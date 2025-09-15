Extra
Para 70% dos empresários, carga tributária é o maior problema do Custo Brasil, revela pesquisa inédita da CN
Falta de qualificação de mão de obra aparece em segundo lugar (62%) entre as dificuldades que emperram a competitividade da economia brasileira
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 70% dos empresários industriais consideram honrar tributos como o principal vilão do Custo Brasil. Em seguida, aparece a dificuldade em “contratar mão de obra qualificada”, com 62%; seguido de “financiar o negócio”, 27%; “segurança jurídica e regulatória”, 24%; e “competitividade justa”, 22%. Encomendada ao Instituto de Pesquisas Nexus, a pesquisa ouviu 1.002 empresários de indústrias de pequeno médio e grande portes, das cinco regiões brasileiras, entre 14 de julho a 07 de agosto de 2025.
Confira a pesquisa:
Pesquisa Custo Brasil.pdf(1,3 MB)
Os entrevistados citaram outros entraves à performance dos negócios no Brasil, como o acesso a insumos básicos, com 20%; inovar, 14%; infraestrutura, 12%; acessar serviços públicos, 10%; integração internacional, 4%; e abrir um negócio e retomar ou encerrar o negócio com 3%.
A pesquisa integra a nova campanha Custo Brasil que a CNI lança nesta segunda-feira (15). O objetivo é mostrar o impacto do Custo Brasil na rotina dos brasileiros e possíveis caminhos para superar os problemas de ineficiência. O termo foi criado no fim da década de 1990 para identificar conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudica o ambiente de negócios, encarece os custos das empresas, atrapalha investimentos e compromete a competitividade do país.
“Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano. Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?”, avalia o presidente da CNI, Ricardo Alban.
Custo Brasil cresceu nos últimos anos e tem grande impacto para o consumidor
De acordo com o levantamento, a maioria dos empresários industriais (77%) acredita que o Custo Brasil aumenta os preços finais pagos pelos consumidores. A percepção é maior no Nordeste: para 93% dos respondentes o Custo Brasil resulta em aumento expressivo nos preços, seguido pelas regiões Sul (87%), Sudeste (78%), Norte/Centro Oeste (76%).
Para 64% dos empresários, o impacto do Custo Brasil cresceu nos últimos três anos, refletindo no aumento nos preços. Portanto, 78% dos entrevistados acreditam que reduzir o Custo Brasil é prioridade estratégica para as empresas.
O que mais encarece o Custo Brasil
Comparado com países ricos, a pesquisa mostra que honrar tributos (66%), financiar o negócio (66%), retomar ou encerrar o negócio (60%) são os fatores que mais encarecem a competitividade internacional na percepção do empresariado.
“Precisamos reduzir o Custo Brasil para promover a competitividade da indústria e um ambiente de negócios mais eficiente, estimulando a indústria brasileira tanto no mercado interno quanto externo. Isso faz com que os brasileiros possam acessar produtos mais baratos e melhorar sua qualidade de vida”, explica o vice-presidente da CNI, Léo de Castro.
Sobre as consequências da inércia em relação ao Custo Brasil, o cenário mais temido é o aumento de falências e fechamento de empresas (24%), seguido de possibilidade de crise e a recessão econômica (19%), além da perda de competitividade (10%).
Juros menores impulsionariam investimentos
Em um cenário com o Custo Brasil reduzido, 77% dos empresários industriais afirmaram que aumentariam o nível de investimento em sua empresa caso a taxa de juros aplicada a empréstimos para pessoas jurídicas fosse reduzida pela metade. Entre esses, 31% indicam que o investimento “aumentaria muito” e 46% que “aumentaria”.
A maioria dos entrevistados (56%) também afirma que a redução de processos trabalhistas impulsionaria a contratação de mão de obra. Além disso, 46% afirmaram que adotariam a estratégica de empregar mais trabalhadores e aumentar o investimento simultaneamente.
“A pesquisa revela um forte consenso no setor empresarial: a redução dos processos trabalhistas e taxas de juros são um gatilho direto para um ciclo virtuoso de crescimento econômico, impactando positivamente tanto a geração de empregos quanto o investimento privado”, ressalta o vice-presidente da CNI.
Campanha Custo Brasil
A Confederação Nacional da Indústria traz a campanha Custo Brasil para mostrar como os vilões desse impacto financeiro atuam para encarecer tudo, travar a competitividade industrial e frear o desenvolvimento econômico e sustentável do país.
De forma lúdica, a CNI apresenta seis personagens que são os principais fatores para a conta de R$ 1,7 trilhão por ano desperdiçados no Brasil, de acordo com dados do Observatório Custo Brasil (OCB). Jurássio, o monstro que representa a alta taxa de juros; a Infradonha, com o custo das obras paradas e as consequências da ausência de ampliação e diversificação da matriz logística; o Burocratus, com a morosidade da burocracia; Custo Circuito, que representa o valor da energia para lares e empresas; o Tributácio, mostrando que os tributos estão por todos os lados; e o Baiacusto, que reúne o peso de todos eles, representando as perdas do Custo Brasil.
