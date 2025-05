Parceria entre Saneacre e Prefeitura de Xapuri vai viabilizar instalação de nova estação de tratamento de água na cidade

Todos os moradores de Xapuri passarão a ser atendidos com água tratada do Rio Acre, com mais regularidade e segurança, mesmo durante a seca.

Em visita técnica a Xapuri nesta quarta-feira, 14, o presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, reuniu-se com o prefeito Maxuel Maia para firmar uma parceria estratégica: a melhoria do ramal que dá acesso ao local onde será implantada a nova estação de tratamento de água (ETA) no município. A intervenção é essencial para viabilizar o transporte dos equipamentos e estruturas até o ponto da futura obra. O projeto representa um passo decisivo na modernização do sistema de abastecimento de água da cidade.

“A nova ETA é um projeto estratégico, que moderniza o fornecimento de água e garante mais qualidade de vida para a população. Com o apoio do governador Gladson Camelí e da prefeitura, estamos avançando em um antigo sonho dos moradores de Xapuri”, afirmou José Bestene.

A unidade será do tipo metálica e tratará até 30 litros de água por segundo, com captação no Rio Acre. Segundo o diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, a nova estrutura permitirá que a atual ETA, de concreto, passe por uma ampla reforma, além de viabilizar a instalação de uma nova adutora, que levará água do rio até a região do aeroporto, garantindo o abastecimento integral do município a partir de uma fonte única.

“Com a nova estação em funcionamento, nós vamos parar a ETA de concreto para uma reforma completa. Depois, vamos executar a instalação de uma adutora, que levará água do Rio Acre até a região do aeroporto. Com isso, o município passará a ser abastecido 100% a partir do rio”, destacou Ferraz.

A nova configuração também permitirá a desativação da Estação do Igarapé Fura, que atualmente atende parte dos bairros da cidade. Todos os moradores passarão a ser atendidos com água tratada do Rio Acre, com mais regularidade e segurança, mesmo durante a seca.

Entusiasmado com os avanços, o prefeito Maxuel Maia celebrou a parceria com o Estado: “Xapuri tem vivido momentos históricos, e essa nova estação tende a acabar de vez com o problema de abastecimento de água no município. O sentimento é de gratidão e alegria”, afirmou. Segundo a prefeitura, as intervenções no ramal serão iniciadas na próxima segunda-feira, 19.

