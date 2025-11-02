Cotidiano
Paraíba e Pará decidem o título do Campeonato Brasileiro Sub-16
Paraíba e Pará decidem neste domingo, 2, a partir das 13 horas, no ginásio do Sesc, o título do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino da 2ª Divisão Sub-16. Nas semifinais realizadas neste sábado, 1º, a Paraíba derrotou o Amapá por 3 sets a 0 e o Pará venceu o Piauí por 3 sets a 0.
3º e acesso
Amapá e Piauí disputam o 3º lugar no Brasileiro e a última vaga para 1ª Divisão na temporada de 2026. Paraíba e Pará garantiram os acessos com as vitórias nas semifinais.
Comentários
Cotidiano
Cruz Azul e COPMBM empatam no Campeonato Estadual
Cruz Azul e COPMBM empataram por 1 a 1 neste sábado, 1º de novembro, no Florestinha, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da programação, a Chapecoense derrotou o PSG por 3 a 0.
Sequência na segunda
A fase de classificação do Estadual terá sequência na segunda, 3, a partir das 15 horas, no Florestinha, com uma rodada dupla. O CT da Baixada joga contra o Vasco no primeiro jogo e na segunda partida Senador Guiomard enfrenta a AFEX.
Comentários
Cotidiano
Wendell Barbosa conquista o título mundial na Tailândia
Wendell Barbosa conquistou neste sábado, 1º de novembro, em Bangkok, na Tailândia, o título do Campeonato Mundial de Ju-Jitsu na categoria para atletas com mais de 94 quilos. O acreano venceu quatro lutas, duas por finalização e duas por pontos para chegar ao topo do pódio em um torneio para lutadores sem deficiência. Na decisão, Wendell Barbosa derrotou o atleta da Mongólia, Tumur Nemekhbayar.
“Treinei demais para a disputa do mundial. Ser campeão no convencional e fazer história é indescritível”, comentou Wendell Barbosa.
Próxima meta
A próxima meta de Wendell Barbosa é a disputa do Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
“A primeira parte do objetivo foi conquistada e, agora, vou para Abu Dhabi mais confiante. É preciso manter a concentração e os treinamentos para ter a possibilidade de ser tricampeão”, afirmou o acreano.
Comentários
Cotidiano
Botafogo perde penalidades e é derrotado pelo Plácido de Castro
O Botafogo perdeu duas penalidades e acabou derrotado pelo Plácido de Castro por 1 a 0 nesta sexta, 31, na Arena da Floresta, em confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. As duas equipes realizaram um dos bons jogos da primeira semana de disputa do torneio.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá duas partidas neste sábado, 2, a partir das 15 horas, no Florestinha. Cruz Azul e COPMBM fazem o primeiro confronto e no segundo jogo o PSG enfrenta a Chapecoense.
Você precisa fazer login para comentar.