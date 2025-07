Papa Leão XIV pretende viajar à Turquia em novembro, diz presidência turca

Primeira viagem internacional do pontífice segue um plano do papa Francisco

O papa Leão XIV pretende visitar a Turquia no final de novembro, de acordo um comunicado da presidência turca.

Nesta quarta-feira (2), o papa teve um encontro oficial com a primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan, no Palácio Apostólico do Vaticano e afirmou que autoridades trabalhavam nos detalhes da primeira visita internacional do pontífice.

Leão XIV, eleito em 8 de maio, ainda não realizou nenhuma viagem ao exterior.

Antes de sua morte, o papa Francisco já planejava visitar a Turquia para celebrar o 1.700º aniversário de um antigo concílio da Igreja com o Patriarca Bartolomeu, um líder espiritual da Igreja Ortodoxa Oriental. Por conta disso, era amplamente esperado que Leão fizesse a viagem no lugar de Francisco.

Anteriormente, o papa também foi convidado para participar da COP30, que acontece em novembro, em Belém (PA).

Uma carta foi entregue pessoalmente pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), na missa que celebrou o início do pontificado de Leão XIV.