Pará vence a Paraíba e é campeão invicto do Brasileiro Sub-16

Timão superou o tricolor gaúcho na Neo Química Arena e subiu para a nona posição na tabela do Brasileiro

O Corinthians bateu o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (2), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

O primeiro gol da vitória corintiana foi marcado pelo zagueiro Gustavo Henrique. O segundo saiu dos pés de Memphis Depay. O holandês colocou um ponto final na maior seca com a camisa corintiana, já que não marcava há nove jogos.

Com o resultado, o Timão chega a 42 pontos, ocupando a nona colocação e se aproximando do G7, que dá vaga para a Libertadores. O sétimo colocado no momento é o Fluminense, com 47 pontos.

Já o Grêmio segue com 39 pontos na 11ª colocação na tabela do Brasileiro.

Como foi o jogo

O Corinthians levou perigo e abriu o placar em dois lances seguidos onde o goleiro gremista Tiago Volpi foi um dos personagens.

Aos 15 minutos, Volpi fez um milagre em cabeçada de Yuri Alberto. Na jogada seguinte, em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, não conseguiu afastar a bola e Gustavo Henrique abriu o placar em toque de cabeça.

No final da primeira etapa, os corintianos ainda reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro, após a bola tocar na mão de Noriega entro da área.

O Corinthians manteve a tônica na segunda etapa, pressionando o adversário e aproveitando os espaços para criar chances de perigo.

As principais oportunidades saíram dos pés de Memphis Depay. Aos 29, o holandês chutou colocado, mas parou na boa defesa de Tiago Volpi.

Cinco minutos depois, o camisa 10 levou a melhor e conseguiu balançar as redes do Grêmio. Após bola na mão de Dodi dentro da área, Memphis cobrou o pênalti com estilo para marcar o segundo da equipe e decretar a vitória.

Próximos jogos de Corinthians e Grêmio

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino na quarta-feira (5), às 19h. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Cruzeiro em sua arena, às 20h.

Relacionado

Comentários