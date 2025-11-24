Conecte-se conosco

Acre

Parceria com A.C. Camargo eleva padrão do diagnóstico do câncer no Acre

Publicado

2 horas atrás

em

Duas remessas já foram enviadas ao hospital de referência. Foto:

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) consolidou, neste mês de novembro, um marco histórico para a saúde pública do Acre, ao realizar o envio de 64 amostras de material biológico ao A.C. Camargo Cancer Center, uma das instituições de maior referência em diagnóstico e tratamento do câncer do país. As remessas se deram após a formalização de uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e o centro paulista, com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), abrindo um novo capítulo no fortalecimento da Rede de Atenção Oncológica do Acre.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressalta que a nova cooperação simboliza um salto de qualidade na gestão da saúde pública e reafirma o compromisso do Estado com o oferecimento de um cuidado cada vez mais especializado.

“O início dessa cooperação com o A.C. Camargo é um passo concreto na consolidação da política estadual de atenção oncológica. Trata-se de um avanço técnico e estratégico que fortalece o diagnóstico precoce, melhora os resultados clínicos e garante mais dignidade aos pacientes atendidos pelo SUS. O Acre demonstra que é possível oferecer excelência e equidade no sistema público de saúde”, diz.

Secretário Pedro Pascoal: “Avanço técnico e estratégico”. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

Os materiais encaminhados incluem fragmentos provenientes de diversos tipos de biópsias de tecidos de estômago, esôfago, pulmão, reto, mucosa oral, próstata e pele. As análises contemplam exames histopatológicos, imuno-histoquímicos e outros testes complementares indispensáveis à confirmação de diagnósticos, à identificação de subtipos tumorais e à definição de condutas terapêuticas com precisão e segurança.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou que o envio reposiciona o Acre no cenário nacional da oncologia: “Esta parceria coloca o Acre em outro patamar de assistência oncológica. Ao vincularmo-nos a uma instituição da envergadura do A.C. Camargo, garantimos que nossos pacientes não fiquem à margem do que há de mais avançado em diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil. É nossa missão proporcionar qualidade, proximidade e humanidade no cuidado”.

Soron Steiner é presidente da Fundação Hospitalar. Gleison Luz/Fundhacre

O envio das amostras reflete o avanço estrutural, tecnológico e organizacional do laboratório de patologia da Fundhacre, que vem sendo requalificado para atender aos protocolos de qualidade exigidos pelo programa e ampliar a resolutividade da rede pública de saúde. O processo de modernização inclui desde a padronização de fluxos e procedimentos até a atualização de equipamentos e insumos laboratoriais, consolidando um novo patamar de eficiência e confiabilidade.

Para a responsável técnica pelo laboratório de análises patológicas da Fundhacre, Conceição Leite, unidade de referência para todo o estado em análises laboratoriais oncológicas, o início da cooperação representa um divisor de águas na qualidade diagnóstica oferecida aos pacientes.

O A.C.Camargo Cancer Center, fundado em 1953 e mantido pela Fundação Antônio Prudente, é reconhecido internacionalmente como o primeiro “cancer center” do Brasil um modelo que integra prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa em uma mesma estrutura. Com mais de 70 anos de atuação, o centro é responsável por avanços científicos expressivos na oncologia e atende pacientes de todo o país, sendo referência em estudos clínicos e práticas de alta complexidade.

A iniciativa, conduzida pela Sesacre em parceria com a Fundhacre, representa um esforço coordenado para reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso dos pacientes acreanos a diagnósticos especializados emitidos por um dos maiores centros de referência do país. Com o envio das 64 amostras neste primeiro mês de cooperação, o Acre dá um passo decisivo rumo a uma rede oncológica mais moderna, resolutiva e humanizada, reafirmando o compromisso do governo do Estado com a qualidade, a equidade e a eficiência no atendimento à população.

Acre

Incêndio em usina térmica deixa Porto Walter sem energia nesta segunda-feira

Publicado

2 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Motor da Aggreko foi destruído; prefeitura e Defesa Civil atuaram para controlar as chamas

O município de Porto Walter, no interior do Acre, amanheceu sem energia elétrica nesta segunda-feira (24) após um incêndio atingir e destruir um dos motores da usina térmica operada pela empresa Aggreko, responsável pelo fornecimento de energia na cidade de aproximadamente 12 mil habitantes.

Uma densa fumaça preta tomou conta do local e pôde ser vista de vários pontos do município. Equipes do caminhão-pipa da prefeitura e da Defesa Civil foram acionadas e trabalharam para controlar o fogo.

 A distribuidora Energisa informou que a usina térmica de Porto Walter não está sob sua responsabilidade.

Acre

Rio Acre segue em baixa e registra 3,42 metros em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Volume de chuva nas últimas 24 horas chega a 8,20 mm, aponta Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal divulgou na manhã desta segunda-feira (24) o boletim diário de monitoramento do Rio Acre, em Rio Branco. Às 5h21, o manancial marcou 3,42 metros, mantendo tendência de baixa.

Nas últimas 24 horas, a capital acumulou 8,20 milímetros de chuva — volume considerado moderado para o período pré-chuvoso na região.

Segundo os parâmetros oficiais, a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14 metros. Embora ainda distantes das atuais medições, esses níveis passam a ser observados com mais atenção à medida que o inverno amazônico se aproxima. As informações são do coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Acre

Governo anuncia pagamento dos servidores para o dia 27 de novembro

Publicado

2 horas atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O governo do Acre anunciou a data do pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Ao todo, 56.262 servidores serão beneficiados com a medida, que deve injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.

De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o pagamento de todos os servidores — ativos, aposentados e pensionistas — será creditado na quinta-feira, 27 de novembro.

“Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. A medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirma o governador Gladson Camelí.

Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.

