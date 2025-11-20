Paratletas acreanos conquistam 7 medalhas no primeiro dia de disputas das Paralimpíadas

Os paratletas acreanos conquistaram 7 medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze no segundo dia de disputas das Paralimpíadas Escolares em São Paulo.

“Os resultados são expressivos e servem para valorizar ainda mais o trabalho no Centro de Referência Paralímpico Rio Branco. Esses jovens são preparados para a vida por meio do esporte”, declarou a chefe da delegação acreana, Shirlei Lessa.

Dois ouros

A paratleta Ana Rafaela conquistou os dois ouros nos 100 metros e no salto em distância com direito a recorde brasileiro nas duas provas.

Letícia Castro também ganhou uma medalha de ouro no arremesso de peso.

Prata e bronze

Ludmila Lopes e Jonas Silva conquistaram medalhas de prata nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco.

Luiz Fernando e Wesley Mota foram bronze na prova dos 100 metros.

Destaques do dia

Danika Kei e Arthur Freitas foram os destaques do dia. Os dois paratletas conseguiram fechar as suas provas com muita determinação.

