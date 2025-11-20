Cotidiano
Paratletas acreanos conquistam 7 medalhas no primeiro dia de disputas das Paralimpíadas
Os paratletas acreanos conquistaram 7 medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze no segundo dia de disputas das Paralimpíadas Escolares em São Paulo.
“Os resultados são expressivos e servem para valorizar ainda mais o trabalho no Centro de Referência Paralímpico Rio Branco. Esses jovens são preparados para a vida por meio do esporte”, declarou a chefe da delegação acreana, Shirlei Lessa.
Dois ouros
A paratleta Ana Rafaela conquistou os dois ouros nos 100 metros e no salto em distância com direito a recorde brasileiro nas duas provas.
Letícia Castro também ganhou uma medalha de ouro no arremesso de peso.
Prata e bronze
Ludmila Lopes e Jonas Silva conquistaram medalhas de prata nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco.
Luiz Fernando e Wesley Mota foram bronze na prova dos 100 metros.
Destaques do dia
Danika Kei e Arthur Freitas foram os destaques do dia. Os dois paratletas conseguiram fechar as suas provas com muita determinação.
CT da Baixada empata com Furacão Senador Guiomard e garante classificação
O CT da Baixada empatou com o Furacão Senador Guiomard por 2 a 2 nesta quarta, 19, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.
Na outra partida da rodada, o Esporte Saúde e Lazer goleou o Flamenguinho por 6 a 1.
Na sexta
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência na sexta, 21, a partir das 15 horas, no Florestinha. O PSG enfrenta o Xavier Maia e o COPMBM joga contra a Chapecoense.
Galvez goleia a Assermurb e é finalista do Campeonato Estadual
O Galvez goleou a Assermurb por 5 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e é finalista do Campeonato Estadual Feminino. Aissa(2), Brenda(2) e Mylena Ceará marcaram os gols das Imperatrizes.
Jogo dominado
Galvez e Assermurb realizaram uma partida bem disputada no início, mas a melhor qualidade técnica do Galvez fez a diferença. A Assermurb ainda procurou igualar na disposição, mas na segunda etapa perdeu duas atletas expulsas e acabou ficando uma missão impossível.
Final no sábado
A decisão do Campeonato Estadual Feminino será disputada no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão. O Galvez espera o vencedor do duelo entre Adesg e o Sena Madureira.
Adesg bate o Sena Madureira e vai decidir o título do Estadual
A Adesg bateu o Sena Madureira por 3 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e conquistou uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino. Isa, Michele e Bia marcaram os gols das Leoas de Senador Guiomard.
Decidido na 2ª etapa
Adesg foi para o intervalo vencendo o Sena Madureira por 2 a 0, mas a partida foi bem equilibrada. No segundo tempo, o Sena tentou manter o nível. Contudo, Adesg soube aproveitar melhor as oportunidades e marcou mais um para garantir a vaga na decisão.
Final no sábado
Adesg e Galvez decidem o título do Estadual no sábado, 22, às 16 horas, no Tonicão. As duas equipes entram para a final sem vantagem.
