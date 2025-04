Paratleta cruzeirense é o recordista de medalhas em evento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em Rio Branco

O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com o Centro de Referência Paralímpico da Universidade Federal do Acre – Ufac

O cruzeirense Edson Cardoso, de 28 anos, participou neste sábado (5), em Rio Branco, do Meeting Paralímpico Loterias Caixa. O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com o Centro de Referência Paralímpico da Universidade Federal do Acre (Ufac), contou com a participação de mais de 80 paratletas, que disputaram provas de atletismo e natação.

Nas piscinas, Edson competiu nas provas de 50m e 100m livre, além dos 50m costas, conquistando medalha de ouro em todas as modalidades. Com ótimos índices, ele garantiu vaga para representar o Acre na etapa nacional dos Jogos Paralímpicos, que acontecerá em São Paulo, com data a ser confirmada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Confira os tempos que garantiram a classificação de Edson:

50m Livre – 00:49.79

100m Livre – 01:54.02

50m Costas – 01:19.53

Para Edson, é gratificante melhorar seus próprios tempos e poder representar sua cidade:

“É uma honra representar Cruzeiro do Sul. Tanto eu quanto a Ritinha somos atletas de esportes adaptados, com bons resultados e reconhecimento. Nossa superação é o maior exemplo que deixamos, pois enfrentamos muitas dificuldades. A vitória é a coroação de todo esse sacrifício. No ano passado, conquistei os índices, mas não pude participar do campeonato brasileiro por não ser federado. Este ano, como atleta federado, terei a chance de ampliar minha participação em eventos e representar Cruzeiro do Sul e o Acre nas competições”, pontua.

O professor Raffaine Andrade, que acompanhou Edson durante o evento, destacou como teve início o desenvolvimento do atleta no esporte. Segundo ele, há quatro anos, um intercâmbio com 16 cadeirantes de Rio Branco foi realizado em Cruzeiro do Sul, por meio da primeira gestão do prefeito Zequinha Lima, que demonstrou sensibilidade à causa dos esportes adaptados.

“Nossa missão agora, como profissionais da área, é revelar novos talentos nos esportes adaptados e fazer com que eles acreditem que são capazes”, disse.

