Para “salvar” irmã, deputado tira assinatura do impeachment de Lula

Governador Gladson Cameli apresenta metas e prioridades do Executivo para o ano legislativo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) inicia oficialmente os trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira (4), com uma sessão solene às 10h, que contará com a presença de parlamentares, secretários de Estado, autoridades e do governador Gladson Cameli. Durante o evento, Cameli fará a tradicional leitura da mensagem governamental, apresentando as principais diretrizes e prioridades da gestão estadual para o ano.

A solenidade marca a primeira sessão da 3ª legislatura e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Aleac no YouTube, permitindo que a população acompanhe os planos do governo e os debates do Legislativo.

Já na quarta-feira (5), os deputados estaduais retomam as atividades regulares, discutindo temas essenciais para o desenvolvimento do Acre, como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a relevância da sessão solene para o futuro do estado.

“A sessão de amanhã é um momento fundamental para o nosso estado. Com a presença do governador, iniciaremos mais um ano legislativo com o compromisso de debater e aprovar projetos que tragam melhorias para a vida dos acreanos. A leitura da mensagem governamental nos dará um panorama das prioridades do Executivo, e nosso papel será garantir que essas propostas atendam, de fato, às necessidades da nossa população”, afirmou Nicolau Júnior.

A leitura da mensagem governamental é considerada um dos momentos mais esperados da abertura dos trabalhos legislativos, pois define as estratégias do governo e norteia os debates parlamentares ao longo do ano.

