes começa em cada casa, e a transformação nasce com a educação.
Prefeitura de Rio Branco promove Feira de Adoção de Pets com vacinação antirrábica gratuita
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste domingo (1º), a Feira de Adoção de Pets no Via Verde Shopping, das 14h às 19h. A ação tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos, além de fortalecer as medidas de prevenção em saúde animal, com a oferta de vacinação antirrábica gratuita.
A iniciativa integra as políticas públicas municipais voltadas ao bem-estar animal e à saúde pública, buscando reduzir o abandono de animais e promover a posse responsável. Durante a feira, a população poderá conhecer cães e gatos disponíveis para adoção, que aguardam um novo lar.
Além da adoção, a vacinação antirrábica reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção de zoonoses. A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e a imunização dos animais é uma das principais estratégias de controle.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a ação demonstra a integração entre cuidado animal e saúde coletiva. “A Feira de Adoção de Pets vai além de encontrar um lar para cães e gatos. Ela representa uma política pública que une proteção animal, responsabilidade social e prevenção em saúde. A vacinação antirrábica é fundamental para proteger os animais e a população, e a Prefeitura tem trabalhado para ampliar esse acesso”, destacou o gestor.
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Polícia Civil apreende adolescente de 13 anos com 4,5 kg de drogas em Rodrigues Alves
Crack e cocaína estavam escondidos no forro da casa; menor era usado por traficantes, segundo denúncia anônima recebida pela polícia
Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Rodrigues Alves na quinta-feira (29) após ser encontrado com aproximadamente 4,5 quilos de drogas, entre crack e cocaína, além de balanças de precisão e material para acondicionamento. A ação partiu de uma denúncia anônima que indicava que o menor estava guardando entorpecentes a mando de traficantes da região.
Os policiais foram até a residência do adolescente e, com autorização da mãe, realizaram a busca, localizando as drogas escondidas no forro da casa. O adolescente foi encaminhado à delegacia e responderá por ato infracional análogo ao tráfico. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude.
A Polícia Civil destacou o papel das denúncias anônimas no combate ao tráfico e reforçou que a ação evidencia a utilização de menores por facções criminosas no interior do estado.
Morador de Manoel Urbano grava vídeo mostrando casa alagada pela cheia do rio Purus e critica falta de apoio da prefeitura
Família foi socorrida apenas por vizinhos, que ajudaram a retirar móveis e cederam abrigo temporário; região da baixada do porto é uma das mais atingidas no município
Um morador da baixada do porto, em Manoel Urbano, registrou em vídeo a água do rio Purus dentro de sua residência na manhã desta sexta-feira (30) e denunciou a falta de apoio do poder público durante a enchente. Nas imagens, é possível ver móveis e pertences sendo retirados às pressas com a ajuda de vizinhos, que também cederam um local provisório para a família.
“Tá tudo alagado já, muita água dentro de casa. A gente não teve apoio de ninguém, só dos vizinhos”, relata o morador, que ironizou a ausência de assistência municipal. A cheia do Purus tem atingido principalmente áreas baixas do município, forçando famílias a deixarem suas casas.
A Defesa Civil de Manoel Urbano ainda não se pronunciou sobre medidas de socorro específicas para a região. Enquanto isso, a solidariedade entre moradores tem sido a principal rede de apoio para quem perdeu o acesso a suas casas.
