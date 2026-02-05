Acre
Para reforçar atendimentos à população, vice-governadora Mailza Assis entrega equipamentos de ultrassonografia à Fundhacre
Reforçando o compromisso do governo do Acre com a melhoria da rede pública de saúde, a correta aplicação dos recursos federais e o fortalecimento da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) como instituição de referência estadual em atendimentos de média e alta complexidade, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, realizou nesta quinta-feira, 5, a entrega oficial de novos equipamentos de ultrassonografia à entidade, em Rio Branco.
Contando com o investimento total de R$ 778,6 mil, os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary. A ação contribui para a ampliação e qualificação dos serviços de diagnóstico por imagem oferecidos à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os itens entregues está um ultrassom diagnóstico de alta complexidade com aplicação transesofágica, destinado à realização de exames cardiológicos avançados, além de aplicações vasculares, neurológicas e intraoperatórias.
Mailza Assis enfatizou que a entrega dos equipamentos reforça a promoção à saúde, um compromisso do governo do Estado: “Trata-se de um serviço essencial e prioritário, por isso hoje estamos entregando equipamentos modernos, com mais investimentos na estrutura da Fundhacre. É um compromisso do nosso governador Gladson Camelí. Agradecemos aos deputados, por investir, com as emendas, em todos os setores prioritários, especificamente na área de saúde. Agradeço ainda ao deputado Zezinho Barbary e reforço que vamos continuar com esses investimentos, para aprimorar cada vez mais a saúde do nosso estado”, disse.
A unidade também recebeu quatro equipamentos de ultrassonografia multidisciplinar, que irão ampliar o número de exames nas áreas abdominal, ginecológica, obstétrica, musculoesquelética e vascular, garantindo maior agilidade e precisão diagnóstica aos pacientes atendidos pela rede pública de saúde.
Os novos aparelhos serão alocados em setores estratégicos da Fundhacre, como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pós-Operatória, o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), o Centro Cirúrgico e as enfermarias, possibilitando a realização de exames beira-leito, reduzindo o deslocamento de pacientes e fortalecendo a segurança clínica.
“A Fundação oferece exames de diagnóstico para os pacientes estáveis que estão em casa e para os internados. Esses cinco equipamentos serão distribuídos em toda a Fundação Hospitalar, UTI, com o nosso serviço de apoio de diagnóstico, e nas enfermarias, para evitar deslocar o paciente, evitar as avarias nos equipamentos e fazer com que recebam um serviço com dignidade e humanidade. Vice-governadora, a Fundhacre, a população acreana agradece à senhora e ao governador, que têm fomentado a melhoria do nosso parque tecnológico. Agradeço também aos nossos parlamentares, pelos investimentos na área da saúde”, disse a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner.
A entrega dos equipamentos contribui para a redução da dependência de serviços externos, otimiza o fluxo assistencial e consolida a Fundhacre como hospital de referência estadual em atendimentos de média e alta complexidade, reafirmando o compromisso do governo do Acre com a melhoria contínua da saúde pública.
“As emendas parlamentares direcionadas ao governo do Estado e também aos Municípios são de extrema importância. Agradeço ao governador, à vice-governadora e a toda a equipe da Saúde, na pessoa da Sóron, que visitou o nosso gabinete e, em menos de seis meses da visita, a gente conseguiu estar aqui, entregando esses equipamentos tão importantes para a nossa população”, afirmou Zezinho Barbary.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Nível do Rio Acre registra nova queda e atinge 12,84 metros na capital
O nível do Rio Acre voltou a apresentar recuo ao longo da manhã desta quinta-feira, 05, em Rio Branco. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 12h o manancial marcou 12,84 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros.
A medição do meio-dia confirma a tendência de vazante observada desde as primeiras horas do dia. Às 5h20, o rio estava em 13,18 metros, baixando para 12,98 metros às 9h, até atingir o nível registrado ao meio-dia.
Ainda segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 mm. A cota de transbordo segue estabelecida em 14 metros.
Comentários
Acre
Rio Branco terá 5 dias de folia; veja programação do Carnaval 2026
O Carnaval 2026 de Rio Branco terá cinco dias de programação intensa, reunindo atrações musicais, concursos tradicionais e atividades voltadas a diferentes públicos. Sob o tema “Rio Branco Folia – Tradição e Alegria”, o evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com apresentações que se estendem do fim da tarde até a madrugada.
O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Turismo (SDTI), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Sapezal (Acisa).
A abertura oficial ocorre na sexta-feira (13), com programação a partir das 18h. A noite contará com apresentação do DJ Malvadeza, seguida da Escolha das Realezas do Carnaval, que define o Rei Momo e a Rainha da festa. O palco principal recebe ainda Álamo Kário e Banda, DJ Júlio, Ferdiney Rios e, encerrando a primeira noite, Eduardo Casseb.
No sábado (14), o segundo dia do Rio Branco Folia começa às 18h com DJ Black. Entre os destaques está a Escolha das Realezas LGBTQIA+, com a eleição da Rainha Trans e da Rainha Gay. A programação segue com Cobras Dance, Banda Pegada de Luxo, DJ Brayan, Banda Sandra Melo e Banda Mug’s II, que encerra a noite já na madrugada.
O domingo (15) é marcado por uma programação diversificada e inclusiva, iniciando às 16h com DJ Patrick. O dia é dedicado ao Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Ricardo Morais, Negão e os Bonecos e Som dos Clarins. O público também acompanha o desfile de blocos carnavalescos, com o Urubu Cheiroso, além de atrações como DJ Pedrinho do Pânico, HG Folia, DJ Felipe de Paula, Carlinhos Bahia e Banda e Trio Furacão.
Na segunda-feira (16), a programação começa às 18h com DJ Cesinha e segue com o Concurso de Blocos Carnavalescos, reunindo agremiações como Unidos do Fuxico, Sambase e 6 de +. A noite continua com Banda Arregaça Aê, DJ Kaique, Elias Sarkis, Levada do Gueto e Axé Rio, que encerra o quarto dia da festa.
O encerramento do Carnaval acontece na terça-feira (17), com atividades a partir das 16h. A programação inclui DJ Euller, o Concurso de Blocos de Sujo, com Ivan de Carvalho, além do Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Negão e os Bonecos e Forró Pé de Serra. A noite segue com Origem Nordestina, Banda Mug’s II, DJ Roney Mattos, Banda Hits e Banda Pegada Prime, que fecha oficialmente o Rio Branco Folia 2026.
Comentários
Acre
Modelo de gestão filantrópica do Hospital do Juruá será implantado no Regional do Alto Acre, em Brasiléia
A administração filantrópica no Juruá permitiu não apenas a manutenção dos serviços, mas também a expansão da capacidade assistencial, atendendo a urgências e emergências neurológicas localmente
O Acre foi incluído no novo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, do Ministério da Saúde, com a oferta de 18 vagas imediatas para atuação em hospitais e ambulatórios especializados do SUS em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. As inscrições estão abertas até o dia 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS.
Segundo o secretário de Saúde do estado, Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon, as novas vagas integram o eixo do programa ‘Agora Tem Especialistas’, criado pelo governo federal para reduzir a espera por consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, especialmente fora dos grandes centros urbanos.
Atualmente, cinco médicos especialistas atuam no Acre pelo programa, todos na capital, com foco em cirurgias ginecológicas e oncológicas. A ampliação da oferta tem como objetivo diversificar as especialidades e expandir a cobertura para o interior, beneficiando municípios como Brasiléia e Cruzeiro do Sul, onde a demanda por atendimento especializado é alta.
O modelo de gestão filantrópica que permitiu a retomada de serviços especializados no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, será replicado no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia. A iniciativa, tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos de média e alta complexidade no interior do estado e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a capital.
A expansão do modelo para Brasiléia busca fortalecer a rede pública de saúde na regional do Alto Acre com os novos médicos especialistas, garantindo maior acesso a tratamentos especializados e reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias. A medida reflete a estratégia do governo estadual de interiorizar e qualificar a atenção à saúde por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.
A medida também visa reforçar o Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, referência na região segundo o secretário em entrevista ao jornal oaltoacre.com.
O Hospital Regional do Juruá, hoje está sendo referência para os demais, localizado em Cruzeiro do Sul, é a principal unidade para atendimentos de média e alta complexidade em toda a região do Vale do Juruá. Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, o hospital é um pilar fundamental da saúde pública no interior do Acre.
A gestão da unidade é realizada pela Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSAU), entidade civil filantrópica que mantém um Termo de Parceria com o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para operacionalizar as atividades e serviços de saúde oferecidos no hospital.
A parceria assegura a manutenção do atendimento especializado e fortalece a capacidade de resposta do sistema público de saúde aos moradores da região, que abrange diversos municípios do Juruá acreano.
Com a parceria e seu novo modelo de gestão, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, retomou serviços de neurologia e neurocirurgia após a assinatura de um termo de colaboração entre o governo do Acre e nove instituições filantrópicas da região — sete em Cruzeiro do Sul e duas em Tarauacá. O acordo, firmado por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) aconteceu em 2023, permitiu a retomada de atendimentos especializados que haviam sido interrompidos.
O primeiro procedimento realizado no modelo de gestão aplicado naquele ano foi uma craniectomia descompressiva, executada pelo neurocirurgião Luan Messias. Os serviços neurocirúrgicos foi um sucesso em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa INAO, oferecendo atendimento a urgências e emergências neurológicas na região.
A retomada representou um avanço significativo para a saúde pública no Vale do Juruá, evitando o deslocamento de pacientes para Rio Branco e garantindo acesso a tratamentos de média e alta complexidade próximos às suas comunidades. A iniciativa é fruto da aplicação de emendas parlamentares destinadas a fortalecer a rede filantrópica e ampliar a capacidade assistencial no interior do estado, ao qual o modelo de gestão será implantada no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia.
No cenário nacional no inicio de 2026, o edital prevê 900 vagas distribuídas em 16 especialidades consideradas prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. A estratégia de distribuição prioriza municípios com maior vulnerabilidade social e regiões com dificuldade de fixação de especialistas.
Dados do Ministério da Saúde indicam que o programa soma hoje 583 médicos especialistas em atividade no país. Com o novo ciclo de seleção, a projeção é chegar a aproximadamente 1,5 mil profissionais em atuação. A maior parte está lotada no interior (48,7%), enquanto 34% trabalham em regiões metropolitanas.
Você precisa fazer login para comentar.