Parceria com Hospital de Amor, inclusão, feira de adoção de pets e muito mais: confira a programação da Saúde de Rio Branco na Expoacre

Espaço contará com atendimento médico, vacinação, emissão de documentos, ações educativas e serviços de cidadania durante os nove dias da feira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai marcar presença na Expoacre 2025 com uma estrutura completa de serviços, cuidado e informação. De 26 de julho a 3 de agosto, os visitantes da feira terão acesso a atendimentos gratuitos, campanhas temáticas diárias, espaço acolhedor e serviços clínicos e odontológicos, além de emissão de documentos importantes como o Cartão SUS, a Carteira da Pessoa com Fibromialgia e do Autista.

A participação da Saúde de Rio Branco tem como objetivos a visibilidade institucional, a prestação direta de serviços à população e a prestação de contas sobre os avanços e resultados alcançados pela gestão. A estrutura da secretaria ficará em uma área de fácil acesso, próxima à arena de shows, com fachada padronizada e elementos de identificação visual para facilitar o acesso da população.

Durante todos os dias, serão ofertados serviços contínuos como vacinação, aferição de pressão, testes de glicemia, atendimento clínico com equipe multiprofissional, atendimento odontológico básico em duas vans especializadas e a presença da Carreta da Liga de Combate ao Câncer, do Hospital de Amor, que educa de forma interativa e tecnológica e vai levar sua estrutura à feira em parceria com a Saúde de Rio Branco.

Além disso, cada dia da Expoacre contará com um tema específico, sempre com ações educativas e de conscientização coordenadas por profissionais da rede:

– No dia 26/07, o tema será combate à dengue, com fiscalização prática e atividades sobre prevenção ao mosquito Aedes aegypti;

– No dia 27/07, o foco será a promoção da saúde, com serviços como academia da saúde, sucos terapêuticos, bioimpedância, aromaterapia e outras ações de autocuidado;

– Já no dia 28/07, as atenções se voltam para a saúde mental, com ações de valorização da vida antecipando o Setembro Amarelo;

– O dia 29/07 será dedicado às Práticas Integrativas e Complementares (PICS), com apresentação de terapias alternativas reconhecidas pelo SUS;

– No dia 30/07, acontece o Petinder, uma feira de adoção responsável de animais, com participação de diversas entidades de proteção animal;

– O dia 31/07 será voltado à hanseníase, com ações educativas e de rastreio de sinais e sintomas da doença;

– Em 01/08, o destaque será a saúde bucal, com ações lúdicas para o público infantil e incentivo à higiene oral desde a infância;

– No dia 02/08, o tema será a inclusão, com o projeto Mundo Azul, que valoriza a neurodiversidade e os direitos das pessoas com deficiência;

– E no encerramento, em 03/08, a ação institucional Fazendo História, Cuidando de Gente, que mostrará de forma interativa os programas, projetos e conquistas da gestão municipal, além de apresentar os próximos passos da política de saúde do município.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, convida a população a vivenciar a experiência de cuidado na Expoacre: “Nosso estande foi preparado com muito carinho para acolher e cuidar das pessoas. A Saúde de Rio Branco tem crescido, avançado e dado resultados concretos à população. Queremos que todos visitem nosso espaço, conheçam os serviços, aprendam mais sobre saúde e participem dessa grande celebração do cuidado com a vida.”

Além da estrutura montada e da equipe multiprofissional presente, a Saúde de Rio Branco contará com cobertura diária de fotos e redes sociais, para levar informação à população dentro e fora do parque. Haverá distribuição de material educativo, panfletos, folders e brindes, tudo com a identidade visual da Prefeitura e da Expoacre.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também reforça o convite: “Trabalhamos todos os dias com amor por Rio Branco e pela saúde do nosso povo. Temos compromisso com quem mais precisa e orgulho da equipe da Saúde. Convido toda a população a visitar nosso estande na Expoacre: lá tem cuidado, tem dignidade e tem gente sendo bem tratada.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários