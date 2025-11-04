Cotidiano
Para o MPF, leis municipais que garantem atendimento prioritário a advogados no Acre são inconstitucionais
Representação do MPF foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Acre para atuação
O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou representação ao procurador-geral de Justiça do Acre solicitando que analise a possibilidade de ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra duas leis municipais que estabelecem atendimento prioritário a advogados em repartições públicas e instituições financeiras nos municípios de Rio Branco (Lei nº 2.608/2025) e Cruzeiro do Sul (Lei nº 1.034/2025).
A representação foi apresentada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, com fundamento em irregularidades formais e materiais identificados nas leis. Segundo o MPF, as leis, que são de iniciativa das respectivas Câmaras de Vereadores, invadem competências privativas dos Poderes Executivos municipal, estadual e federal e afrontam princípios constitucionais como o da separação dos poderes, o da isonomia e o do pacto federativo.
As normas foram propostas por vereadores, embora tratem de organização e do funcionamento da administração pública, tipo de matéria cuja iniciativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo, neste caso, o prefeito.
Além disso, no município de Cruzeiro do Sul, a lei se estende a cartórios e repartições federais e estaduais, violando a competência legislativa dos municípios, restrita a assuntos de interesse local. No caso de cartórios, somente a União pode criar leis que tratem de registros públicos.
O MPF sustenta, ainda, que as leis criam privilégio injustificado aos advogados, equiparando-os a grupos que possuem proteção constitucional para atendimento prioritário, como idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes. Para o procurador, o tratamento diferenciado afronta o princípio da isonomia e não tem base em qualquer vulnerabilidade ou necessidade concreta da categoria.
Com a representação, caberá ao Ministério Público do Acre avaliar o pedido e, se acolhido, propor ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Acre, que deve decidir sobre a suspensão dos efeitos das leis questionadas.
Assessoria de Comunicação MPF/AC
Cotidiano
Justiça anula processo seletivo irregular da Prefeitura de Bujari a pedido do MPAC
Decisão atende ação do Ministério Público que apontou ilegalidades no concurso; prefeitura terá que realizar novo processo seletivo dentro da legalidade
A Justiça do Acre acatou pedido do Ministério Público do Estado (MPAC) e determinou a anulação de processo seletivo irregular realizado pela Prefeitura de Bujari. A decisão, que atende ação civil pública movida pela promotoria, reconheceu a existência de vícios insanáveis no certame que impossibilitavam sua continuidade.
O MPAC havia identificado uma série de irregularidades no processo seletivo, incluindo falhas nos critâmetros de avaliação e falta de transparência, que feriam os princípios da administração pública. Com a anulação, a prefeitura será obrigada a realizar novo processo seletivo, seguindo rigorosamente as normas legais e garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
A sentença, proferida pela Vara Única da Comarca do Bujari, julgou procedente o pedido do MPAC e declarou nulo o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2025, bem como todas as contratações dele decorrentes. Além disso, o Juízo determinou que o Município apresente, em até 60 dias, um cronograma para convocação e nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos ainda vigentes, substituindo os profissionais contratados de forma temporária por concursados que constam no cadastro de reserva.
A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Antônio Alceste Callil de Castro, que sustentou que o processo seletivo foi realizado de maneira irregular. Segundo ele, o certame resultou na contratação de 82 profissionais para funções de natureza permanente na rede municipal de ensino, mesmo havendo concursos anteriores regidos pelos Editais nº 002/2023 e nº 001/2024 com validade vigente e candidatos aguardando nomeação.
Ao acolher os argumentos do MPAC, o Juízo reconheceu que o Município não apresentou justificativa excepcional ou transitória que pudesse legitimar as contratações precárias. A decisão reforçou que a demanda por professores e mediadores é permanente e, portanto, deve ser suprida por meio de concurso público, conforme determina a Constituição Federal.
Com a decisão, o Ministério Público reafirma seu compromisso com a legalidade, a moralidade administrativa e a valorização dos servidores aprovados em concurso público, garantindo que as contratações no serviço público municipal ocorram dentro dos princípios constitucionais.
Cotidiano
CT da Baixada derrota o Vasco no Campeonato Estadual
A equipe do CT da Baixada venceu o Vasco por 3 a 2 nesta segunda, 3, no Florestinha, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, Furacão Senador Guiomard e AFEX empataram por 0 a 0.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência nesta terça, 4, a partir das 15 horas, no Florestinha. Estrelinha e Santa Cruz disputam o primeiro jogo e na sequência o Vila Acre joga contra o Acre Esporte.
Cotidiano
Seleção Acreana conquista o Desafio nas categorias Sub-15 e 17
Com grandes apresentações nesta segunda, 3, no Tonicão, a Seleção Acreana venceu o Desafio do Futebol de Base contra Rondônia.
No duelo do Sub-15, o Acre bateu Rondônia por 3 a 0 com gols de Alexander, Kaká e João Vitor. Na partida de ida, em Porto Velho, os acreanos foram derrotados por 2 a 1 e a conquista veio no saldo de gols.
Na partida do Sub-17, os garotos acreanos venceram Rondônia por 5 a 1 com gols de Campinas (2), Marcelo, Ronan e Samuel enquanto Kaique descontou para os rondonienses.
Maydenson e Eriano
“Conseguimos realizar uma grande partida e conquistar o Desafio. Nossa missão era bem complicada por causa da derrota no primeiro jogo, mas conseguimos reverter”, disse o técnico da seleção Sub-15, Maydenson Costa.
“Fizemos nove gols em dois jogos e fomos bem superiores. Sabemos da importância do trabalho de base nesse novo momento do futebol acreano e esse tipo de intercâmbio vai ser importante na formação dos nossos atletas”, declarou o treinador da seleção Sub-17, Eriano Santos (Chumbinho).
Avaliação positiva
Segundo o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, o objetivo do Desafio foi satisfatório.
“Conseguimos promover essa integração entre os dois Estados e a nossa meta para 2026 é ampliar esse intercâmbio. Nossa ideia é convidar os outros Estados do Norte e mais o Mato Grosso. Queremos tornar o nosso futebol de base mais forte e esses confrontos são um ponto importante”, declarou Adem Araújo.