A campanha mostra como cada vilão, embora invisíveis, impactam a vida dos brasileiros e sufocam a economia. Para vencê-los, a CNI traz caminhos de como evitar esse desperdício que tanto pesa no bolso e que reduz, anualmente, 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Para conhecer a campanha, acesse o site e veja como combater esses monstrinhos e como esse dinheiro gasto com o Custo Brasil poderia ser investido em benefícios para a população.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 27/2025
- OBJETO
Registro de Preços para a locação, montagem e desmontagem de tendas e suas estruturas, com objetivo de atender às necessidades do órgão gerenciador do registro de preços, tanto na capital quanto no interior do estado do acre, conforme quantidades e especificações contidas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 23 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 23 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 15 de setembro de 2025.
Ministério Público do Acre celebra 62 anos em sessão solene na Aleac
Governador Gladson Cameli e autoridades destacam papel essencial da instituição na defesa da democracia e dos direitos fundamentais
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi homenageado, na manhã desta segunda-feira (15), em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), pelos 62 anos de sua criação. A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli e diversas autoridades, que ressaltaram a relevância da instituição na defesa da ordem jurídica, da democracia e dos direitos fundamentais.
A solenidade é fruto do requerimento nº 58/2025, de autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), e reuniu autoridades, parlamentares, membros do Ministério Público e convidados para destacar a importância da instituição na defesa da sociedade acreana.
Criado em 26 de julho de 1962, o MPAC atua como guardião da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo responsável pela investigação e processamento de crimes, fiscalização de leis em áreas como meio ambiente, saúde e direitos humanos, além da promoção de ações civis públicas em defesa do patrimônio público.
Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli destacou a importância do órgão para o Estado. “A história do Ministério Público se mistura com a própria história do povo do Acre, seja na fiscalização das leis, no uso adequado dos recursos públicos ou no compromisso com a justiça”, afirmou.
O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, agradeceu a homenagem e ressaltou a trajetória sólida da instituição ao longo das últimas seis décadas. Já o deputado estadual Eduardo Ribeiro, autor do requerimento que originou a sessão, lembrou a atuação do MPAC em momentos decisivos da história acreana e o compromisso com a aproximação da sociedade por meio de programas como MP na Comunidade.
A solenidade reafirmou o papel do Ministério Público acreano como aliado no fortalecimento da cidadania e no desenvolvimento econômico e social do Estado.
VEJA VÍDEO REPORTAGEM
Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia
“Um programa que transforma vidas”: Epitaciolândia tem muito a comemorar! O programa Saúde na Comunidade alcançou a marca histórica de 120 edições, levando cuidado, acolhimento e dignidade para cada canto do município. Ao longo dessa trajetória, já foram realizados mais de 136 mil atendimentos, consolidando a iniciativa como uma das mais importantes políticas públicas de saúde da região.
Na edição comemorativa, foram oferecidos atendimentos em diversas especialidades médicas, como Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia. Só nesta etapa, foram registrados 448 atendimentos especializados, que somados aos demais serviços disponibilizados, totalizaram 2.209 atendimentos. Além disso, foram distribuídas mais de 500 marmitas, reforçando o cuidado integral às famílias.
Cada atendimento vai além de um simples serviço médico: é um gesto de dedicação, esperança e compromisso com a população de Epitaciolândia.
Compromisso da gestão
O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Sérgio Mesquita, destacou a evolução do programa ao longo dos anos:
“A cada ano ampliamos o leque de opções. Se no início tínhamos cerca de 20 a 25 profissionais, hoje já contamos com mais de 50, oferecendo especialidades como ultrassonografia, ginecologia, infectologia, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e nutrologia. O programa nasceu para atender as comunidades de forma itinerante, mas também fortalece os serviços oferecidos diariamente na zona urbana, garantindo mais qualidade de vida para a população.”
Já o prefeito Sérgio Lopes reforçou a importância da marca alcançada: “Chegar à 120ª edição do Saúde na Comunidade representa um grande avanço para a saúde de Epitaciolândia. Desde o início do programa estabelecemos a meta de realizar 25 edições por ano, e neste quinto ano de gestão já estamos chegando à 20ª edição em 2025, com a previsão de encerrar o ano com 130 edições concluídas. É sempre uma alegria estar junto às comunidades, levando saúde preventiva e cuidando das pessoas.”
Um programa que transforma vidas
O Saúde na Comunidade nasceu com a proposta de levar atendimento médico e serviços essenciais até as áreas mais distantes, fortalecendo a presença do poder público e garantindo que ninguém fique sem acesso à saúde de qualidade.
Com resultados expressivos e o reconhecimento da população, o programa segue como um dos pilares da atual gestão, reafirmando o compromisso de que “cuidar de gente é a nossa missão”.
