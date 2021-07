Para coibir crimes de roubos e furtos PM faz ‘Operação Relâmpago’ em cidades do Acre

O coronel explicou ainda que a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) colocou o helicóptero à disposição e durante a tarde foram feitos sobrevoos na região do Segundo Distrito, um dos locais com maior registro de ocorrências e mortes violentas.

“Como na nossa análise criminal essa área do segundo Distrito é a área que tem o maior número de ocorrências e mortes violentas registradas, obviamente que colocamos maior força aqui com apoio da Sejusp que coloca também o Gefron, o Instituto de Administração Penitenciária que faz fiscalizações, a Polícia Civil com as investigações. Então, temos um conjunto de ações, sempre capitaneado pela PM que tem o maior efetivo e que tem essa fiscalização ostensiva mais clara”, acrescentou.