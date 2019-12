Ravenna Nogueira

Em Belo Horizonte, a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, participou de reunião com técnicos de turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais para tratar da cessão de uso do código fonte da Plataforma Integrada do Turismo, criada pelo Estado de Minas Gerais.

“Essa plataforma pode ser usada por outros estados gratuitamente, de forma a colocar na internet todas as informações sobre atrações, bares, restaurantes, agências, meios de hospedagens, espaços de memória e outros. Tudo isso sistematizado e construído por todos os municípios. É fantástico!”, declarou Sinhasique. A ferramenta fornecerá uma base de informações para o planejamento, gestão e promoção da atividade turística na localidade, além de possibilitar e facilitar a criação de web sites promocionais ao órgão, empreendedores e demais agentes que utilizarem a ferramenta. “É muito gratificante para a Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais receber secretários de outros estados. A gente precisa se ajudar mesmo e fica feliz em passar essa ferramenta desenvolvida aqui para outros estados irmãos”, declarou Bernardo Silviano Brandão, secretário-adjunto de Cultura e Turismo de Minas Gerais. LEGENDA – Os técnicos Newton Carvalho, analista de turismo, Fabiane Barbosa, coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Informação, Bernardo Silviano Brandão, secretário-adjunto de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique Foto: Cedida

Comentários