Paratleta de Cruzeiro do Sul ganha bicicleta adaptada do Senador Alan Rick

O Central Córdoba é o estreante da Libertadores 2025 que conseguiu um feito e tanto: um Maracanazo.

O termo surgiu em 1950 por conta da derrota da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo para o Uruguai em pleno estádio do Maracanã. E perder no templo do futebol é, ainda, um trauma não superado por brasileiros.

Desta vez, o Maracanazo veio na vitória do Central Córdoba sobre o Flamengo, por 2 a 1, na Copa Libertadores.

“Maracanazo Santiagueño”, diz a publicação do clube com a foto do elenco vencedor no Maracanã. Este também foi o primeiro jogo como visitante dos argentinos.

O time estragou a sequência de 27 vitórias Rubro-Negras sob comando de Filipe Luís. O próximo desafio do Flamengo no torneio continental será no dia 22 de abril, quando a equipe visita a LDU, em Quito. O Central Córdoba, por sua vez, recebe o Deportivo Táchira, em Santiago Del Estero.

O jogo entre Flamengo e Central Córdoba

Os rubro-negros começaram o jogo muito bem, com boas chances já nos primeiros dez minutos. Juninho teve finalização bloqueada já dentro da área, enquanto Arrascaeta parou em Aguerre.

Em meados da etapa inicial, contudo, aconteceu o lance capital: o pênalti cometido por Léo Pereira. Na cobrança, Heredia deslocou Rossi e marcou. Depois disso, o Flamengo se desestabilizou totalmente e viu o Central Córdoba dominar as ações.

No modo “arame liso”, o clube carioca ainda sofreu o segundo, de cabeça. Florentín subiu sozinho e venceu Rossi, para dar excelente vantagem ao Central Córdoba. Vaias para os rubro-negros na ida para o intervalo.

Na volta dos vestiários, Filipe Luís promoveu as entradas de Gerson, Wesley e Pulgar. O Flamengo melhorou com as alterações e rapidamente chegou ao seu gol, em grande cobrança de falta de Nico De La Cruz.

O jogo também promoveu a volta de Pedro aos gramados. O atacante estava sete meses parado depois de sofrer grave lesão no joelho em treino da Seleção Brasileira. Ele atuou por cerca de 30 minutos.

Apesar disso, nem a volta do artilheiro foi suficiente para que o Flamengo pudesse sonhar com a reviravolta. A estreia no Maracanã nesta edição da Libertadores foi com derrota.

Fonte: CNN